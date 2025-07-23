As empresas modernas dependem fortemente de aplicações distribuídas e cargas de trabalho construídas a partir de dezenas ou centenas de microsserviços. Sem uma orquestração adequada do tráfego, cada serviço precisaria do seu próprio endpoint público, o que geraria problemas significativos de gerenciamento e segurança.

Por exemplo, uma plataforma de saúde pode precisar de pontos de acesso separados para portais de pacientes, dashboards de prestadores, sistemas de faturamento e relatórios de conformidade — uma abordagem que se torna cara e operacionalmente complexa.

Um controlador de Ingress do Kubernetes resolve esse problema atuando como um balanceador de carga e roteador de tráfego inteligente no ponto de entrada da aplicação. Ele estabelece uma rota centralizada de tráfego para que usuários externos acessem serviços internos.

O ecossistema do Kubernetes oferece diversos controladores de Ingress, incluindo ferramentas de código aberto (por exemplo, NGINX, Traefik) disponíveis em plataformas como GitHub, além de soluções proprietárias projetadas para atender às necessidades específicas de cada organização.