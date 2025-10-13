Os 7 Rs da migração para a nuvem

Os 7 R’s da migração para a nuvem (re-hospedar, relocar, replataformar, refatorar, recomprar, retirar e reter) representam sete abordagens estratégicas para mover aplicações e cargas de trabalho para a nuvem, no âmbito da migração para a nuvem.
Cada aplicação tem sua própria arquitetura, dependências e necessidades de negócios. O framework dos 7 Rs ajuda as organizações a avaliar cada situação individualmente e selecionar o caminho de migração que melhor equilibra velocidade, eficiência de custos e valor a longo prazo.
A computação em nuvem forma a base para a operação da maioria das empresas modernas. As instituições financeiras processam milhões de transações diariamente por meio de infraestruturas de nuvem, enquanto os varejistas gerenciam inventário e dados de clientes em operações globais. Na área da saúde, os prestadores de serviços de saúde armazenam e analisam os registros dos pacientes em plataformas de nuvem que mantêm padrões rigorosos de privacidade e segurança. Empresas de manufatura dependem desses mesmos sistemas para monitorar linhas de produção e cadeias de suprimentos em tempo real, permitindo que respondam rapidamente a disrupções.
À medida que a adoção da nuvem aumenta em todos os setores, as organizações precisam de abordagens estratégicas para gerenciar suas jornadas de migração.
É nesse ambiente que frameworks como os 7 Rs se tornam essenciais. A dependência generalizada da nuvem em todos os setores ressalta a crescente demanda por ambientes de nuvem escaláveis e flexíveis.
As aplicações em nuvem são executadas em infraestrutura, oferecendo acesso sob demanda a recursos de computação escaláveis, como servidores, armazenamento de dados, redes, ferramentas de desenvolvimento e análises de IA, tudo fornecido pela internet com preços flexíveis, no modelo de pagamento conforme o uso.
O mercado global de nuvem reflete essa mudança, avaliado em US$ 752,44 milhões em 2024 e com projeção de crescimento para US$ 2.390,19 bilhões até 2030.1 A crescente adoção de inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina (ML) está impulsionando esse crescimento, já que ambas as tecnologias exigem infraestrutura de nuvem robusta.
Boletim informativo do setor
Mantenha-se atualizado sobre as tendências mais importantes (e intrigantes) do setor em IA, automação, dados e muito mais com o boletim informativo Think. Consulte a Declaração de privacidade da IBM.
Sua assinatura será entregue em inglês. Você pode encontrar um link para cancelar a assinatura em todos os boletins informativos. Você pode gerenciar suas inscrições ou cancelar a inscrição aqui. Consulte nossa Declaração de privacidade da IBM para obter mais informações.
Os 7 Rs evoluíram a partir do framework inicial de 5 Rs (re-hospedar, refatorar, revisar, reconstruir e realocar [replace]) introduzido em 2010 pela Gartner, Inc. Essas estratégias foram lançadas em um momento em que as organizações estavam apenas começando a perceber o potencial da computação em nuvem, mas enfrentavam o desafio de migrar aplicações legadas no local para esse novo ambiente. Os 5 Rs serviram como um roteiro para ajudar as empresas a classificar suas aplicações para migração.
Com o amadurecimento da adoção da nuvem, a Amazon Web Services (AWS) expandiu o framework em 2016, adicionando o sexto R: Retirar. Essa adição reconheceu que os projetos de migração muitas vezes revelam aplicações que não são mais necessárias, apresentando uma oportunidade de eliminar custos desnecessários em vez de migrar tudo.
Em 2017, o framework evoluiu ainda mais com a inclusão do sétimo R: Reter pela AWS. Atualmente, a maioria dos negócios corporativos usa estratégias de nuvem híbrida e multinuvem, em que algumas aplicações permanecem no local, enquanto outras migram para a nuvem.
O framework completo dos 7 Rs agora oferece uma orientação abrangente para uma gama completa de decisões sobre a abordagem da migração.
A migração para a nuvem é o processo de migrar aplicações, dados, cargas de trabalho e infraestrutura de TI de data centers locais para uma infraestrutura baseada em nuvem.
