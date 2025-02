O que é manutenção de rotina?

Manutenção planejada é a identificação e delineação de tarefas e recursos de manutenção, como ferramentas e peças sobressalentes, necessários para a manutenção, reparo ou substituição de um ativo. As tarefas de manutenção planejada são potencialmente mais complexas do que as tarefas de manutenção de rotina e podem exigir mais downtime, habilidades especializadas ou inspeções detalhadas. Embora as tarefas sejam planejadas com base nas recomendações do fabricante, na idade do equipamento, nos padrões de uso ou na análise de dados, o momento pode ser pouco frequente.