تُعَدّ IBM Cloud® Databases for EnterpriseDB محرك قاعدة بيانات يعمل على تحسين الميزات المضمنة في PostgreSQL.

اكتسب أكبر قدر من قابلية التوسع، والأمن، والموثوقية، علاوة على تحسينات جديدة تؤدي إلى تعزيز إنتاجية مسؤولي قواعد البيانات والمطورين. استفد من التكامل الأصلي مع IBM Cloud والتوافق مع قواعد بيانات Oracle.