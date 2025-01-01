إدارة الموارد والتطبيقات السحابية من أي مستعرض ويب، بنقرة واحدة من وحدة تحكم IBM Cloud
يمنحك IBM Cloud® Shell تحكمًا كاملاً في مواردك السحابية وتطبيقاتك وبنيتك التحتية من أي متصفح ويب. احصل على وصول مُصادق عليه سابقًا إلى أحدث الأدوات ولغات البرمجة للتطوير المستند إلى السحابة ونشر الخدمات والتطبيقات وإدارتها — كل ذلك في غلاف آمن.
استخدام بيئة فائقة السرعة مع أحدث الأدوات ولغات البرمجة التي تحتاجها للتطوير.
إدارة خدمات مثل Kubernetes أو الذكاء الاصطناعي أو قواعد البيانات في بيئتك المفضلة – سطر الأوامر.
يمكنك الوصول إلى تطبيقاتك عندما لا يكون لديك محطة عمل أساسية. عرض السجلات وإعادة النشر باستخدام متصفح الويب الخاص بك فقط.
التفاعل مع الخدمات الجديدة من بيئة سطر الأوامر التي تعرفها. المشاركة في العروض التوضيحية والمختبرات والمسابقات البرمجية دون إعداد.
ما المقصود بـ Cloud shell، وكيف يمكن للسحابة تمكين إدارة الموارد السحابية وتطويرها بسرعة من أي مكان؟ يشرح Nathan Hekman من شركة IBM Cloud، في هذا الفيديو على اللوحة الضوئية، كيف يمكن أن توفر لك cloud shell تحكمًا كاملاً في الموارد والتطبيقات والبنية التحتية مباشرةً من أي متصفح ويب.
استفد من مساحة عمل منسقة قائمة على السحابة مع عشرات الأدوات ولغات البرمجة المثبتة سابقًا. يتم المصادقة تلقائيا على حساب IBM Cloud الخاص بك حتى تتمكن من بدء العمل بشكل صحيح.
استخدم وظيفة تحميل/تنزيل الملفات لاستيراد الملفات إلى IBM Cloud Shell أو لسحب البيانات إلى جهازك المحلي.
استخدم ما يصل إلى خمس جلسات shell في المرة الواحدة لزيادة إنتاجيتك إلى أقصى حد. قم بعكس مهام سير العمل على جهازك المحلي، أو عرض السجلات في جلسة واحدة في أثناء تحرير ملف في جلسة أخرى.
استخدم هذا الحل الآمن الجاهز لتطوير السحابة الأصلية والنشر من أي مكان.
معاينة التغييرات في التطبيقات التي تقوم بتطويرها على عنوان URL الذي يمكنك أنت فقط الوصول إليه.
التفاعل مع الخدمات الجديدة من بيئة سطر الأوامر التي تعرفها. المشاركة في العروض التوضيحية والمختبرات والمسابقات البرمجية دون إعداد.