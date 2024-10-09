Nuevo estudio de IBV: la IA impulsa la innovación del mainframe

Para comprender mejor cómo los líderes de TI están aprovechando los mainframes actuales y vislumbrando su futuro en la era de la IA y la nube híbrida, el IBM Institute for Business Value, (IBV) en colaboración con Oxford Economics, realizó una encuesta a 2551 ejecutivos globales de TI. Los resultados muestran que el mainframe ya está desempeñando un papel fundamental en el apoyo a la innovación en IA, las estrategias de nube híbrida y la aceleración de la transformación digital. Con capacidades de seguridad y procesamiento inigualables, el mainframe potencia el 70 % de las transacciones globales, en términos de valor.

Los mainframes han demostrado su vitalidad a través de su capacidad para procesar grandes cantidades de datos de forma rápida, confiable y segura, y serán clave para desbloquear todo el potencial de la innovación basada en datos.