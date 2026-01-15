الإطار الوطني للأمن في إسبانيا -بالإسبانية: Esquema Nacional de Seguridad أو ENS- هو مجموعة من المبادئ الأساسية والمتطلبات الدنيا لأمن المعلومات وحماية البيانات، وضعته الحكومة الإسبانية.
وقد تأسس ENS بموجب المرسوم الملكي 311/2022، الصادر في 3 مايو. كان الهدف من هذا المرسوم الملكي تحديث سياسة أمن المعلومات الإسبانية لكل من وكالات القطاع العام وكيانات القطاع الخاص التي تقدم الخدمات للوكالات الحكومية.
يتيح الالتزام باعتماد ENS High مستوى عال من تدابير الأمن السيبراني— الحماية من التهديدات ونقاط الضعف المحتملة. من خلال التوافق مع هذه الإرشادات الأمنية الشاملة، تُظهر IBM Cloud التزامها بحماية البيانات الحساسة، وتخفيف المخاطر، والمساهمة في أجندة الأمن القومي الأوسع نطاقاً. ويُعد هذا الالتزام استثماراً استراتيجياً في إنشاء نظام سحابي قوي وموثوق به يفي بالمعايير الصارمة التي وضعتها الحكومة الإسبانية لحماية أصول المعلومات الهامة.
حصلت خدمات IBM Cloud على شهادة ENS High. تشير أوصاف خدمة IBM (SDs) إلى ما إذا كان عرض معين يحافظ على حالة الامتثال لشهادة ENS. يتم تقييم الخدمات أدناه كل عامين بواسطة مقيِّم مستقل.
يتضمن اعتماد ENS عناصر تحكم متوافقة مع اتباع مجالات NIST. تغطي هذه المجالات جوانب مختلفة من الوضع الأمني للمؤسسة، بدءًا من إدارة المخاطر والاستجابة للحوادث وصولاً إلى حماية البيانات.
تقدم IBM Cloud المجموعة التالية من الخدمات التي ستساعدك على استيفاء المتطلبات التقنية المحددة لاعتماد ENS وتسريع رحلة الامتثال الخاصة بك.
1. التحكم في الوصول
حلول إدارة الأجهزة المحمولة (MDM)
إنشاء إمكانية الرؤية والإدارة والأمن لنقاط النهاية والمستخدمين
حلول إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM)
اتبع نهج ذكاء اصطناعي قائم على السحابة المفتوحة لتأمين وإدارة أي جهاز باستخدام أحد حلول إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM)
IBM Key Protect for IBM Cloud
تساعدك خدمة IBM Key Protect for IBM Cloud على توفير وتخزين المفاتيح المشفرة للتطبيقات عبر خدمات IBM Cloud، ما يتيح لك رؤية وإدارة تشفير البيانات ودورة حياة المفاتيح بالكامل من موقع مركزي واحد.
IBM Cloud App ID
يتيح لك IBM Cloud App ID إمكانية إضافة التوثيق بسهولة إلى تطبيقات الويب وتطبيقات الأجهزة المحمولة. لم يَعُد هناك ما يدعو للقلق بشأن إعداد البنية التحتية للهوية، وضمان التوافر الجغرافي، وتأكيد لوائح الامتثال. وبدلًا من ذلك، يمكنك تحسين تطبيقاتك بقدرات أمنية متقدمة، مثل المصادقة متعددة العوامل وتسجيل الدخول الموحَّد.
IBM Cloud Secrets Manager
باستخدام IBM Cloud® Secrets Manager، يمكنك تكوين الأسرار ديناميكيًا وتأجيرها للتطبيقات بينما تتحكم في الوصول إليها من موقع واحد. يساعدك Secrets Manager، المستند إلى نظام HashiCorp Vault مفتوح المصدر، في الحصول على خاصية عزل البيانات لبيئة مخصصة مع ميزات السحابة العامة.
IBM Security Verify
يوفر حل IBM Verify النموذجي المحدّث سياقًا عميقًا ومدعومًا بالذكاء الاصطناعي لكلٍّ من إدارة الهوية والوصول (IAM) للقوى العاملة والمستهلك.
