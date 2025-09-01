¿Qué es el monitoreo de servidores?

Consiste en sistemas de monitoreo que recopilan y analizan métricas (por ejemplo, uso de CPU, consumo de memoria, espacio en disco) en entornos físicos, virtuales y basados en la nube.

Según la encuesta sobre el costo por hora del tiempo de inactividad de ITIC, el 97 % de las grandes empresas informan que, en promedio, una sola hora de tiempo de inactividad del servidor al año les cuesta más de 100 000 USD. El 41 % de los encuestados informó costos entre un millón y más de cinco millones de dólares por hora.1 Esto hace que el monitoreo de servidores sea esencial para lograr experiencias de usuario (UX) óptimas y resultados comerciales generales.

Las organizaciones confían en el monitoreo de servidores para detectar problemas a tiempo, optimizar los recursos y mantener una alta disponibilidad. A medida que la infraestructura de TI se vuelve cada vez más compleja, involucrando entornos de nube híbrida y arquitecturas distribuidas, el monitoreo efectivo ayuda a los equipos de TI a mantener operaciones confiables y evitar la resolución de problemas interminable.