IBM Cloud Event Notifications

مصمم خصيصًا لمطوري التطبيقات السحابية الأصلية الذين يسعون إلى ربط المشاريع، وبنائها، وإدارتها، وتبسيطها.

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امرأة تكتب على لوحة مفاتيح بيضاء

مع تطوير التطبيقات السحابية الأصلية، تصبح السرعة أمرًا حاسمًا.

تلبي IBM Cloud Event Notifications الحاجة إلى السرعة في تطوير السحابة الأصلية من خلال توفير موقع مركزي لربط الإشعارات والتوجيه بين الخدمات أو المشغلين البشريين تلقائيًا وسريعًا لتمكين المطورين من فصل المصادر والوجهات والتعليمات البرمجية – مع تعديل المسارات وعوامل التصفية بسرعة، من دون أي تأثير على التعليمات البرمجية.

 ما Event Notifications؟
الفوائد
إنشاء تطبيقات قائمة على الأحداث

إنشاء إطار عمل قائمًا على الأحداث للتطبيقات والأتمتة لديك في غضون دقائق معدودة.
اكتشاف المشكلات بسرعة

تنبيه الأطراف المعنية وتفعيل عمليات الأتمتة عند وقوع أحداث بارزة.
إرسال الأمور الأكثر أهمية

تصفية الأحداث الواردة إلى موضوعات ذات اهتمام وتوجيهها إلى مجموعات المستخدمين والخدمات المستهدفة.
تخصيص إشعارات الدفع

تفعيل إشعارات الدفع على الأجهزة المحمولة والويب من خلال واجهة مستخدم سهلة الاستخدام، ومجموعات SDK للعميل، وواجهات REST API بسيطة.
التكامل دون تعليمات برمجية

الاتصال بقنوات الإشعارات دون الحاجة إلى كتابة تعليمات برمجية للتكامل داخل تطبيقك.

حالات الاستخدام

لقطة جانبية لامرأة تستخدم جهازًا ذكيًا
أنظمة المعاملات المالية الهجينة

يبدأ المستخدم بطلب تحويل بنكي عبر تطبيق الأجهزة المحمولة. يوجِّه Event Notifications هذا الطلب إلى خدمات أخرى.
رجل يستخدم جهاز كمبيوتر بينما يحمل جهازًا لوحيًا في يده
عمليات فحص أمن مسارات CI/CD

يبدأ المستخدم أو يحدِّد موعدًا لوظيفة فحص نقاط الضعف الأمنية عبر سلاسل أدوات التسليم المستمر.
رجل يقف مع امرأة تستخدِم جهازًا لوحيًا
معالجة صور الرعاية الصحية

يرفع التطبيق صورة أشعة رنين مغناطيسي إلى Cloud Object Storage. ثم يرسِل Event Notifications رسائل نصية متعددة حسب الحاجة.
امرأة تستخدم غسالة
أجهزة إنترنت الأشياء الذكية

تكتمل &quot;دورة الغسالة&quot; لإنترنت الأشياء. يرسِل Event Notifications النصوص والتقارير ويقوم بأرشفة الحدث.
لقطة جانبية لامرأة تستخدم جهازًا ذكيًا
أنظمة المعاملات المالية الهجينة

يبدأ المستخدم بطلب تحويل بنكي عبر تطبيق الأجهزة المحمولة. يوجِّه Event Notifications هذا الطلب إلى خدمات أخرى.
رجل يستخدم جهاز كمبيوتر بينما يحمل جهازًا لوحيًا في يده
عمليات فحص أمن مسارات CI/CD

يبدأ المستخدم أو يحدِّد موعدًا لوظيفة فحص نقاط الضعف الأمنية عبر سلاسل أدوات التسليم المستمر.
رجل يقف مع امرأة تستخدِم جهازًا لوحيًا
معالجة صور الرعاية الصحية

يرفع التطبيق صورة أشعة رنين مغناطيسي إلى Cloud Object Storage. ثم يرسِل Event Notifications رسائل نصية متعددة حسب الحاجة.
امرأة تستخدم غسالة
أجهزة إنترنت الأشياء الذكية

تكتمل &quot;دورة الغسالة&quot; لإنترنت الأشياء. يرسِل Event Notifications النصوص والتقارير ويقوم بأرشفة الحدث.

التوجيه المركزي للتنبيهات

أحداث المصدر التي تمت تصفيتها
تصفية الأحداث الواردة إلى موضوع واحد أو أكثر.
خُطافات الويب الموجهة
إرسال إشعارات الأحداث إلى أي خُطاف ويب.
التوزيع الواسع
توجيه الأحداث من مصدر واحد إلى العديد من الوجهات.
توجيه التنبيهات
توجيه التنبيهات من لوحة معلومات واحدة.

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