IBM Cloud Privileged Access Gateway
Privileged Access Gateway (PAG) هي خدمة مُدارة تُستخدم لتوفير طريقة آمنة للمشغلين لإدارة الخوادم والمجموعات عن بُعد داخل IBM Cloud. وهي تقوم بذلك من خلال توفير خادم بوابة Bastion، وهو نقطة دخول واحدة إلى مجموعة من خوادم ومجموعات خاصة بالعملاء. بالإضافة إلى هذا الوصول المقيد عبر البوابة، يسجل PAG جلسات المشغلين، ويمكن استخدام هذه التسجيلات للتحقيق في حالة سوء استخدام النظام.
IBM Cloud Identity and Access Management (IAM)
تقوم خدمة IBM Cloud Identity and Access Management (IAM) بالمصادقة الآمنة للمستخدمين وتتحكم في الوصول إلى جميع الموارد باتساق في منصة IBM Cloud.
IBM Cloud Container Registry
يُمكنك تخزين صور الحاوية وتوزيعها في سجل خاص مُدار بالكامل. يُمكنك إرسال الصور الخاصة لتشغيلها بطريقة ملائمة في IBM Cloud Kubernetes Service وبيئات التشغيل الأخرى. تُفحص الصور بحثًا عن مشكلات أمنية حتى تتمكن من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن عمليات النشر التي تقوم بها.
2. التقييم والتفويض والمراقبة
IBM Cloud Privileged Access Gateway
Privileged Access Gateway (PAG) هي خدمة مُدارة تُستخدم لتوفير طريقة آمنة للمشغلين لإدارة الخوادم والمجموعات عن بُعد داخل IBM Cloud. وهي تقوم بذلك من خلال توفير خادم بوابة Bastion، وهو نقطة دخول واحدة إلى مجموعة من خوادم ومجموعات خاصة بالعملاء. بالإضافة إلى هذا الوصول المقيد عبر البوابة، يسجل PAG جلسات المشغلين، ويمكن استخدام هذه التسجيلات للتحقيق في حالة سوء استخدام النظام.
IBM Cloud Identity and Access Management (IAM)
تقوم خدمة IBM Cloud Identity and Access Management (IAM) بالمصادقة الآمنة للمستخدمين وتتحكم في الوصول إلى جميع الموارد باتساق في منصة IBM Cloud.
حلول قابلية الملاحظة من IBM Cloud
توفر إمكانية المراقبة رؤية عميقة بشأن التطبيقات الحديثة الموزعة لتحديد المشكلات وحلها بسرعة وبشكل تلقائي.
IBM Cloud Flow Logs for VPC
تمكّنك خدمة IBM Cloud® Flow Logs for VPC من تجميع معلومات حول حركة مرور Internet Protocol (IP) المتجهة من وإلى واجهات الشبكة داخل واجهات الشبكة في السحابة الخاصة الافتراضية (VPC) لديك، وتخزينها وعرضها.
IBM Security Verify
يوفر حل IBM Verify النموذجي المحدّث سياقًا عميقًا ومدعومًا بالذكاء الاصطناعي لكلٍّ من إدارة الهوية والوصول (IAM) للقوى العاملة والمستهلك.
3. التدقيق والمساءلة
IBM Cloud Flow Logs for VPC
تمكّنك خدمة IBM Cloud® Flow Logs for VPC من تجميع معلومات حول حركة مرور Internet Protocol (IP) المتجهة من وإلى واجهات الشبكة داخل واجهات الشبكة في السحابة الخاصة الافتراضية (VPC) لديك، وتخزينها وعرضها.
IBM QRadar Suite
يُعدّ IBM Security® QRadar® Suite حلًا محدثًا للكشف عن التهديدات والاستجابة لها، حيث تصُمم لتوحيد تجربة المحلل الأمني وزيادة سرعته في كل خطوات الحادث. تم تضمين المحافظة مع الأتمتة والذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة لزيادة إنتاجية المحللين بشكل كبير، وهو ما يساعد فِرق أمن البيانات محدودة الموارد على العمل بفاعلية باستخدام التقنيات الأساسية.
مع واجهة مستخدم مشتركة ورؤى مشتركة ومهام سير عمل متصلة، فإنه يوفر منتجات متكاملة لكل من: أمان نقطة النهاية (EDR، XDR، MDR)، إدارة السجلات، SIEM، SOAR
IBM Security Guardium
IBM Security Guardium هي مجموعة من برمجيات أمن البيانات في محفظة IBM Security التي تكشف الثغرات الأمنية وتحمي البيانات الحساسة في الأنظمة المحلية وفي السحابة.
