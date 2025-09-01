Computación y servidores

¿Qué es el monitoreo de servidores?

Dos hombres de pie en el pasillo de servidores en una sala de servidores

Autores

Stephanie Susnjara

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

¿Qué es el monitoreo de servidores?

El monitoreo de servidores implica realizar un seguimiento continuo del estado, el rendimiento, el tiempo de actividad y el uso de recursos de un servidor para garantizar la funcionalidad y la disponibilidad.

Consiste en sistemas de monitoreo que recopilan y analizan métricas (por ejemplo, uso de CPU, consumo de memoria, espacio en disco) en entornos físicos, virtuales y basados en la nube.

Según la encuesta sobre el costo por hora del tiempo de inactividad de ITIC, el 97 % de las grandes empresas informan que, en promedio, una sola hora de tiempo de inactividad del servidor al año les cuesta más de 100 000 USD. El 41 % de los encuestados informó costos entre un millón y más de cinco millones de dólares por hora.1 Esto hace que el monitoreo de servidores sea esencial para lograr experiencias de usuario (UX) óptimas y resultados comerciales generales.

Las organizaciones confían en el monitoreo de servidores para detectar problemas a tiempo, optimizar los recursos y mantener una alta disponibilidad. A medida que la infraestructura de TI se vuelve cada vez más compleja, involucrando entornos de nube híbrida y arquitecturas distribuidas, el monitoreo efectivo ayuda a los equipos de TI a mantener operaciones confiables y evitar la resolución de problemas interminable.

Boletín de la industria

Las últimas noticias tecnológicas, respaldadas por los insights de expertos

Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes de la industria sobre IA, automatización, datos y más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.

¡Gracias! Ya está suscrito.

Su suscripción se entregará en inglés. En cada boletín, encontrará un enlace para darse de baja. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.

¿Cómo funciona el monitoreo de servidores?

El monitoreo de servidores opera a través de un sistema multicapa que recopila y analiza los datos de servidores y alerta a los usuarios sobre los cambios en el rendimiento. El software de monitoreo o los protocolos remotos (por ejemplo, SNMP) recopilan métricas de los servidores y envían los datos a un sistema central para su procesamiento y visualización.

La arquitectura de monitoreo actual consta de cuatro funciones principales:

  • La recopilación de datos de los servidores implica recopilar metadatos de capacidad, configuración y rendimiento y enviarlos a un servicio de monitoreo central.
  • El procesamiento y almacenamiento de métricas abarca la organización y el almacenamiento de datos en tiempo real para su análisis y seguimiento histórico.
  • Los análisis y las alertas impulsados por inteligencia artificial (IA)  usan machine learning (ML) para detectar anomalías, predecir fallas y automatizar el análisis de causa principal.
  • La visualización y la respuesta automatizada incluyen interfaces gráficas de usuario (GUI) y paneles que muestran el estado del sistema y las respuestas automatizadas.
Academia de IA

Cómo lograr la preparación para la IA con la nube híbrida

Dirigida por los principales líderes de opinión de IBM, el plan de estudios está diseñado para ayudar a los líderes empresariales a obtener los conocimientos necesarios para priorizar las inversiones en IA que pueden impulsar el crecimiento.
Ir al episodio

Tipos de monitoreo de servidores

Hay tres tipos principales de monitoreo de servidores, cada uno diseñado para diferentes entornos de infraestructura:

  1. Monitoreo de servidores dedicados: el monitoreo de servidores físicos (o servidores dedicados) rastrea las características del hardware, incluidos los errores de temperatura, energía y memoria.
  2. Monitoreo de VM: El monitoreo de servidores virtuales es más complejo. Varias máquinas virtuales (VM) comparten el mismo hardware físico a través de plataformas como VMware, lo que implica monitorear el sistema host y las VM individuales.
  3. Monitoreo de contenedores: la tecnología de contenedores lleva este concepto de virtualización más allá, con aplicaciones que se ejecutan en contenedores portátiles y livianos. Kubernetes ha hecho que el monitoreo de contenedores sea esencial, ya que requiere herramientas especializadas que puedan rastrear los contenedores a medida que se mueven a través de diferentes servidores y escalar automáticamente en función de la demanda.

