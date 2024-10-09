Nuevo estudio de IBV: la IA impulsa la innovación del mainframe

Para comprender mejor cómo los líderes de TI están aprovechando los mainframes actuales y vislumbrando su futuro en la era de la IA y la nube híbrida, el IBM Institute for Business Value, (IBV) en colaboración con Oxford Economics, realizó una encuesta a 2551 ejecutivos globales de TI. Los resultados muestran que el mainframe ya está desempeñando un papel fundamental en el apoyo a la innovación en IA, las estrategias de nube híbrida y la aceleración de la transformación digital. Con capacidades de seguridad y procesamiento inigualables, el mainframe potencia el 70 % de las transacciones globales, en términos de valor.
Los mainframes han demostrado su vitalidad a través de su capacidad para procesar grandes cantidades de datos de forma rápida, confiable y segura, y serán clave para desbloquear todo el potencial de la innovación basada en datos.
El estudio muestra que el 78 % de los ejecutivos de TI encuestados dijo que sus organizaciones están poniendo a prueba proyectos o poniendo en marcha iniciativas que incorporan capacidades de IA en aplicaciones y transacciones de mainframe. El estudio encontró que las organizaciones ven el mainframe como una plataforma invaluable para desplegar IA empresarial en una amplia variedad de funciones, incluyendo impulsar la innovación, reforzar la ciberseguridad, agilizar operaciones y modernizar aplicaciones. Por ejemplo:
Los mainframes también juegan un papel vital en las estrategias exitosas de nube híbrida, permitiendo a las organizaciones desplegar cargas de trabajo de aplicaciones en los entornos informáticos más adecuados. Las cargas de trabajo críticas, como las transacciones financieras, los registros médicos y los servicios gubernamentales, exigen seguridad avanzada, confiabilidad y escalabilidad. Al utilizar el mainframe para estas cargas de trabajo, las organizaciones pueden aprovechar su arquitectura optimizada para obtener un rendimiento y una eficiencia incomparables, minimizando los costos y riesgos en todo su ecosistema de TI.
Se ha demostrado que este enfoque ofrece un importante retorno de la inversión, ya que las empresas híbridas por diseño obtienen un rendimiento más de tres veces superior gracias a sus esfuerzos de transformación digital. Sin embargo, para aprovechar plenamente estos beneficios, las organizaciones deben mantener los sistemas de mainframe para garantizar la vigencia, modernizar las aplicaciones de mainframe e integrarlas con datos distribuidos, aplicaciones, nubes y prácticas de desarrollo modernas.
A medida que las organizaciones avanzan en sus procesos de transformación digital, deben aprovechar sus inversiones existentes en mainframes para desbloquear todo el potencial de sus datos con tecnologías de nube híbrida e IA.
Los líderes de TI que buscan revitalizar sus estrategias de mainframe deben considerar algunas acciones críticas ahora:
Para establecer una base de TI sólida, las organizaciones deben comprometerse con una estrategia híbrida por diseño, modernizar las aplicaciones de mainframe y desarrollar una estrategia clara de integración e intercambio de datos. Esto implica optimizar el valor empresarial en todo el sector de tecnología, crear una estrategia de modernización de aplicaciones alineada con los objetivos del negocio y priorizar la integración entre mainframe y otras tecnologías para un intercambio de datos fluido y conectividad API. Al hacerlo, las organizaciones pueden mejorar la competitividad general, reducir costos y mejorar su capacidad para responder a los cambiantes requisitos comerciales.
Las organizaciones deben aprovechar la IA para empoderar a los equipos de DevOps, mejorar las operaciones de mainframe e infundir la IA en las transacciones comerciales. Esto se puede lograr equipando a los desarrolladores con herramientas asistidas por IA generativa que aceleren el descubrimiento, el análisis y la modernización de aplicaciones; mejorando las funciones operativas con recursos de ayuda inteligentes y asistentes de chatbot de próxima generación; y aprovechando la IA para obtener insights en las transacciones con el fin de mejorar los casos de uso empresarial. Al adoptar la innovación de IA, las organizaciones pueden optimizar la modernización, mejorar la eficiencia operativa e impulsar el éxito del negocio en un mundo basado en la nube híbrida y la IA.
Las organizaciones deben aprovechar las capacidades de mainframe actuales, cultivar una fuerza laboral de mainframe diversa y capacitada, y mejorar las habilidades de los profesionales de mainframe con herramientas de IA e iniciativas de colaboración. Esto implica aprovechar las nuevas capacidades de mainframe, como el cifrado avanzado y la autenticación, y chips de procesador avanzados y aceleradores de IA especializados; abordar las brechas de habilidades a través de iniciativas de capacitación específicas y programas de mentoría; y empoderar a los profesionales de mainframe con herramientas de IA, asistentes e iniciativas colaborativas como el Mainframe Skills Council.
A medida que avanza la era de la nube híbrida y la IA, el poder de permanencia del mainframe es más evidente que nunca. Su papel como activo estratégico para ayudar a garantizar la seguridad, la privacidad de datos y la eficiencia operativa lo hace indispensable para las organizaciones que se esfuerzan por seguir siendo competitivas. Al adoptar estrategias de modernización que aprovechan las fortalezas del mainframe, las organizaciones pueden acelerar sus procesos de transformación digital y desbloquear nuevas oportunidades de crecimiento e innovación.
Desbloquee más valor de negocio al incorporar IA a las cargas de trabajo de misión crítica en IBM® z17.
IBM® Z es una familia de infraestructura moderna impulsada por el procesador IBM® Telum que ejecuta sistemas operativos empresariales y software IBM Z, lo que brinda una mayor precisión, productividad y agilidad de la IA.
IBM z17 integra IA avanzada en la nube híbrida, optimizando el rendimiento, la seguridad y la toma de decisiones donde residen los datos críticos.
Descubra cómo puede salvaguardar los datos de su organización frente a las ciberamenazas y garantizar una rápida recuperación durante acontecimientos críticos.
Descubra cómo la virtualización transforma sus operaciones de TI al maximizar el uso de los recursos, reducir los costos e impulsar la agilidad. Descubra los beneficios y los casos de uso clave que hacen de la virtualización un elemento revolucionario para las infraestructuras modernas.
IBM zSystems es una familia de hardware de z/Architecture moderno que ejecuta software de sistemas z/OS, Linux, z/VSE, z/TPF, z/VM y zSystems.
Diseñado para manejar la cargas de trabajo de misión crítica mientras mantiene la seguridad, confiabilidad y control de toda su infraestructura de TI.
Acelere la transformación digital modernizando sus aplicaciones mainframe con IBM.
Desbloquee la potencia de IBM Z y Telum para proteger sus datos, optimizar el rendimiento e impulsar los insights de IA en tiempo real. Construya el futuro de su empresa con soluciones de mainframe líderes de la industria y procesadores diseñados para ofrecer velocidad, escalabilidad y seguridad.