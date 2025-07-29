تلبي IBM Cloud Event Notifications الحاجة إلى السرعة في تطوير السحابة الأصلية من خلال توفير موقع مركزي لربط الإشعارات والتوجيه بين الخدمات أو المشغلين البشريين تلقائيًا وسريعًا لتمكين المطورين من فصل المصادر والوجهات والتعليمات البرمجية – مع تعديل المسارات وعوامل التصفية بسرعة، من دون أي تأثير على التعليمات البرمجية.