IBM Cloud Shell

ما المقصود بـ Cloud shell، وكيف يمكن للسحابة تمكين إدارة الموارد السحابية وتطويرها بسرعة من أي مكان؟ يشرح Nathan Hekman من شركة IBM Cloud، في هذا الفيديو على اللوحة الضوئية، كيف يمكن أن توفر لك cloud shell تحكمًا كاملاً في الموارد والتطبيقات والبنية التحتية مباشرةً من أي متصفح ويب.