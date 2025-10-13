Os 7 Rs da migração para a nuvem

Cada aplicação tem sua própria arquitetura, dependências e necessidades de negócios. O framework dos 7 Rs ajuda as organizações a avaliar cada situação individualmente e selecionar o caminho de migração que melhor equilibra velocidade, eficiência de custos e valor a longo prazo.

A computação em nuvem forma a base para a operação da maioria das empresas modernas. As instituições financeiras processam milhões de transações diariamente por meio de infraestruturas de nuvem, enquanto os varejistas gerenciam inventário e dados de clientes em operações globais. Na área da saúde, os prestadores de serviços de saúde armazenam e analisam os registros dos pacientes em plataformas de nuvem que mantêm padrões rigorosos de privacidade e segurança. Empresas de manufatura dependem desses mesmos sistemas para monitorar linhas de produção e cadeias de suprimentos em tempo real, permitindo que respondam rapidamente a disrupções.

À medida que a adoção da nuvem aumenta em todos os setores, as organizações precisam de abordagens estratégicas para gerenciar suas jornadas de migração.

É nesse ambiente que frameworks como os 7 Rs se tornam essenciais. A dependência generalizada da nuvem em todos os setores ressalta a crescente demanda por ambientes de nuvem escaláveis e flexíveis.

As aplicações em nuvem são executadas em infraestrutura, oferecendo acesso sob demanda a recursos de computação escaláveis, como servidores, armazenamento de dados, redes, ferramentas de desenvolvimento e análises de IA, tudo fornecido pela internet com preços flexíveis, no modelo de pagamento conforme o uso.

O mercado global de nuvem reflete essa mudança, avaliado em US$ 752,44 milhões em 2024 e com projeção de crescimento para US$ 2.390,19 bilhões até 2030.1 A crescente adoção de inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina (ML) está impulsionando esse crescimento, já que ambas as tecnologias exigem infraestrutura de nuvem robusta.