As organizações migram para a nuvem para aproveitar benefícios como otimização de custos, escalabilidade aprimorada, recuperação de desastres (DR) aprimorada, continuidade de negócios aprimorada e acesso a tecnologias avançadas como IA e ML.
A decisão de migrar geralmente ocorre quando as organizações enfrentam infraestrutura envelhecida, aumento de custos de data center ou a necessidade de apoiar forças de trabalho remotas. Alguns migram para a nuvem para permitir ciclos de inovação e implementação mais rápidos. Outros migram para atender às crescentes demandas de armazenamento de dados ou para aproveitar funcionalidades nativas da nuvem que não são viáveis no local.
Os tipos de migração para a nuvem apresentam diferentes formas, dependendo de para onde as aplicações estão se movendo e por quê. Eles incluem as seguintes categorias:
Em uma migração de data center, as organizações migram toda a sua infraestrutura para a nuvem, consolidando servidores físicos e armazenamento em recursos de nuvem. Essa mudança geralmente ocorre quando as empresas querem encerrar contratos de locação de data centers ou eliminar o ônus de manter hardware no local.
A migração para a nuvem híbrida mantém algumas cargas de trabalho no local enquanto move outras para a nuvem. Essa abordagem funciona bem quando os requisitos regulatórios determinam que certas aplicações permanecem nos locais, enquanto outras se beneficiam dos benefícios da nuvem.
De acordo com um relatório do IBM Institute for Business Value (IBV) intitulado Mastering Hybrid Cloud, as organizações que adotam uma abordagem de nuvem híbrida podem obter um valor notavelmente maior. Na verdade, elas podem obter 2,5 vezes mais valor em comparação com a dependência exclusiva de uma única plataforma de nuvem pública.
Nesse cenário, os aplicativos e os dados migrar de um provedor de nuvem (por exemplo, AWS, IBM Cloud, Microsoft Azure, Google Cloud Platform) para outro ou entre diferentes serviços de nuvem dentro do mesmo provedor.
As organizações escolhem esse caminho para evitar o lock-in com fornecedor, aproveite preços ou acessar funcionalidades específicas da plataforma que melhor atendam às suas necessidades.
Com uma estratégia multinuvem, as organizações distribuem cargas de trabalho entre vários provedores, aproveitam os pontos fortes de cada plataforma e otimizam os custos. Essa abordagem oferece flexibilidade e reduz a dependência de um único fornecedor.
Essa abordagem se concentra em mover cargas de trabalho, bancos de dados ou mainframes para aproveitar os benefícios da nuvem. As organizações geralmente começam aqui quando querem modernizar sistemas específicos sem se comprometerem com um processo de migração completo imediatamente.
A mudança para a nuvem apresenta vários desafios que tornam essencial uma estratégia estruturada. Os sistemas legados geralmente têm dependências complexas e não documentadas que dificultam a compreensão do impacto total de migrá-los. Problemas de desempenho podem surgir quando aplicações projetadas para infraestrutura local não funcionam de forma ideal em ambientes de nuvem. Além disso, a latência da rede pode afetar aplicações que exigem processamento de dados em tempo real ou comunicação frequente entre componentes.
As preocupações com segurança e conformidade exigem um planejamento cuidadoso para garantir que a proteção de dados e os requisitos regulamentares sejam atendidos na nuvem. De acordo com o relatório IBM IBV 2023, as lacunas de habilidades representam um obstáculo significativo, com aproximadamente 58% dos tomadores de decisão globais relatando que as skills de nuvem continuam sendo um desafio considerável. Sem uma governança adequada, os custos da nuvem podem aumentar à medida que as equipes gastam recursos sem entenderem as implicações dos preços.
Cada um dos sete Rs representa uma estratégia de migração distinta com casos de uso específicos e compensações.
A re-hospedagem migra as aplicações para a nuvem sem alterar o código ou a arquitetura das aplicações (essa abordagem também é conhecida como lift-and-shift). As aplicações são transferidas tal como estão da infraestrutura em locais para a infraestrutura em nuvem, normalmente por meio de máquinas virtuais (VMs).
