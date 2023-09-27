خدمات IBM Cloud Internet Services هي مجموعة قوية من المنتجات المتكاملة التي تتيح للمستخدمين تطوير مواقع ويب وتطبيقات وواجهات برمجة تطبيقات سريعة وآمنة وموثوقة.

حافظ على توفر مواقع الويب والتطبيقات وواجهات برمجة التطبيقات بشكل كبير وفعال من خلال حماية السحابة المتاحة دائمًا ضد الهجوم الموزع لحجب الخدمة (DDoS). خفِّف تلقائيًا من الهجوم الموزع لحجب الخدمة (DDoS) الذي يعطل حركة البيانات من خوادمك أو خدماتك أو شبكاتك، بما في ذلك: