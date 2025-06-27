O que são entrada e saída no Kubernetes?

O Kubernetes, também conhecido como k8s ou kube, é uma plataforma de orquestração de contêineres que automatiza a implementação, o escalonamento e a manutenção de aplicações em um conjunto de recursos de computação. Em vez de gerenciar servidores diretamente, equipes de DevOps e de TI usam o Kubernetes para executar aplicações em contêineres — unidades de software leves e autossuficientes que incluem tudo o que é necessário para rodar uma aplicação.

De acordo com um relatório da CNCF, o Kubernetes é o segundo maior projeto de código aberto do mundo (depois do Linux) e a principal ferramenta de orquestração de contêineres para 71% das empresas da Fortune 100.

O Docker é a ferramenta mais utilizada para criar imagens de contêiner. No Kubernetes, os contêineres são agrupados em unidades chamadas pods, que são as menores unidades implementáveis e podem conter um ou mais contêineres. O Kubernetes agenda esses pods em um cluster de máquinas conhecidas como nós.

Os pods e seus recursos relacionados são organizados em namespaces, que fornecem separação lógica para gerenciar diferentes equipes, projetos ou ambientes dentro do mesmo cluster. O Kubernetes lida com funcionalidades essenciais do cluster, como balanceamento de carga, failover, escalonamento e autorrecuperação, abstraindo grande parte da complexidade da infraestrutura de baixo nível.

Dentro de um cluster Kubernetes, os serviços frequentemente precisam se comunicar entre si e às vezes com sistemas externos. O Kubernetes gerencia e controla o tráfego de uma forma que isola os componentes internos para melhorar o desempenho e a segurança. Como resultado, tanto o tráfego de entrada quanto o de saída devem ser explicitamente definidos, gerenciados e configurados.