Essa estratégia funciona melhor quando as organizações precisam migrar rapidamente, não têm recursos para rearquitetar aplicações ou desejam obter benefícios imediatos da nuvem, como a redução dos custos do data center.
A realocação de transferências de carga de trabalho move máquinas virtuais diretamente entre ambientes sem modificar as aplicações. Essa abordagem geralmente envolve a transferência de cargas de trabalho baseadas em VMware para ambientes de nuvem.
Organizações com investimentos significativos em infraestrutura VMware podem usar essa estratégia para migrar rapidamente máquinas virtuais com sua camada de virtualização existente intacta, mantendo a consistência operacional.
Replataformar faz otimizações direcionadas às aplicações durante a migração para aproveitar os recursos da nuvem sem alterar a arquitetura principal.
Exemplos comuns incluem a migração de bancos de dados em linguagem de consulta estruturada (SQL) para serviços gerenciados, como o Amazon RDS ou a conteinerização de aplicativos.
A refatoração reimagina como os desenvolvedores constroem aplicação ao rearquitetar completamente as soluções em soluções nativas da nuvem. Esse processo geralmente envolve a divisão de aplicações monolíticas em microsserviços ou a adoção de computação sem servidor. Essas arquiteturas funcionam bem com práticas de DevOps, possibilitando integração e implementação contínuas.
As organizações optam por essa estratégia quando precisam adicionar funcionalidades difíceis com a arquitetura atual, quando as aplicações precisam de melhorias significativas de escalabilidade ou quando a eficiência operacional de longo prazo justifica o investimento inicial.
A recompra substitui as aplicações existentes por alternativas de SaaS (software como serviço) baseadas na nuvem. Em vez de migrar o software existente, as organizações adotam uma nova solução que já é nativa da nuvem.
Essa estratégia faz sentido para aplicações em que as ofertas comerciais de SaaS oferecem funcionalidades equivalentes ou melhores. Também é uma abordagem lógica quando as aplicações legadas custariam mais para migrar do que a adoção de uma alternativa SaaS.
A retirada envolve a identificação e a desativação das aplicações que não são mais necessárias. Os projetos de migração para a nuvem geralmente revelam que determinadas aplicações têm um valor comercial mínimo em relação ao seu custo.
As organizações aposentam as aplicações quando os dados de uso revelam uma adoção mínima, outros sistemas substituem os recursos ou os custos de migração superam o seu valor de negócios.
Reter significa manter as aplicações em seu ambiente atual, pelo menos por enquanto. Essas aplicações permanecem locais com planos de rever a decisão de migração posteriormente. Essa estratégia se aplica a aplicações que foram recentemente atualizadas e estáveis, aplicações com requisitos de conformidade que precisam ser resolvidos antes da migração ou aplicações com dependências complexas que exigem mais tempo de planejamento.
O desenvolvimento de uma estratégia eficaz de migração para a nuvem começa com a descoberta e a avaliação abrangentes. As organizações precisam fazer o inventário de todas as aplicações, entender suas dependências e avaliar a criticidade dos negócios. Essa avaliação determina quais dos 7 Rs fazem sentido para cada aplicação.
As organizações geralmente começam com aplicações que oferecem resultados positivos rápidos, como sistemas fáceis de migrar e que entregam valor imediato. Isso gera ímpeto, desenvolve recursos de equipe e demonstra benefícios da nuvem. Aplicações de alto risco ou complexas geralmente migram mais tarde, depois que as equipes acumulam experiência em nuvem.
Os planos de migração para cada aplicação devem incluir critérios de sucesso, procedimentos de reversão, planejamento de migração de dados e coordenação com os stakeholders sobre o prazo.
As estratégias de teste precisam de atenção especial. As aplicações exigem testes completos em ambientes de nuvem para garantir a compatibilidade antes de serem ativadas, e muitas organizações executam ambientes paralelos durante os períodos de transição para reduzir o risco.
