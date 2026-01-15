الإطار الوطني للأمن في إسبانيا -بالإسبانية: Esquema Nacional de Seguridad أو ENS- هو مجموعة من المبادئ الأساسية والمتطلبات الدنيا لأمن المعلومات وحماية البيانات، وضعته الحكومة الإسبانية.

وقد تأسس ENS بموجب المرسوم الملكي 311/2022، الصادر في 3 مايو. كان الهدف من هذا المرسوم الملكي تحديث سياسة أمن المعلومات الإسبانية لكل من وكالات القطاع العام وكيانات القطاع الخاص التي تقدم الخدمات للوكالات الحكومية.