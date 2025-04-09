برنامج المقيّمين المسجلين لأمن المعلومات (IRAP) هو برنامج مديرية الإشارات الأسترالية (ASD) يُديره مركز الأمن الإلكتروني الأسترالي (ACSC) لمساعدة الوكالات الحكومية على التأكد من وجود ضوابط مناسبة لتلبية المتطلبات الأمنية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT). يعتمد إطار برنامج المقيّمين المسجلين لأمن المعلومات (IRAP) على متطلبات دليل أمن المعلومات (ISM) في الحكومة الأسترالية ويُوفر عملية يمكن أن يُثبت موفر التقنية من خلالها امتثاله لدليل أمن المعلومات (ISM).
تقييمات برنامج المقيّمين المسجلين لأمن المعلومات (IRAP) مطلوبة لخدمات Cloud التي اشتراها الاتحاد الأسترالي والولاية والوكالات الحكومية المحلية. وكجزء من السياسة المُحدثة من برنامج المقيّمين المسجلين لأمن المعلومات (IRAP) (2020)، يُطلب من مقدمي خدمات Cloud (CSP) استكمال تقييم أساسي باستخدام مقيّم مستقل معتمد من جهة خارجية يُغطي أساسيات مقدمي خدمات Cloud (CSPs) والضوابط الخاصة بالخدمة.
تُحافظ خدمات IBM Cloud على تقييم مستوى IRAP PROTECTED الذي يُمكن لعملاء الحكومة الأسترالية الاستفادة منه لإنشاء بيئة آمنة ومتوافقة للغاية داخل خدمة IBM Cloud. يتضمن تقييم IBM Cloud PROTECTED مراكز البيانات المعتمدة من المنطقة 3 مع المراقبة بالفيديو في لجنة الإنشاءات والمعدات الأمنية (SCEC).
يُوفر تقييم برنامج المقيّمين المسجلين لأمن المعلومات (IRAP) لخدمات IBM Cloud ضمانًا للوكلاء الحكوميين بأن خدمات IBM Cloud قد خضعت لتقييم دقيق وتمتاز بضوابط وممارسات أمنية فعالة مُطبقة لمعالجة البيانات وتخزينها ونقلها إلى المستوى PROTECTED.
يجوز للوكلاء الحكوميين الأستراليين طلب حزمة التقييمات والشهادات في IBM Cloud IRAP PROTECTED.
لمزيد من المعلومات، اتصل بممثل IBM في منطقتك.
هل لديك أسئلة حول أحد برامج الامتثال؟ هل تريد الحصول على تقرير امتثال محمي؟ يمكننا تقديم المساعدة.