حلول قابلية الملاحظة من IBM Cloud
توفر إمكانية المراقبة رؤية عميقة بشأن التطبيقات الحديثة الموزعة لتحديد المشكلات وحلها بسرعة وبشكل تلقائي.
4. إدارة التكوين
IBM Cloud Security and Compliance Center - Workload Protection
في الهياكل التي تركز على الحاويات والخدمات المصغرة، يمكنك استخدام IBM Cloud® Security and Compliance Center Workload Protection للعثور على الثغرات الأمنية البرمجية وتحديد أولوياتها، وكشف التهديدات والاستجابة لها، وإدارة التكوينات والأذونات والامتثال في أثناء جميع الخطوات بداية من المصدر ووصولاً إلى التشغيل.
IBM Cloud Container Registry
يُمكنك تخزين صور الحاوية وتوزيعها في سجل خاص مُدار بالكامل. يُمكنك إرسال الصور الخاصة لتشغيلها بطريقة ملائمة في IBM Cloud Kubernetes Service وبيئات التشغيل الأخرى. تُفحص الصور بحثًا عن مشكلات أمنية حتى تتمكن من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن عمليات النشر التي تقوم بها.
التسليم المستمر
تبني استخدام العمليات والتطوير -DevOps الجاهزة للمؤسسات. يُمكنك إنشاء سلاسل أدوات آمنة تدعم مهام تسليم تطبيقك. ويُمكنك أتمتة عمليات البناء، والاختبارات، والنشر، وغير ذلك.
IBM Cloud Schematics
توفر IBM Cloud خدمة Schematics، وهى خدمة أدوات البنية التحتية كرمز (IaC). يمكنك استخدام إمكانات Schematics لنشر بيئات البنية التحتية السحابية وإدارتها بشكل متسق.
IBM Wazi as a Service
يمكن تسريع تطوير السحابة الأصلية واختبار تطبيقات z/OS باستخدام z/OS Virtual Server في IBM Cloud Virtual Private Cloud (VPC).
5. التخطيط للطوارئ
IBM Cloud Storage Services
تقدم خدمات التخزين السحابية لدينا مخزنًا قابلاً للتوسع وآمنًا واقتصاديًا لبياناتك مع دعم أحمال التشغيل في السحابة التقليدية والسحابة الأصلية. يمكنك تخصيص خدمات التخزين وإدارتها، مثل تخزين الكائنات والكتل والملفات، بالإضافة إلى إمكانية ضبط السعة وتحسين الأداء مع تغير المتطلبات ودفع تكلفة التخزين السحابي التي تحتاجها فقط.
IBM Cloud Backup
IBM Cloud Backup هو نظام نسخ احتياطي واسترداد كامل الميزات قائم على الوكيل يُدار من خلال واجهة ويب، حيث يعمل على نسخ البيانات احتياطيًا بين وحدات خدمة IBM Cloud في واحد أو أكثر من مراكز بيانات IBM Cloud العالمية.
DevSecOps Application Lifecycle Management
تقوم البنية القابلة للنشر لإدارة دورة حياة تطبيقات التطوير والأمن والعمليات (Devsecops بإنشاء مجموعة من سلاسل أدوات التطوير والمسارات. يستخدم التطوير والأمن والعمليات (Devsecops) التسليم المستمر (CD) من خلال Git Repos and Issue Tracking و Tekton Pipelines وIBM Cloud® DevOps Insights و Code Risk Analyzer و Secrets Manager و IBM® Key Protect وIBM Cloud® Object Storage و IBM Cloud® Container Registry و Vulnerability Advisor.
6. تحديد الهوية والمصادقة
IBM Cloud App ID
يتيح لك IBM Cloud App ID إمكانية إضافة التوثيق بسهولة إلى تطبيقات الويب وتطبيقات الأجهزة المحمولة. لم يَعُد هناك ما يدعو للقلق بشأن إعداد البنية التحتية للهوية، وضمان التوافر الجغرافي، وتأكيد لوائح الامتثال. وبدلًا من ذلك، يمكنك تحسين تطبيقاتك بقدرات أمنية متقدمة، مثل المصادقة متعددة العوامل وتسجيل الدخول الموحَّد.
