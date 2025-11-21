O que é gerenciamento de manutenção?

Estratégias de manutenção dependem de diferentes tipos de atividades de manutenção para atingir seus objetivos, incluindo a prevenção de downtime de equipamentos e a geração de economia de custos.

De certa forma, o gerenciamento de manutenção é um tipo de Enterprise Asset Management (EAM) porque envolve diretamente a manutenção de ativos físicos, como instalações.

No entanto, há uma diferença. O EAM rastreia o desempenho do ativo durante todo o ciclo de vida do ativo, incluindo seu histórico inicial, como a aquisição. Um programa de gerenciamento de manutenção se concentra mais nas etapas posteriores da jornada de vida desse ativo. Um aspecto importante é decidir o que é necessário para prolongar efetivamente a longevidade das instalações e o desempenho dos equipamentos durante esses períodos.