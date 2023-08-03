Etiquetas
Hoy en día, las organizaciones requieren que cada empleado, aplicación y proceso trabajen en coordinación para producir valor. Las organizaciones dependen cada vez más de su pila tecnológica—que comprende la totalidad de sus interfaces de red, CPU, máquinas virtuales, información del sistema operativo y aplicaciones instaladas—para ofrecer un servicio coherente al usuario final. Esto significa que las empresas necesitan especialmente que sus aplicaciones de software funcionen de manera óptima porque a menudo son una fuente de ventaja competitiva.

¿Qué es el monitoreo del estado de las aplicaciones?

Esta es también la razón por la cual el monitoreo del estado de las aplicaciones es tan crítico para las organizaciones modernas. El monitoreo del estado de las aplicaciones es un proceso de diagnóstico que implica identificar los problemas de estado de las aplicaciones y crear un plan de resolución antes de que se conviertan en problemas mayores para una organización.

Las organizaciones no pueden arriesgarse a tiempos de inactividad innecesarios no planificados o a mayores latencias porque una aplicación falló o tuvo un rendimiento inferior. Las dependencias inherentes de las aplicaciones pueden significar que una falla puede tener efectos en cascada en toda la oferta de servicios. Como tal, es crítico invertir en el monitoreo de la salud de las aplicaciones y asegurarse de que sus aplicaciones puedan manejar las demandas de los requisitos diarios de una organización. Dado que cualquier interrupción de este flujo puede tener consecuencias significativas para los resultados de la empresa y sus relaciones con los clientes, es importante priorizar el monitoreo de aplicaciones dentro de las organizaciones modernas.

El monitoreo del estado de las aplicaciones comparte algunas similitudes con el monitoreo del rendimiento de las aplicaciones, que monitorea experiencias digitales como el tiempo de carga, el tiempo de respuesta y el tiempo de actividad y disponibilidad. Si bien ambos mejoran el funcionamiento de las aplicaciones para los usuarios finales, el monitoreo del estado de las aplicaciones se ocupa principalmente del funcionamiento de una aplicación, mientras que el monitoreo del rendimiento de las aplicaciones también se enfoca en mejorar la experiencia del usuario.

Siete métricas que identifican el éxito relativo del proceso de monitoreo del estado de su aplicación

Las organizaciones deben tener un plan integral para garantizar el estado de sus aplicaciones, pero un componente clave de cualquier proceso de monitoreo del estado de las aplicaciones es la recopilación de datos. Las aplicaciones fallan o tienen un rendimiento inferior por muchas razones diferentes. Como resultado, es importante realizar un seguimiento de varios estados de salud y métricas de rendimiento clave para no descubrir problemas de rendimiento demasiado tarde. Como tal, muchas organizaciones intentan gestionar el estado de sus aplicaciones y realizar un seguimiento de las métricas clave a través de informes de estado avanzados.

Aquí hay siete métricas importantes que identifican el éxito relativo del proceso de monitoreo del estado de su aplicación:

  1. Disponibilidad y tiempo de actividad de la aplicación: es la cantidad de tiempo que un endpoint (como un dispositivo móvil, computadora o máquina virtual) puede acceder y usar una aplicación. El tiempo de inactividad del software es un gran riesgo organizacional porque disminuye la satisfacción del cliente y potencialmente viola un acuerdo de nivel de servicio con los usuarios finales. Mantener el tiempo de actividad de las aplicaciones solo se ha vuelto más difícil recientemente debido a que múltiples aplicaciones están conectadas y muchas extraen de las API del proveedor para obtener recursos externos. Las organizaciones deben saber cuándo ocurren problemas de rendimiento y cómo solucionarlos.
  2. Tiempo de lanzamiento de la aplicación y tiempo de respuesta: esto se relaciona con el tiempo de carga inicial de la aplicación y el tiempo de respuesta a las solicitudes o consultas de los usuarios. Por ejemplo, un usuario abre una aplicación, que consulta a los servidores para mostrar la pantalla de inicio de la aplicación. Una aplicación que tarda mucho en abrirse disminuirá la satisfacción del cliente y puede ser un signo de un problema mayor. Es por eso que las organizaciones necesitan verificaciones de estado automatizadas y en tiempo real de cuánto tiempo tardan las aplicaciones en funcionar para que puedan realizar los cambios apropiados en la funcionalidad si el umbral de respuesta de la aplicación está por debajo de las tasas aceptables. Las organizaciones que entienden sus tiempos de respuesta probablemente puedan trazar estrategias de corrección proactivas antes de que la aplicación falle.
  3. Uso de recursos: mide el porcentaje de recursos disponibles que utiliza una aplicación en un momento determinado. Ciertas aplicaciones que consumen muchos recursos pueden afectar el rendimiento en otros lugares. Es probable que haya experimentado algo como esto, por ejemplo, cuando su computadora es lenta porque tiene varias aplicaciones abiertas o una aplicación sobrecargada (como un navegador con docenas de pestañas abiertas).
  4. El número y la gravedad de las instancias y los problemas: también es importante identificar la gravedad de cada incidente y cómo su falla o bajo rendimiento afecta al sistema en general. El monitoreo del estado de las aplicaciones a menudo influye en la gestión de incidentes y problemas, lo que implica la corrección de los problemas descubiertos por el monitoreo del estado de las aplicaciones.
  5. Tiempo medio para detectar (MTTD): puede llevar desde un milisegundo hasta varios días para detectar que una aplicación falló o comenzó a tener un rendimiento inferior a un margen aceptable. El MTTD (también denominado a veces tiempo medio de descubrimiento) mide el tiempo promedio que se tarda en identificar que una aplicación o parte del sistema de TI ha fallado. Idealmente, una organización ha establecido notificaciones automatizadas o gráficos y flujos de trabajo de visualización de datos para que la intervención humana pueda tener lugar para identificar problemas rápidamente.
  6. Tiempo medio de reparación (MTTR): MTTR mide el tiempo promedio que se tarda en reparar un sistema o equipamiento después de que ha fallado. El MTTR rastrea el tiempo desde que ocurre la falla hasta que la aplicación vuelve a funcionar correctamente. El MTTR es una métrica clave para monitorear porque rastrea la eficacia de los esfuerzos de reparación, un componente clave del tiempo de actividad o disponibilidad de la aplicación.
  7. El número de incidentes de ciberseguridad: la investigación de IBM revela que el costo promedio global de una filtración de datos es de $ 4.45 millones en 2023, un aumento del 15 % en 3 años. Ha habido un “aumento de casi siete veces en los ataques de phishing focalizado” desde el comienzo de la pandemia. Hay muchas razones por las que una aplicación puede fallar o tener un rendimiento inferior, pero una de las más preocupantes es que falló debido a una amenaza externa de ciberseguridad. El uso de herramientas de monitoreo para detectar posibles problemas de seguridad, como inyecciones de malware, denegación distribuida del servicio (DDoS) y otros, puede mejorar el estado general de la aplicación.

Las organizaciones dependen de que sus aplicaciones funcionen para aumentar la eficiencia de sus operaciones y prestar servicios a sus clientes. La mejor manera de mejorar el estado de las aplicaciones es a través de un proceso reglamentado que identifique y rastree las métricas clave que iluminen el rendimiento de las aplicaciones individuales y proporcione una visión holística del sistema general.