IBM Cloud Secrets Manager
باستخدام IBM Cloud® Secrets Manager، يمكنك تكوين الأسرار ديناميكيًا وتأجيرها للتطبيقات بينما تتحكم في الوصول إليها من موقع واحد. يساعدك Secrets Manager، المستند إلى نظام HashiCorp Vault مفتوح المصدر، في الحصول على خاصية عزل البيانات لبيئة مخصصة مع ميزات السحابة العامة.
IBM Security Verify
يوفر حل IBM Verify النموذجي المحدّث سياقًا عميقًا ومدعومًا بالذكاء الاصطناعي لكلٍّ من إدارة الهوية والوصول (IAM) للقوى العاملة والمستهلك.
IBM Cloud Privileged Access Gateway
Privileged Access Gateway (PAG) هي خدمة مُدارة تُستخدم لتوفير طريقة آمنة للمشغلين لإدارة الخوادم والمجموعات عن بُعد داخل IBM Cloud. وهي تقوم بذلك من خلال توفير خادم بوابة Bastion، وهو نقطة دخول واحدة إلى مجموعة من خوادم ومجموعات خاصة بالعملاء. بالإضافة إلى هذا الوصول المقيد عبر البوابة، يسجل PAG جلسات المشغلين، ويمكن استخدام هذه التسجيلات للتحقيق في حالة سوء استخدام النظام.
IBM Cloud Identity and Access Management (IAM)
تقوم خدمة IBM Cloud Identity and Access Management (IAM) بالمصادقة الآمنة للمستخدمين وتتحكم في الوصول إلى جميع الموارد باتساق في منصة IBM Cloud.
7. الاستجابة للحوادث
IBM QRadar Suite
يُعدّ IBM Security® QRadar® Suite حلًا محدثًا للكشف عن التهديدات والاستجابة لها، حيث تصُمم لتوحيد تجربة المحلل الأمني وزيادة سرعته في كل خطوات الحادث. تم تضمين المحافظة مع الأتمتة والذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة لزيادة إنتاجية المحللين بشكل كبير، وهو ما يساعد فِرق أمن البيانات محدودة الموارد على العمل بفاعلية باستخدام التقنيات الأساسية.
مع واجهة مستخدم مشتركة ورؤى مشتركة ومهام سير عمل متصلة، فإنه يوفر منتجات متكاملة لكل من: أمان نقطة النهاية (EDR، XDR، MDR)، إدارة السجلات، SIEM، SOAR
8. حماية الوسائط
IBM Key Protect for IBM Cloud
تساعدك خدمة IBM Key Protect for IBM Cloud على توفير وتخزين المفاتيح المشفرة للتطبيقات عبر خدمات IBM Cloud، ما يتيح لك رؤية وإدارة تشفير البيانات ودورة حياة المفاتيح بالكامل من موقع مركزي واحد.
IBM Cloud Hardware Security Module
يحمي IBM Cloud Hardware Security Module (HSM) 7.0 من شركة Gemalto البنية التحتية للتشفير من خلال إدارة مفاتيح التشفير ومعالجتها وتخزينها بشكل أكثر أمانًا داخل جهاز مقاوم للعبث. فهو يساعدك على معالجة التحديات المعقدة المتعلقة بالأمان والامتثال وسيادة البيانات والتحكم عند ترحيل أحمال العمل وتشغيلها على السحابة.
IBM Cloud Storage Services
تقدم خدمات التخزين السحابية لدينا مخزنًا قابلاً للتوسع وآمنًا واقتصاديًا لبياناتك مع دعم أحمال التشغيل في السحابة التقليدية والسحابة الأصلية. يمكنك تخصيص خدمات التخزين وإدارتها، مثل تخزين الكائنات والكتل والملفات، بالإضافة إلى إمكانية ضبط السعة وتحسين الأداء مع تغير المتطلبات ودفع تكلفة التخزين السحابي التي تحتاجها فقط.
IBM Cloud Backup
IBM Cloud Backup هو نظام نسخ احتياطي واسترداد كامل الميزات قائم على الوكيل يُدار من خلال واجهة ويب، حيث يعمل على نسخ البيانات احتياطيًا بين وحدات خدمة IBM Cloud في واحد أو أكثر من مراكز بيانات IBM Cloud العالمية.