Las estrategias de monitoreo actuales suelen combinar los tres enfoques. Los servidores dedicados on premises, los servidores en la nube y los servidores virtuales manejan diferentes cargas de trabajo según requisitos específicos, mientras que los contenedores permiten un despliegue y un escalamiento rápidos. Las plataformas de monitoreo modernas utilizan IA y automatización para manejar esta complejidad, descubriendo automáticamente nuevos recursos y ajustando el monitoreo a medida que cambia la infraestructura.

Vale la pena señalar que la distinción entre monitoreo de infraestructura de servidores, monitoreo de rendimiento de servidores y monitoreo de aplicaciones ha desaparecido en gran medida. El monitoreo integral del entorno de servidores ahora cubre tanto el estado de los servidores como el rendimiento de las aplicaciones en plataformas unificadas.

Cinco componentes clave del monitoreo de servidores

El monitoreo de servidores se basa en cinco componentes esenciales que trabajan juntos para proporcionar una visibilidad integral de la infraestructura:

  1. Recopiladores de datos
  2. Sistemas de almacenamiento
  3. Motores de análisis
  4. Sistemas de alerta
  5. Paneles e integraciones

1. Recopiladores de datos

Los agentes automatizados o los protocolos remotos recopilan métricas de rendimiento, incluidos indicadores de estado de los servidores, datos de utilización de recursos e información sobre el estado de las aplicaciones. Los recopiladores modernos utilizan recursos mínimos del sistema mientras proporcionan transmisión de datos en tiempo real.

2. Sistemas de almacenamiento

Las bases de datos de series de tiempo optimizadas para monitorear los datos comprimen la información de manera significativa mientras mantienen un rápido rendimiento de las consultas. Estos sistemas incluyen políticas de retención automatizadas que equilibran las necesidades de análisis históricos con los costos de almacenamiento.

3. Motores de análisis 

Los motores de análisis modernos combinan el monitoreo tradicional basado en reglas con el reconocimiento de patrones de IA. Evalúan las métricas frente a umbrales estáticos y líneas de base dinámicas aprendidas de datos históricos, al tiempo que rastrean las dependencias entre sistemas. Este enfoque permite una detección de anomalías más precisa en toda la infraestructura interconectada.

4. Sistemas de alerta 

Los sistemas de alertas inteligentes utilizan reglas predefinidas para evitar abrumar a los equipos de TI con múltiples alertas relacionadas e IA para reducir los falsos positivos. Incluyen integración con plataformas de comunicación y monitoreo de DNS para un tiempo de respuesta rápido.

5. Paneles e integraciones

Las plataformas de visualización convierten las métricas sin procesar en insights aplicables en la práctica a través de dashboards en tiempo real e informes automatizados. Las capacidades de integración conectan el monitoreo con la infraestructura de TI existente y las plataformas de automatización.

Herramientas de monitoreo de servidores

Las soluciones de monitoreo de servidores van desde soluciones de código abierto hasta plataformas comerciales y servicios de proveedor de la nube. Las organizaciones suelen combinar varias herramientas para crear estrategias de monitoreo integrales en infraestructura, aplicaciones y plataformas SaaS.

Estas herramientas incluyen:

