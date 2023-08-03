Esta es también la razón por la cual el monitoreo del estado de las aplicaciones es tan crítico para las organizaciones modernas. El monitoreo del estado de las aplicaciones es un proceso de diagnóstico que implica identificar los problemas de estado de las aplicaciones y crear un plan de resolución antes de que se conviertan en problemas mayores para una organización.

Las organizaciones no pueden arriesgarse a tiempos de inactividad innecesarios no planificados o a mayores latencias porque una aplicación falló o tuvo un rendimiento inferior. Las dependencias inherentes de las aplicaciones pueden significar que una falla puede tener efectos en cascada en toda la oferta de servicios. Como tal, es crítico invertir en el monitoreo de la salud de las aplicaciones y asegurarse de que sus aplicaciones puedan manejar las demandas de los requisitos diarios de una organización. Dado que cualquier interrupción de este flujo puede tener consecuencias significativas para los resultados de la empresa y sus relaciones con los clientes, es importante priorizar el monitoreo de aplicaciones dentro de las organizaciones modernas.

El monitoreo del estado de las aplicaciones comparte algunas similitudes con el monitoreo del rendimiento de las aplicaciones, que monitorea experiencias digitales como el tiempo de carga, el tiempo de respuesta y el tiempo de actividad y disponibilidad. Si bien ambos mejoran el funcionamiento de las aplicaciones para los usuarios finales, el monitoreo del estado de las aplicaciones se ocupa principalmente del funcionamiento de una aplicación, mientras que el monitoreo del rendimiento de las aplicaciones también se enfoca en mejorar la experiencia del usuario.