خدمات IBM Cloud Database
تعفي خدمات IBM Cloud Database-as-a-Service (DBaaS) المطورين وفرق تقنية المعلومات من المهام المعقدة والمستهلكة للوقت، ومن ضمنها نشر البنية التحتية وبرامج قواعد البيانات، وعمليات البنية التحتية، وتحديثات برامج قواعد البيانات، والنسخ الاحتياطي. يقدم خبراء IBM Cloud Database المتخصصون مثيلات قواعد بيانات جاهزة للاستخدام، وعالية الإتاحة، ويتولون صيانتها، ما يوفر وقت المطورين وموظفي تقنية المعلومات للتركيز على أولويات أخرى.
9. تقييم المخاطر
IBM Cloud Security and Compliance Center - Workload Protection
في الهياكل التي تركز على الحاويات والخدمات المصغرة، يمكنك استخدام IBM Cloud® Security and Compliance Center Workload Protection للعثور على الثغرات الأمنية البرمجية وتحديد أولوياتها، وكشف التهديدات والاستجابة لها، وإدارة التكوينات والأذونات والامتثال في أثناء جميع الخطوات بداية من المصدر ووصولاً إلى التشغيل.
IBM QRadar Suite
يُعدّ IBM QRadar Suite حلًا محدثًا للكشف عن التهديدات والاستجابة لها، حيث تم تصميمه لتوحيد تجربة المحلل الأمني وزيادة سرعته في كل خطوات الحادث بكامله.
IBM Security Guardium
IBM Security Guardium هي مجموعة من برمجيات أمن البيانات في محفظة IBM Security التي تكشف الثغرات الأمنية وتحمي البيانات الحساسة في الأنظمة المحلية وفي السحابة.
10. حماية النظام والاتصالات
IBM Cloud Internet Services (CIS)
توفر خدمات IBM Cloud Internet Services الأمان والأداء الرائدين في السوق لمحتوى الويب الخارجي وتطبيقات الإنترنت قبل وصولها إلى السحابة.
IBM Cloud VPN for VPC
يوفر IBM Cloud VPN for VPC حلاً بسيطاً وقوياً في نفس الوقت لبوابات VPN القابلة للتوسع بدرجة كبيرة
IBM Cloud Direct Link
تم تصميم حل IBM Cloud Direct Link لربط مواردك المحلية مع مواردك السحابية بسلاسة. تمكّنك سرعة IBM Cloud Direct Link وموثوقيته من توسيع شبكة مركز بيانات مؤسستك وتوفران اتصالاً ثابتًا عالي الإنتاجية - من دون الاتصال بالإنترنت العام.
IBM Cloud DNS Services
IBM Cloud DNS Services تقدم خدمات DNS الرسمية العامة والخاصة مع وقت استجابة سريع وتكرار لا مثيل له وأمان متقدم
أجهزة IBM Cloud Gateway
أجهزة البوابة Gateway هي أجهزة تمنحك تحكمًا محسّنًا في حركة مرور الشبكة، وتتيح لك تسريع أداء شبكتك، وتمنح شبكتك تعزيزًا أمنيًا. يمكنك إدارة شبكاتك الفعلية والافتراضية لتوجيه الشبكات المحلية الظاهرية (VLAN) المتعددة، وجدران الحماية والشبكة الافتراضية الخاصة (VPN) وتشكيل حركة المرور وغيرها الكثير.
IBM Cloud Transit Gateway
تساعدك IBM Cloud Transit Gateway على ربط شبكات IBM Cloud Virtual Private Cloud (VPC) لديك وإدارتها.
جهاز FortiGate Security Appliance
جهاز FortiGate Security Appliance (FSA) بسرعة 10 جيجابت في الثانية هو جدار حماية يمكن تهيئته لحماية حركة البيانات عبر الشبكات المحلية الظاهرية (VLAN) المتعددة لكل من الشبكات العامة والخاصة.
جدار حماية الأجهزة
يوفر جدار حماية الأجهزة للعملاء طبقة أمان أساسية عند الطلب من دون انقطاع الخدمة. فهو يمنع حركة المرور غير المرغوب فيها من الوصول إلى خوادمك، ما يقلص من نطاق الهجوم، ويسمح للخوادم الخاصة بك بأن تكون مخصصة للاستخدام المقصود.
