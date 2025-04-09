برنامج المقيّمين المسجلين لأمن المعلومات (IRAP) هو برنامج مديرية الإشارات الأسترالية (ASD) يُديره مركز الأمن الإلكتروني الأسترالي (ACSC) لمساعدة الوكالات الحكومية على التأكد من وجود ضوابط مناسبة لتلبية المتطلبات الأمنية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT). يعتمد إطار برنامج المقيّمين المسجلين لأمن المعلومات (IRAP) على متطلبات دليل أمن المعلومات (ISM) في الحكومة الأسترالية ويُوفر عملية يمكن أن يُثبت موفر التقنية من خلالها امتثاله لدليل أمن المعلومات (ISM).

تقييمات برنامج المقيّمين المسجلين لأمن المعلومات (IRAP) مطلوبة لخدمات Cloud التي اشتراها الاتحاد الأسترالي والولاية والوكالات الحكومية المحلية. وكجزء من السياسة المُحدثة من برنامج المقيّمين المسجلين لأمن المعلومات (IRAP) (2020)، يُطلب من مقدمي خدمات Cloud (CSP) استكمال تقييم أساسي باستخدام مقيّم مستقل معتمد من جهة خارجية يُغطي أساسيات مقدمي خدمات Cloud (CSPs) والضوابط الخاصة بالخدمة.