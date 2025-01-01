IBM Cloud Shell

إدارة الموارد والتطبيقات السحابية من أي مستعرض ويب، بنقرة واحدة من وحدة تحكم IBM Cloud

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Copenhagen panorama

التحكم في سطر الأوامر، من أي مكان

يمنحك IBM Cloud® Shell تحكمًا كاملاً في مواردك السحابية وتطبيقاتك وبنيتك التحتية من أي متصفح ويب. احصل على وصول مُصادق عليه سابقًا إلى أحدث الأدوات ولغات البرمجة للتطوير المستند إلى السحابة ونشر الخدمات والتطبيقات وإدارتها — كل ذلك في غلاف آمن.

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تسريع التطوير على السحابة

استخدام بيئة فائقة السرعة مع أحدث الأدوات ولغات البرمجة التي تحتاجها للتطوير.
إدارة الخدمات الأساسية

إدارة خدمات مثل Kubernetes أو الذكاء الاصطناعي أو قواعد البيانات في بيئتك المفضلة – سطر الأوامر.
تقليل الاعتماد على محطة العمل

يمكنك الوصول إلى تطبيقاتك عندما لا يكون لديك محطة عمل أساسية. عرض السجلات وإعادة النشر باستخدام متصفح الويب الخاص بك فقط.
الإمكانات الكاملة لـ IBM Cloud

التفاعل مع الخدمات الجديدة من بيئة سطر الأوامر التي تعرفها. المشاركة في العروض التوضيحية والمختبرات والمسابقات البرمجية دون إعداد.

ما المقصود بـ Cloud shell

ما المقصود بـ Cloud shell، وكيف يمكن للسحابة تمكين إدارة الموارد السحابية وتطويرها بسرعة من أي مكان؟ يشرح Nathan Hekman من شركة IBM Cloud، في هذا الفيديو على اللوحة الضوئية، كيف يمكن أن توفر لك cloud shell تحكمًا كاملاً في الموارد والتطبيقات والبنية التحتية مباشرةً من أي متصفح ويب.
الميزات بيئة مهيأة سابقًا

استفد من مساحة عمل منسقة قائمة على السحابة مع عشرات الأدوات ولغات البرمجة المثبتة سابقًا. يتم المصادقة تلقائيا على حساب IBM Cloud الخاص بك حتى تتمكن من بدء العمل بشكل صحيح.

 تحميل/تنزيل الملف

استخدم وظيفة تحميل/تنزيل الملفات لاستيراد الملفات إلى IBM Cloud Shell أو لسحب البيانات إلى جهازك المحلي.

 جلسات متعددة

استخدم ما يصل إلى خمس جلسات shell في المرة الواحدة لزيادة إنتاجيتك إلى أقصى حد. قم بعكس مهام سير العمل على جهازك المحلي، أو عرض السجلات في جلسة واحدة في أثناء تحرير ملف في جلسة أخرى.

 تطوير غني بالأمان وقائم على السحابة

استخدم هذا الحل الآمن الجاهز لتطوير السحابة الأصلية والنشر من أي مكان.

 معاينة الويب

معاينة التغييرات في التطبيقات التي تقوم بتطويرها على عنوان URL الذي يمكنك أنت فقط الوصول إليه.

 الإمكانات الكاملة لـ IBM Cloud

التفاعل مع الخدمات الجديدة من بيئة سطر الأوامر التي تعرفها. المشاركة في العروض التوضيحية والمختبرات والمسابقات البرمجية دون إعداد.
اتخِذ الخطوة التالية

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التوثيق أوامر IBM Cloud CLI احصل على حساب IBM Cloud مجانًا استكشف الطبقة المجانية من IBM Cloud