IBM Key Protect for IBM Cloud
تساعدك خدمة IBM Key Protect for IBM Cloud على توفير وتخزين المفاتيح المشفرة للتطبيقات عبر خدمات IBM Cloud، ما يتيح لك رؤية وإدارة تشفير البيانات ودورة حياة المفاتيح بالكامل من موقع مركزي واحد.
IBM Cloud Secrets Manager
باستخدام IBM Cloud® Secrets Manager، يمكنك تكوين الأسرار ديناميكيًا وتأجيرها للتطبيقات بينما تتحكم في الوصول إليها من موقع واحد. يساعدك Secrets Manager، المستند إلى نظام HashiCorp Vault مفتوح المصدر، في الحصول على خاصية عزل البيانات لبيئة مخصصة مع ميزات السحابة العامة.
IBM QRadar Suite
يُعدّ IBM Security® QRadar® Suite حلًا محدثًا للكشف عن التهديدات والاستجابة لها، حيث تصُمم لتوحيد تجربة المحلل الأمني وزيادة سرعته في كل خطوات الحادث. تم تضمين المحافظة مع الأتمتة والذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة لزيادة إنتاجية المحللين بشكل كبير، وهو ما يساعد فِرق أمن البيانات محدودة الموارد على العمل بفاعلية باستخدام التقنيات الأساسية.
مع واجهة مستخدم مشتركة ورؤى مشتركة ومهام سير عمل متصلة، فإنه يوفر منتجات متكاملة لكل من: أمان نقطة النهاية (EDR، XDR، MDR)، إدارة السجلات، SIEM، SOAR
IBM Cloud Pak for Security
يمكنك دمج أدوات الأمان الحالية لاكتساب معارف أعمق فيما يتعلق بالتهديدات والمخاطر، وتنسيق الإجراءات، وأتمتة الاستجابات.
IBM Cloud Hardware Security Module
يحمي IBM Cloud Hardware Security Module (HSM) 7.0 من شركة Gemalto البنية التحتية للتشفير من خلال إدارة مفاتيح التشفير ومعالجتها وتخزينها بشكل أكثر أمانًا داخل جهاز مقاوم للعبث. فهو يساعدك على معالجة التحديات المعقدة المتعلقة بالأمان والامتثال وسيادة البيانات والتحكم عند ترحيل أحمال العمل وتشغيلها على السحابة.
IBM Security Guardium
IBM Security Guardium هي مجموعة من برمجيات أمن البيانات في محفظة IBM Security التي تكشف الثغرات الأمنية وتحمي البيانات الحساسة في الأنظمة المحلية وفي السحابة.
IBM Cloud Storage Services
تقدم خدمات التخزين السحابية لدينا مخزنًا قابلاً للتوسع وآمنًا واقتصاديًا لبياناتك مع دعم أحمال التشغيل في السحابة التقليدية والسحابة الأصلية. يمكنك تخصيص خدمات التخزين وإدارتها، مثل تخزين الكائنات والكتل والملفات، بالإضافة إلى إمكانية ضبط السعة وتحسين الأداء مع تغير المتطلبات ودفع تكلفة التخزين السحابي التي تحتاجها فقط.
IBM Cloud Backup
IBM Cloud Backup هو نظام نسخ احتياطي واسترداد كامل الميزات قائم على الوكيل يُدار من خلال واجهة ويب، حيث يعمل على نسخ البيانات احتياطيًا بين وحدات خدمة IBM Cloud في واحد أو أكثر من مراكز بيانات IBM Cloud العالمية.
خدمات IBM Cloud Database
تعفي خدمات IBM Cloud Database-as-a-Service (DBaaS) المطورين وفرق تقنية المعلومات من المهام المعقدة والمستهلكة للوقت، ومن ضمنها نشر البنية التحتية وبرامج قواعد البيانات، وعمليات البنية التحتية، وتحديثات برامج قواعد البيانات، والنسخ الاحتياطي. يقدم خبراء IBM Cloud Database المتخصصون مثيلات قواعد بيانات جاهزة للاستخدام، وعالية الإتاحة، ويتولون صيانتها، ما يوفر وقت المطورين وموظفي تقنية المعلومات للتركيز على أولويات أخرى.
