خدمات وحلول الحوسبة السحابية

لديك أشياء أهم لتفعلها من القلق بشأن بنيتك التحتية السحابية. إدارة عمل، إلهام موظفين، وتطوير الابتكارات واختبارها وإيصالها إلى السوق بسرعة. لا يمكنك تحمل فقدان التركيز على ما يهم — عملائك. يمكن أن يساعد ®IBM Cloud في ضمان عدم وقوف البنية التحتية السحابية الخاصة بك عائقًا أمام نجاحك.
اتصال سريع بالإنترنت في دقائق باستخدام خوادم سحابية قوية قابلة للتخصيص لتلبية متطلبات عملك.
بدء التشغيل بسرعة عبر 60 مركز بيانات ونقاط تواجد لـ IBM Cloud في 6 مناطق.
نشر الخدمات المصغرة المستقلة في البيئات السحابية باستخدام منصة كخدمة.
قم بتشغيل التعليمات البرمجية الخاصة بلا حدود تقريبًا وادفع حسب الاستخدام، مع إمكانية التخفيض إلى الصفر.
استخدم وحدات معالجة الرسومات على IBM Cloud لتسريع الذكاء الاصطناعي التوليدي وأحمال التشغيل التقليدية وتوسيع نطاقه.
البناء وينشر في السحابة؛ التنسيق باستخدام خدمة
®Red Hat® OpenShift أو Kubernetes.
يمكنك تشغيل التطبيق أو المهمة أو الحاوية على منصة مُدارة بدون خادم مع IBM Cloud Code Engine.
قامت شركة الطيران بترحيل التطبيقات الرئيسية الموجهة للعملاء إلى IBM Cloud للابتكار بشكل أسرع لتلبية الاحتياجات المتغيرة.
قامت ®TWC بترحيل منصة الويب الخاصة بها بسلاسة إلى IBM Cloud، مما أدى إلى تحسين المرونة في التعامل مع الارتفاعات في الطلب.
قامت شركة Circeo بدمج IBM Cloud Bare Metal Server و ®Red Hat® OpenShift على سحابة IBM Cloud لتشغيل منصة الإقراض الإلكتروني الخاصة بها.
قامت شركة Ricoh بترحيل نظام الاتصالات الموحدة الخاص بها إلى IBM Cloud Bare Metal Server لضمان خدمة موثوقة.
لماذا تختار خوادم العمل بدون نظام تشغيل أو الخوادم الافتراضية للبنية التحتية السحابية لتشغيل أحمال التشغيل.
كل شيء عن أداة تنسيق الحاويات التي تنشر وتوسع وتدير التطبيقات المعباة في حاويات.
مزيج من حاويات Docker وتقنية Kubernetes وتجربة مستخدم سهلة الاستخدام.
** العروض الترويجية صالحة للطلبات الجديدة فقط، حتى 31 ديسمبر 2022، أو حتى نفاد الإمدادات. لا يمكن الجمع بين هذه العروض الترويجية أو العروض الترويجية الأخرى. يسري عرض "خصم 500 دولار على معالج 8260" على خوادم IBM Cloud Bare Metal ذات 4 أقراص والتي تتميز بمعالجات Intel® Xeon® 8260، وهو متاح لجميع أنظمة التشغيل في جميع مراكز بيانات IBM Cloud. يسري عرض "خصم 50% على روابط صاعدة بسرعة 10 جيجابت في الثانية" على أي خادم IBM Cloud Bare Metal Server مزود بمعالجات Intel(r) Xeon(r)، ومتاح لجميع أنظمة التشغيل، ويستثني مراكز بيانات IBM Cloud في أمستردام 01، وسان خوسيه 01، وسنغافورة 01، وواشنطن 01، ودالاس 05، ودالاس 06، وهونغ كونغ 01.