  • Herramientas de recopilación de datos: las herramientas de software recopilan métricas, incluido el monitoreo de redes, el análisis de datos en tiempo real y los datos de rendimiento de servidores y aplicaciones. Las soluciones patentadas, como PRTG, y las opciones de código abierto, como Nagios y Zabbix, ofrecen personalización de notificaciones y complementos del ecosistema para satisfacer necesidades comerciales específicas.
  • Sistemas de gestión de alertas e incidentes: los sistemas de gestión de alertas e incidentes detectan problemas, notifican a los equipos y coordinan los flujos de trabajo de respuesta. Las plataformas avanzadas utilizan alertas impulsadas por IA para reducir los falsos positivos y proporcionar infraestructura para una resolución rápida de incidentes.
  • Plataformas de monitoreo del rendimiento: estas plataformas integrales rastrean el rendimiento de los servidores y de las aplicaciones en tiempo real. Las principales plataformas incorporan IA para la detección automática de problemas y análisis de la causa principal para un rendimiento óptimo.
  • Servicios de proveedores de la nube: los proveedores de la nube ofrecen monitoreo nativo integrado en sus plataformas, incluidos AWS CloudWatch, Microsoft Azure Monitor, Google Cloud Operations e IBM® Cloud Monitoring. Estas herramientas proporcionan una integración en la nube con varios niveles de precios y características. Las plataformas de analytics y visualización procesan las métricas de monitoreo en insights aplicables en la práctica a través de paneles en tiempo real e informes automatizados.

Beneficios del monitoreo de servidores 

Las organizaciones utilizan el monitoreo de servidores para ofrecer un valor empresarial medible en múltiples contextos operativos:

  • Alta disponibilidad
  • Resolución proactiva de problemas
  • Optimización de recursos
  • Seguridad y cumplimiento
  • Eficiencia operativa

Alta disponibilidad

La supervisión de servidores evita costosas interrupciones al detectar problemas con servidores web, bases de datos, sistemas operativos (por ejemplo, Linux) y otras infraestructuras críticas antes de que afecten a los usuarios. Esto permite a las organizaciones mantener una alta disponibilidad.

Según la investigación de ITIC realizada con Global Server Hardware Server OS Reliability Survey 2023, el 90 % de las organizaciones ahora requieren un mínimo de disponibilidad del 99.99 %. Este porcentaje equivale a 52 minutos de tiempo de inactividad no planificado por servidor al año para sistemas y aplicaciones cruciales.1

Resolución proactiva de problemas

El monitoreo moderno ayuda a los equipos a identificar cuellos de botella, limitaciones de capacidad y posibles fallas antes de que afecten a los usuarios. Este enfoque optimiza las operaciones de TI al abordar los problemas de rendimiento durante las ventanas de mantenimiento planificadas en lugar de las situaciones de respuesta de emergencia. También reduce el estrés tanto en los sistemas como en los equipos, al tiempo que mejora la confiabilidad general del servicio.

Optimización de recursos

El monitoreo de servidores proporciona un análisis histórico para una planificación precisa de la capacidad e identifica los recursos infrautilizados para su reasignación.

Las organizaciones pueden evitar el aprovisionamiento excesivo y, al mismo tiempo, garantizar los recursos adecuados para los períodos de mayor demanda.

Seguridad y cumplimiento

El monitoreo integral permite la detección rápida de amenazas en servidores, cortafuegos e infraestructura de red. Mantiene registros de auditoría para el cumplimiento normativo y proporciona la visibilidad necesaria para infraestructuras, como HIPAA y RGPD.

Eficiencia operativa

El monitoreo automatizado de servidores libera los recursos técnicos de las comprobaciones manuales del sistema y proporciona insights basados en datos para las decisiones de infraestructura. Las interfaces de programación de aplicaciones (API) permiten la integración con los sistemas empresariales existentes y que los equipos puedan ampliar las capacidades de monitoreo para respaldar el crecimiento del negocio.

Tres tendencias en el monitoreo de servidores

Las tecnologías de monitoreo están evolucionando rápidamente para hacer frente a tres cambios significativos en las Operaciones modernas de TI:

  • Monitoreo impulsado por IA
  • Edge computing
  • Arquitecturas sin servidor

Monitoreo impulsado por IA

La integración de la IA se está convirtiendo en un estándar en todas las plataformas de monitoreo, y su adopción se está acelerando en entornos de misión crítica. La investigación del Institute for Business Value de IBM muestra que el 78 % de los ejecutivos de TI están probando o poniendo en marcha capacidades de IA en aplicaciones de mainframe.  