IBM Cloud Container Registry
يُمكنك تخزين صور الحاوية وتوزيعها في سجل خاص مُدار بالكامل. يُمكنك إرسال الصور الخاصة لتشغيلها بطريقة ملائمة في IBM Cloud Kubernetes Service وبيئات التشغيل الأخرى. تُفحص الصور بحثًا عن مشكلات أمنية حتى تتمكن من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن عمليات النشر التي تقوم بها.
حلول الحوسبة السحابية من IBM Cloud
خدمات وحلول الحوسبة السحابية
IBM Power Virtual Server
IBM Power Virtual Server هو مجموعة من خوادم IBM Power الافتراضية القابلة للتكوين ومتعددة المستأجرين مع إمكانية الوصول إلى خدمات IBM Cloud.
IBM Cloud Kubernetes Service
نشر مجموعات آمنة ومتوفرة بشكل كبير عبر تجربة Kubernetes أصلية
11. سلامة النظام والمعلومات
IBM Cloud Internet Services (CIS)
توفر خدمات IBM Cloud Internet Services الأمان والأداء الرائدين في السوق لمحتوى الويب الخارجي وتطبيقات الإنترنت قبل وصولها إلى السحابة.
أجهزة IBM Cloud Gateway
أجهزة البوابة Gateway هي أجهزة تمنحك تحكمًا محسّنًا في حركة مرور الشبكة، وتتيح لك تسريع أداء شبكتك، وتمنح شبكتك تعزيزًا أمنيًا. يمكنك إدارة شبكاتك الفعلية والافتراضية لتوجيه الشبكات المحلية الظاهرية (VLAN) المتعددة، وجدران الحماية والشبكة الافتراضية الخاصة (VPN) وتشكيل حركة المرور وغيرها الكثير.
جهاز FortiGate Security Appliance
جهاز FortiGate Security Appliance (FSA) بسرعة 10 جيجابت في الثانية هو جدار حماية يمكن تهيئته لحماية حركة البيانات عبر الشبكات المحلية الظاهرية (VLAN) المتعددة لكل من الشبكات العامة والخاصة.
جدار حماية الأجهزة
يوفر جدار حماية الأجهزة للعملاء طبقة أمان أساسية عند الطلب من دون انقطاع الخدمة. فهو يمنع حركة المرور غير المرغوب فيها من الوصول إلى خوادمك، ما يقلص من نطاق الهجوم،
IBM Cloud Security and Compliance Center - Workload Protection
في الهياكل التي تركز على الحاويات والخدمات المصغرة، يمكنك استخدام IBM Cloud® Security and Compliance Center Workload Protection للعثور على الثغرات الأمنية البرمجية وتحديد أولوياتها، وكشف التهديدات والاستجابة لها، وإدارة التكوينات والأذونات والامتثال في أثناء جميع الخطوات بداية من المصدر ووصولاً إلى التشغيل.
IBM QRadar Suite
يُعدّ IBM Security® QRadar® Suite حلًا محدثًا للكشف عن التهديدات والاستجابة لها، حيث تصُمم لتوحيد تجربة المحلل الأمني وزيادة سرعته في كل خطوات الحادث. تم تضمين المحافظة مع الأتمتة والذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة لزيادة إنتاجية المحللين بشكل كبير، وهو ما يساعد فِرق أمن البيانات محدودة الموارد على العمل بفاعلية باستخدام التقنيات الأساسية.
مع واجهة مستخدم مشتركة ورؤى مشتركة ومهام سير عمل متصلة، فإنه يوفر منتجات متكاملة لكل من: أمان نقطة النهاية (EDR، XDR، MDR)، إدارة السجلات، SIEM، SOAR
IBM Security Guardium
IBM Security Guardium هي مجموعة من برمجيات أمن البيانات في محفظة IBM Security التي تكشف الثغرات الأمنية وتحمي البيانات الحساسة في الأنظمة المحلية وفي السحابة.
IBM Cloud Storage Services
تقدم خدمات التخزين السحابية لدينا مخزنًا قابلاً للتوسع وآمنًا واقتصاديًا لبياناتك مع دعم أحمال التشغيل في السحابة التقليدية والسحابة الأصلية. يمكنك تخصيص خدمات التخزين وإدارتها، مثل تخزين الكائنات والكتل والملفات، بالإضافة إلى إمكانية ضبط السعة وتحسين الأداء مع تغير المتطلبات ودفع تكلفة التخزين السحابي التي تحتاجها فقط.
