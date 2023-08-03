Hoy en día, las organizaciones requieren que cada empleado, aplicación y proceso trabajen en coordinación para producir valor. Las organizaciones dependen cada vez más de su pila tecnológica—que comprende la totalidad de sus interfaces de red, CPU, máquinas virtuales, información del sistema operativo y aplicaciones instaladas—para ofrecer un servicio coherente al usuario final. Esto significa que las empresas necesitan especialmente que sus aplicaciones de software funcionen de manera óptima porque a menudo son una fuente de ventaja competitiva.
Esta es también la razón por la cual el monitoreo del estado de las aplicaciones es tan crítico para las organizaciones modernas. El monitoreo del estado de las aplicaciones es un proceso de diagnóstico que implica identificar los problemas de estado de las aplicaciones y crear un plan de resolución antes de que se conviertan en problemas mayores para una organización.
Las organizaciones no pueden arriesgarse a tiempos de inactividad innecesarios no planificados o a mayores latencias porque una aplicación falló o tuvo un rendimiento inferior. Las dependencias inherentes de las aplicaciones pueden significar que una falla puede tener efectos en cascada en toda la oferta de servicios. Como tal, es crítico invertir en el monitoreo de la salud de las aplicaciones y asegurarse de que sus aplicaciones puedan manejar las demandas de los requisitos diarios de una organización. Dado que cualquier interrupción de este flujo puede tener consecuencias significativas para los resultados de la empresa y sus relaciones con los clientes, es importante priorizar el monitoreo de aplicaciones dentro de las organizaciones modernas.
El monitoreo del estado de las aplicaciones comparte algunas similitudes con el monitoreo del rendimiento de las aplicaciones, que monitorea experiencias digitales como el tiempo de carga, el tiempo de respuesta y el tiempo de actividad y disponibilidad. Si bien ambos mejoran el funcionamiento de las aplicaciones para los usuarios finales, el monitoreo del estado de las aplicaciones se ocupa principalmente del funcionamiento de una aplicación, mientras que el monitoreo del rendimiento de las aplicaciones también se enfoca en mejorar la experiencia del usuario.
Las organizaciones deben tener un plan integral para garantizar el estado de sus aplicaciones, pero un componente clave de cualquier proceso de monitoreo del estado de las aplicaciones es la recopilación de datos. Las aplicaciones fallan o tienen un rendimiento inferior por muchas razones diferentes. Como resultado, es importante realizar un seguimiento de varios estados de salud y métricas de rendimiento clave para no descubrir problemas de rendimiento demasiado tarde. Como tal, muchas organizaciones intentan gestionar el estado de sus aplicaciones y realizar un seguimiento de las métricas clave a través de informes de estado avanzados.
Aquí hay siete métricas importantes que identifican el éxito relativo del proceso de monitoreo del estado de su aplicación:
Las organizaciones dependen de que sus aplicaciones funcionen para aumentar la eficiencia de sus operaciones y prestar servicios a sus clientes. La mejor manera de mejorar el estado de las aplicaciones es a través de un proceso reglamentado que identifique y rastree las métricas clave que iluminen el rendimiento de las aplicaciones individuales y proporcione una visión holística del sistema general.
