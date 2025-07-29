مصمم خصيصًا لمطوري التطبيقات السحابية الأصلية الذين يسعون إلى ربط المشاريع، وبنائها، وإدارتها، وتبسيطها.
تلبي IBM Cloud Event Notifications الحاجة إلى السرعة في تطوير السحابة الأصلية من خلال توفير موقع مركزي لربط الإشعارات والتوجيه بين الخدمات أو المشغلين البشريين تلقائيًا وسريعًا لتمكين المطورين من فصل المصادر والوجهات والتعليمات البرمجية – مع تعديل المسارات وعوامل التصفية بسرعة، من دون أي تأثير على التعليمات البرمجية.
إنشاء إطار عمل قائمًا على الأحداث للتطبيقات والأتمتة لديك في غضون دقائق معدودة.
تنبيه الأطراف المعنية وتفعيل عمليات الأتمتة عند وقوع أحداث بارزة.
تصفية الأحداث الواردة إلى موضوعات ذات اهتمام وتوجيهها إلى مجموعات المستخدمين والخدمات المستهدفة.
تفعيل إشعارات الدفع على الأجهزة المحمولة والويب من خلال واجهة مستخدم سهلة الاستخدام، ومجموعات SDK للعميل، وواجهات REST API بسيطة.
الاتصال بقنوات الإشعارات دون الحاجة إلى كتابة تعليمات برمجية للتكامل داخل تطبيقك.
مراقبة السحابة، واستكشاف مشكلات البنية التحتية وخدمات السحابة والتطبيقات، وحلها.
تحكَّم في تكوينات موارد السحابة وأدِر التزامك بتوجيهات المؤسسة واللوائح التنظيمية بشكل مركزي.
يمكنك إدارة أسرارك مركزيًا في مثيل مخصص لمستأجر واحد.
يمكنك مراقبة مفاتيح تشفير البيانات والتحكم فيها طوال دورة حياتها من مكان واحد.
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