IBM Cloud Backup
IBM Cloud Backup هو نظام نسخ احتياطي واسترداد كامل الميزات قائم على الوكيل يُدار من خلال واجهة ويب، حيث يعمل على نسخ البيانات احتياطيًا بين وحدات خدمة IBM Cloud في واحد أو أكثر من مراكز بيانات IBM Cloud العالمية.
خدمات IBM Cloud Database
تعفي خدمات IBM Cloud Database-as-a-Service (DBaaS) المطورين وفرق تقنية المعلومات من المهام المعقدة والمستهلكة للوقت، ومن ضمنها نشر البنية التحتية وبرامج قواعد البيانات، وعمليات البنية التحتية، وتحديثات برامج قواعد البيانات، والنسخ الاحتياطي. يقدم خبراء IBM Cloud Database المتخصصون مثيلات قواعد بيانات جاهزة للاستخدام، وعالية الإتاحة، ويتولون صيانتها، ما يوفر وقت المطورين وموظفي تقنية المعلومات للتركيز على أولويات أخرى.
حلول قابلية الملاحظة من IBM Cloud
توفر إمكانية المراقبة رؤية عميقة بشأن التطبيقات الحديثة الموزعة لتحديد المشكلات وحلها بسرعة وبشكل تلقائي.
12. اقتناء النظام والخدمات
IBM Cloud Internet Services (CIS)
توفر خدمات IBM Cloud Internet Services الأمان والأداء الرائدين في السوق لمحتوى الويب الخارجي وتطبيقات الإنترنت قبل وصولها إلى السحابة.
IBM Cloud Container Registry
يُمكنك تخزين صور الحاوية وتوزيعها في سجل خاص مُدار بالكامل. يُمكنك إرسال الصور الخاصة لتشغيلها بطريقة ملائمة في IBM Cloud Kubernetes Service وبيئات التشغيل الأخرى. تُفحص الصور بحثًا عن مشكلات أمنية حتى تتمكن من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن عمليات النشر التي تقوم بها.
حلول الحوسبة السحابية من IBM Cloud
خدمات وحلول الحوسبة السحابية
IBM Power Virtual Server
IBM Power Virtual Server هو مجموعة من خوادم IBM Power الافتراضية القابلة للتكوين ومتعددة المستأجرين مع إمكانية الوصول إلى خدمات IBM Cloud.
IBM Wazi as a Service
يمكن تسريع تطوير السحابة الأصلية واختبار تطبيقات z/OS باستخدام z/OS Virtual Server في IBM Cloud Virtual Private Cloud (VPC).
التسليم المستمر
تبني استخدام العمليات والتطوير -DevOps الجاهزة للمؤسسات. يُمكنك إنشاء سلاسل أدوات آمنة تدعم مهام تسليم تطبيقك. ويُمكنك أتمتة عمليات البناء، والاختبارات، والنشر، وغير ذلك.
DevSecOps Application Lifecycle Management
تقوم البنية القابلة للنشر لإدارة دورة حياة تطبيقات التطوير والأمن والعمليات (Devsecops بإنشاء مجموعة من سلاسل أدوات التطوير والمسارات. يستخدم التطوير والأمن والعمليات (Devsecops) التسليم المستمر (CD) من خلال Git Repos and Issue Tracking و Tekton Pipelines وIBM Cloud® DevOps Insights و Code Risk Analyzer و Secrets Manager و IBM® Key Protect وIBM Cloud® Object Storage و IBM Cloud® Container Registry و Vulnerability Advisor.
IBM Cloud Code Engine
إن IBM Cloud® Code Engine عبارة عن منصة دون خادم ومدارة بالكامل. يُمكنك جمع صور الحاوية، أو الوظائف المجمعة، أو مصدر الرمز البرمجي، أو الوظيفة معًا في مكان واحد واترك لمنصة IBM Cloud Code Engine أمر إدارة البنية التحتية الأساسية والمساعدة في تأمينها.
IBM Cloud Schematics
توفر IBM Cloud خدمة Schematics، وهى خدمة أدوات البنية التحتية كرمز (IaC). يمكنك استخدام إمكانات Schematics لنشر بيئات البنية التحتية السحابية وإدارتها بشكل متسق.
IBM Cloud Kubernetes Service
نشر مجموعات آمنة ومتوفرة بشكل كبير عبر تجربة Kubernetes أصلية
