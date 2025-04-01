أضف بسهولة تسجيل الدخول الاجتماعي أو المؤسسي أو البريد الإلكتروني وكلمة المرور إلى التطبيق الخاص بك.
تمكين المستخدمين من التسجيل وتسجيل الدخول والتحقق من رسائل البريد الإلكتروني وإعادة تعيين كلمات المرور.
تخزين تفضيلات المستخدم وبياناته لإنشاء تجربة تطبيق مخصص.
هل تقرر كيفية تأمين التطبيق الخاص بك؟ قم ببناء مصادقة المستخدم في التطبيق الخاص بك باستخدام IBM Cloud App ID.
الاستفادة من اتحاد الهوية مع مثيل واحد App ID وأنماط التشغيل المشتركة، بما في ذلك Kubernetes و ISTIO.
بناء واجهة برمجة تطبيقات ويب حديثة مدعومة بثلاثة IBM الخدمة السحابية: App ID و IBM Cloud Functions و IBM Cloud API Gateway.