Antes do início da migração, é necessário estabelecer frameworks de governança e gestão de custos. Os gastos com nuvem podem crescer rapidamente sem os controles adequados. A marcação de recursos, os alertas de orçamento e as análises regulares de custos ajudam as organizações a otimizar os gastos com a nuvem e a evitar surpresas.
Os provedores de nuvem oferecem várias ferramentas para apoiar a migração. Ferramentas de migração de nuvem da AWS, como o AWS Application Migration Service, simplificam migrações lift-and-shift convertendo automaticamente os servidores de origem, enquanto a IBM Cloud fornece serviços de migração e ferramentas para avaliar e mover cargas de trabalho. O Azure Migrate e serviços similares ajudam a migrar bancos de dados com downtime mínimo, e ferramentas automatizadas de rastreamento fornecem visibilidade centralizada do progresso da migração em múltiplas cargas de trabalho.
Além de fornecer ferramentas, os parceiros de ecossistema ampliam os recursos de nuvem com conhecimento e serviços especializados. Grandes empresas de tecnologia, como IBM e Microsoft, oferecem serviços de consultoria e ferramentas de migração que ajudam as organizações a avaliar seus portfólios, planejar migrações e otimizar implementações de nuvem.
As plataformas de análise de dados fornecem ferramentas de planejamento para estimar custos operacionais, os provedores de serviços gerenciados oferecem assistência prática para migração e os integradores de sistemas trazem profundo conhecimento em setores ou tipos de aplicações específicos.
A escolha da combinação certa de serviços, ferramentas e parceiros depende de fatores como tamanho e complexidade da migração, recursos internos da equipe, restrições orçamentárias e requisitos de cronograma.
Uma migração para a nuvem bem-sucedida não significa apenas mover a infraestrutura, mas transformar a forma como uma organização opera. O framework dos 7 Rs, quando combinada com os serviços de nuvem certos, permite que as organizações alinhem cada carga de trabalho com o caminho de migração mais eficaz. Essa abordagem garante que todas as aplicações contribuam para a agilidade dos negócios, eficiência operacional e inovação a longo prazo.
Tenha acesso a insights essenciais sobre a migração para a nuvem com o relatório mais recente da IBM. Conheça os dez principais fatos que todo líder de tecnologia precisa saber.
Saiba mais sobre as principais diferenças entre infraestrutura como serviço (IaaS), plataforma como serviço (PaaS) e software como serviço (SaaS). Entenda como cada modelo de nuvem oferece diferentes níveis de controle, escalabilidade e gerenciamento para atender a diversas necessidades empresariais.
Conheça o processo de migração de aplicações entre plataformas ou ambientes e garanta o mínimo de interrupções e desempenho otimizado. Conheça estratégias, casos de uso e estágios da migração de aplicações legadas e modernas.
Saiba como fazer a transição rápida das suas aplicações para a nuvem sem ter que promover alterações, mantendo a infraestrutura atual e extraindo benefícios da nuvem. Explore as vantagens, as cargas de trabalho de VMware e os casos de uso que tornam essa abordagem a escolha de muitas empresas.
Migre cargas de trabalho de VMware vSphere para a IBM Cloud com o RackWare Management Module (RMM), ferramenta de migração por autoatendimento que oferece migração automática.
Planeje e acelere com eficiência seus projetos de migração para a nuvem com o IBM Turbonomic. Tenha acesso a insights praticáveis sobre cargas de trabalho, otimize o desempenho e economize custos e ainda garanta transições descomplicadas para a nuvem.
O Instana simplifica sua jornada de migração para a nuvem, oferecendo monitoramento abrangente e insights praticáveis.
Migre para a IBM Cloud com soluções e ferramentas personalizáveis para acelerar sua jornada.
O IBM® Cloud Migration Services ajuda a gerenciar a migração para a nuvem na sua empresa, permitindo a transformação digital.
Acelere sua jornada de migração para a nuvem com os serviços de consultoria especializados da IBM. Saiba como nossas soluções podem ajudar você a fazer uma transição eficiente para a nuvem ou agende uma demonstração em tempo real para ver os benefícios do IBM Turbonomic em ação.