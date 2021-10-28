بينما تتطلب مهام سير العمل التقليدية واليدوية من فرق تكنولوجيا المعلومات إدارة كل خطوة وتنفيذ كل عملية يدويًا، تقوم محركات مهام سير العمل بتحويل هذه العمليات إلى عمليات مؤتمتة تُدار بواسطة البرمجيات. وتُسهّل هذه المحركات توجيه مسارات المعلومات، وتحديد المسؤوليات، وقنوات التعاون، مما يُمكّن المؤسسات من الاستفادة القصوى من مواردها الحوسبية والشبكية.

في بيئات الأعمال الحديثة، غالبًا ما تُشكّل برمجيات محركات مهام سير العمل الأساس لاستراتيجية أتمتة الأعمال وإدارتها. تُساعد هذه المحركات المؤسسات على أتمتة بروتوكولات إدارة مهام سير العمل، مما يتيح تنسيق العمليات الداخلية والخارجية بسلاسة.

بدءا من إرسال التنبيهات إلى المديرين عند اكتمال المهام إلى تنفيذ استدعاءات واجهة برمجة التطبيقات لجلب البيانات من التطبيقات وقواعد البيانات، تساعد محركات مهام سير العمل الشركات على تبسيط وتحسين مهام سير العمل المعقدة عبر العمليات التجارية المختلفة.