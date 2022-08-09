Manutenção planejada versus não planejada e o impacto nas estratégias de estoque de peças de reposição

Em uma fábrica de produtos químicos, anos atrás, um técnico de manutenção fez um reparo apressado de uma bomba. Uma peça de reparo necessária não estava disponível, então o técnico fez a manutenção não planejada com outra peça de aparência semelhante. Mas os materiais de construção não foram classificados para o serviço da bomba, e o corpo da bomba se rompeu e exalou óleo a 1.300 graus na atmosfera.
Felizmente, a fábrica de produtos químicos foi capaz de mitigar os danos ambientais e não havia ninguém nas imediações quando ocorreu a falha com risco de vida. Mas o acidente foi um grave alerta. A fábrica não podia apenas esperar que as peças certas estivessem por perto. Precisava de uma estratégia eficaz para manter seu inventário de manutenção e reparo.
Os técnicos de manutenção muitas vezes sentem uma pressão imensa para colocar a produção em funcionamento após alguma falha nas operações. Infelizmente, essa carga pode levá-los a usar atalhos prejudiciais para concluir reparos de emergência. Embora os riscos associados a quebras sejam muitas vezes financeiros, a falta de estoque de manutenção também pode causar riscos ambientais e de segurança.
A eficácia da manutenção pode ser expressa como uma proporção entre a manutenção planejada e a manutenção detalhada. A manutenção planejada é composta por todas as atividades planejadas e programadas (PM, PdM, corretiva etc.), enquanto a manutenção detalhada consiste em trabalho de emergência, trabalho reativo e trabalho de quebra/correção que não é planejado e exige uma resposta imediata. Uma boa meta segue a regra 80/20: 80% planejados, 20% de avarias.
O inventário de MRO refere-se a suprimentos críticos, peças sobressalentes e outros materiais necessários para manutenção, reparo e operações de rotina. Se você estiver otimizando o inventário de MRO, precisará determinar algumas coisas antes de considerar o impacto geral dos recursos de planejamento de sua equipe de manutenção. Sua ferramenta de otimização de inventário:
É importante saber o quanto cada parte é crítica antes de aplicar algoritmos de forecasting e modelos de custos. As ferramentas projetadas para os setores de fabricação, serviços e varejo têm algoritmos de forecasting que se concentram em dados de aquisição e vendas, em vez de dados de ativo e ordens de serviço. Esses algoritmos não levam em consideração a criticidade e o risco comercial associado à criticidade, o que é crucial para as estratégias de inventário de MRO. Eu gosto desta analogia: se um supermercado ficar sem pão, os negócios dificilmente são interrompidos, e a loja não fecha. No entanto, na maioria dos setores, a falta de determinadas peças pode prolongar as interrupções ou até mesmo encerrar completamente as operações.
Se você estiver planejando e programando efetivamente 80% de suas atividades de manutenção, as peças planejadas devem ser encomendadas e disponíveis dentro do prazo de entrega declarado. O planejamento adequado fornece um sinal claro de demanda por peças sobressalentes, o que elimina a necessidade de estoque para o trabalho planejado. O planejamento, assim, reduz a necessidade de estocagem, manutenção e gerenciamento de peças sobressalentes. Dessa forma, você deve armazenar peças suficientes para cobrir os 20% de trabalho não planejado.
É importante monitorar as compras de peças sobressalentes em relação à manutenção planejada e não planejada. Além de atingir os 80% de taxa de trabalho planejada, as empresas devem considerar se a janela de agendamento acomoda adequadamente o lead time do fornecedor. Se as peças não puderem ser entregues no prazo, a manutenção poderá ser forçada a usar o estoque de segurança para continuar as operações. Quando o estoque de segurança se esgota para a manutenção planejada, as operações são colocadas em risco quando surge uma emergência. Um evento de falta de estoque geralmente leva ao aumento dos níveis de estoque, o que cria um efeito cascata que aumenta os orçamentos de manutenção, reduz as margens de lucro, aumenta as necessidades de espaço e leva ao excedente. O excedente de hoje é o desperdício potencial de amanhã.
É importante que os planejadores tenham acesso a uma ferramenta de otimização de inventário que calcule o lead time total (incluindo requisições para o tempo do pedido, tempo médio ponderado pelo fornecedor e prazo de entrega). Ter visibilidade do prazo de entrega total permite que os planejadores executem totalmente a manutenção planejada e tenham as peças certas disponíveis dentro da janela do prazo de entrega. Se seu planejamento não for eficaz, você acabará retendo mais estoque por períodos mais longos, mesmo com uma ferramenta de otimização de estoque. Os algoritmos de forecasting ajustarão as estratégias de estoque para incluir todo o consumo (não planejado e planejado), em vez de planejar e adquirir conforme necessário e manter os níveis de estoque adequados para os 20% do trabalho não planejado. Ao longo do tempo, essa prática leva a um inventário mais obsoleto e desperdiçado.
Mantenha seu planejamento de manutenção eficaz, entendendo o prazo de entrega total das peças necessárias. Mantenha seu inventário otimizado com estoque para o trabalho emergente não planejado. Encontre uma ferramenta de otimização de inventário projetada para os requisitos exclusivos das atividades de manutenção e você poderá implementar as medidas certas para garantir o sucesso.
