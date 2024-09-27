تصدر Gartner تقرير Magic Quadrant لعام 2020 لأنظمة إدارة Cloud Database
تُعَدّ IBM Cloud® Databases for EnterpriseDB محرك قاعدة بيانات يعمل على تحسين الميزات المضمنة في PostgreSQL.
اكتسب أكبر قدر من قابلية التوسع، والأمن، والموثوقية، علاوة على تحسينات جديدة تؤدي إلى تعزيز إنتاجية مسؤولي قواعد البيانات والمطورين. استفد من التكامل الأصلي مع IBM Cloud والتوافق مع قواعد بيانات Oracle.
حماية فائقة لأحمال التشغيل من خلال التشفير؛ ونظام التشفير BYOK (أحضِر مفتاح التشفير الخاص بك معك)، وتكامل التدقيق والمزيد.
تتوفر مئات الوظائف المساعدة والاختصارات لتساعد مسؤولي قواعد البيانات والمطورين على العمل بشكل أسرع.
ابدأ بحجم صغير، ثم شيئًا فشيئًا تنمو أعمالك دون إفراط منك في تجهيز بيئتك بتجهيزات ضخمة.
التوافق الكامل مع مخططات Oracle، وأنواع البيانات، والمؤشرات، والمستخدمين، والأدوار، والمزيد.
ركز على بناء التطبيقات، لا على المهام الروتينية.
استفد من مناطق التوافر لتطبيق اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة 99.99%.
استمر في التحكم في الوصول إلى البيانات المشفرة في حالة سكون البيانات.
يمكنك التوسع تلقائيًّا باستخدام المعلمات المخصصة.
يمكنك إنشاء حساب IBM Cloud مجاني وجرِّب خدمات قواعد بيانات IBM.
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