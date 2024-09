No estágio de planejamento, a equipe de manutenção deve definir claramente os objetivos de seu programa de CBM. Os objetivos devem se alinhar aos objetivos gerais da organização e ser específicos, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com prazo limitado.

Depois de definir seus objetivos, você deve identificar ativos essenciais e concentrar o programa de monitoramento baseado em condições nesses ativos. Você desenvolverá um plano de monitoramento que descreve as técnicas específicas de monitoramento que você usará, bem como a frequência e a duração dos processos de monitoramento. O plano também deve identificar o pessoal responsável por monitorar e analisar os dados de desempenho do equipamento. Essa abordagem garante que os departamentos de manutenção usem os recursos de forma eficaz e reduzam ao mínimo o tempo de inatividade não planejado.

Finalmente, a equipe de manutenção deve estabelecer suas linhas de base no estágio de planejamento. As linhas de base são um componente essencial da CBM, pois fornecem um ponto de referência para medir as alterações na condição do equipamento e ajudam a identificar padrões no comportamento do ativo.

Você pode usar bases operacionais, que reflitam as condições de operação típicas dos ativos; bases históricas, baseadas nos dados históricos dos ativos; bases do fabricante, estabelecidas pelo fabricante do equipamento; ou qualquer outra métrica de linha de base que o departamento de manutenção considere útil.