La IA permite el reconocimiento de patrones que analiza el comportamiento del sistema y proporciona alertas contextuales. El machine learning (ML) reduce los falsos positivos al considerar patrones históricos, mientras que las capacidades modernas de monitoreo incluyen análisis predictivos y líneas base de análisis de causa principal automatizadas.

Computación perimetral 

El monitoreo perimetral aborda el crecimiento de los dispositivos conectados y la computación distribuida. Estas tecnologías de monitoreo procesan datos localmente para reducir la latencia mientras utilizan IA para crear un rendimiento adaptativo.

Arquitecturas sin servidor

El monitoreo sin servidor maneja arquitecturas donde el código se ejecuta bajo demanda sin servidores visibles, lo que hace que el monitoreo tradicional de infraestructura sea ineficaz. Estas arquitecturas requieren un seguimiento distribuido para seguir las solicitudes a través de múltiples funciones y herramientas especializadas de observabilidad que combinan métricas de servidor, registros y seguimientos.

Recursos

La nube híbrida impulsada por IA: desarrollo de una infraestructura para el éxito del mañana

Descubra cómo una infraestructura de nube híbrida puede impulsar su estrategia de IA. Aprenda de los expertos de IBM cómo transformar la tecnología existente en un sistema ágil y listo para la IA, impulsando la innovación y la eficiencia en todas sus operaciones.
Soluciones de nube híbrida para una transformación impulsada por IA

Explore cómo las soluciones de nube híbrida pueden optimizar sus operaciones empresariales impulsadas por IA. Aprenda de los estudios de casos y las soluciones destacadas para ver cómo las empresas están usando la nube híbrida de IBM para lograr una mayor eficiencia, escalabilidad y seguridad.

Conozca IaaS, PaaS y SaaS para elegir la solución adecuada en la nube

Conozca las diferencias clave entre infraestructura como servicio (IaaS), plataforma como servicio (PaaS) y software como servicio (SaaS). Explore cómo cada modelo de nube proporciona diferentes niveles de control, escalabilidad y gestión para satisfacer las diferentes necesidades empresariales.
Conozca los verdaderos costos de la IA generativa

Descubra los costos ocultos del escalamiento de la IA generativa y aprenda de los expertos cómo hacer que sus inversiones en IA sean más eficientes y tengan un mayor impacto.
¿Qué es la gestión de TI?

Aprenda los fundamentos de la gestión de TI, incluido por qué es crítico para las organizaciones modernas y las características clave que garantizan operaciones fluidas y eficientes en todos los sistemas de tecnología.
Explore los tutoriales y recursos de infraestructura de TI

Descubra una variedad de tutoriales y recursos para ayudarle a gestionar y dar soporte a la infraestructura de TI, desde la gestión de servidores hasta la integration de la nube, el almacenamiento y la seguridad de la red.

Soluciones relacionadas
IBM Cloud Infrastructure Center 

IBM Cloud Infrastructure Center es una plataforma de software compatible con OpenStack para gestionar la infraestructura de nubes privadas en IBM zSystems e IBM LinuxONE.

 Explore Cloud Infrastructure Center
Soluciones de infraestructura de TI

Descubra los servidores, el almacenamiento y el software diseñados para la nube híbrida y su estrategia de IA.

 Explore las soluciones de infraestructura de TI
Soluciones de infraestructura en la nube

Encuentre una solución de infraestructura en la nube que sea adecuada para las necesidades de su negocio y escale los recursos bajo demanda.

 Soluciones en la nube
Dé el siguiente paso

Transforme la infraestructura de su empresa con las soluciones de IBM, tanto de nube híbrida como preparadas para la IA. Descubra los servidores, el almacenamiento y el software diseñados para proteger, escalar y modernizar su negocio o acceder a insights de expertos para mejorar su estrategia de IA generativa.

 Explore las soluciones de infraestructura de TI Descargue el ebook
Notas de pie de página

1. ITIC 2024 Hourly Cost of Downtime Part 2, ITIC, 10 de septiembre de 2024