Manutenção planejada versus não planejada e o impacto nas estratégias de estoque de peças de reposição

Se você estiver planejando e programando efetivamente 80% de suas atividades de manutenção, as peças planejadas devem ser encomendadas e disponíveis dentro do prazo de entrega declarado. O planejamento adequado fornece um sinal claro de demanda por peças sobressalentes, o que elimina a necessidade de estoque para o trabalho planejado. O planejamento, assim, reduz a necessidade de estocagem, manutenção e gerenciamento de peças sobressalentes. Dessa forma, você deve armazenar peças suficientes para cobrir os 20% de trabalho não planejado.

É importante monitorar as compras de peças sobressalentes em relação à manutenção planejada e não planejada. Além de atingir os 80% de taxa de trabalho planejada, as empresas devem considerar se a janela de agendamento acomoda adequadamente o lead time do fornecedor. Se as peças não puderem ser entregues no prazo, a manutenção poderá ser forçada a usar o estoque de segurança para continuar as operações. Quando o estoque de segurança se esgota para a manutenção planejada, as operações são colocadas em risco quando surge uma emergência. Um evento de falta de estoque geralmente leva ao aumento dos níveis de estoque, o que cria um efeito cascata que aumenta os orçamentos de manutenção, reduz as margens de lucro, aumenta as necessidades de espaço e leva ao excedente. O excedente de hoje é o desperdício potencial de amanhã.

É importante que os planejadores tenham acesso a uma ferramenta de otimização de inventário que calcule o lead time total (incluindo requisições para o tempo do pedido, tempo médio ponderado pelo fornecedor e prazo de entrega). Ter visibilidade do prazo de entrega total permite que os planejadores executem totalmente a manutenção planejada e tenham as peças certas disponíveis dentro da janela do prazo de entrega. Se seu planejamento não for eficaz, você acabará retendo mais estoque por períodos mais longos, mesmo com uma ferramenta de otimização de estoque. Os algoritmos de forecasting ajustarão as estratégias de estoque para incluir todo o consumo (não planejado e planejado), em vez de planejar e adquirir conforme necessário e manter os níveis de estoque adequados para os 20% do trabalho não planejado. Ao longo do tempo, essa prática leva a um inventário mais obsoleto e desperdiçado.

Mantenha seu planejamento de manutenção eficaz, entendendo o prazo de entrega total das peças necessárias. Mantenha seu inventário otimizado com estoque para o trabalho emergente não planejado. Encontre uma ferramenta de otimização de inventário projetada para os requisitos exclusivos das atividades de manutenção e você poderá implementar as medidas certas para garantir o sucesso.