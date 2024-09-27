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تحسين أداء وإنتاجية PostgreSQL
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تم تصنيف شركة IBM كشركة رائدة

تصدر Gartner تقرير Magic Quadrant لعام 2020 لأنظمة إدارة Cloud Database

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تسريع إنتاجية مسؤولي قواعد البيانات (DBA) والمطورين

تُعَدّ IBM Cloud® Databases for EnterpriseDB محرك قاعدة بيانات يعمل على تحسين الميزات المضمنة في PostgreSQL.

اكتسب أكبر قدر من قابلية التوسع، والأمن، والموثوقية، علاوة على تحسينات جديدة تؤدي إلى تعزيز إنتاجية مسؤولي قواعد البيانات والمطورين. استفد من التكامل الأصلي مع IBM Cloud والتوافق مع قواعد بيانات Oracle.

كيفية الاستخدام

توحيد قواعد البيانات احصل على مجموعة من قواعد البيانات المُدارة بالكامل كخدمة واحدة لتلبية متطلبات مخازن بيانات مؤسستك؛ سواء المخازن الأساسية منها أو المساعدة.
إنشاء التطبيقات السحابية الأصلية تساعدك بنيتنا السحابية الأصلية الثرية بالميزات الأمنية على الاستفادة من الأتمتة وقابلية توسع التقنيات، مثل Kubernetes؛ حتى تتمكن مؤسستك من سرعة طرح منتجات تحمل أفكارًا جديدة في السوق.
المزايا الأمن المحسّن

حماية فائقة لأحمال التشغيل من خلال التشفير؛ ونظام التشفير BYOK (أحضِر مفتاح التشفير الخاص بك معك)، وتكامل التدقيق والمزيد.

 زيادة الإنتاجية

تتوفر مئات الوظائف المساعدة والاختصارات لتساعد مسؤولي قواعد البيانات والمطورين على العمل بشكل أسرع.

 التوسع بكفاءة

ابدأ بحجم صغير، ثم شيئًا فشيئًا تنمو أعمالك دون إفراط منك في تجهيز بيئتك بتجهيزات ضخمة.

 متوافق مع Oracle

التوافق الكامل مع مخططات Oracle، وأنواع البيانات، والمؤشرات، والمستخدمين، والأدوار، والمزيد.
PostgreSQL فئة المؤسسة تحسين إدارة قواعد بياناتك أداة EnterpriseDB المُدارة بالكامل

ركز على بناء التطبيقات، لا على المهام الروتينية.

 توافر عالي

استفد من مناطق التوافر لتطبيق اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة 99.99%.

 أحضِر مفتاح التشفير الخاص بك معك

استمر في التحكم في الوصول إلى البيانات المشفرة في حالة سكون البيانات.

 التحجيم التلقائي

يمكنك التوسع تلقائيًّا باستخدام المعلمات المخصصة.

البدء باستخدام IBM Cloud Databases for EnterpriseDB
حساب IBM Cloud مجاني عرض خيارات التسعير حساب IBM Cloud مجاني

يمكنك إنشاء حساب IBM Cloud مجاني وجرِّب خدمات قواعد بيانات IBM.

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