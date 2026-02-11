¿Qué es la visibilidad de activos de TI?

La visibilidad de activos de TI es la práctica de establecer concientización en tiempo real de la condición operativa, el estado y la seguridad de los activos de TI físicos y virtuales.
Para las empresas digitales modernas, el monitoreo continuo y en tiempo real de estos activos es crucial para mantener una postura sólida de ciberseguridad y controlar la gestión de riesgos.
La visibilidad de los activos de TI puede aplicar a una amplia gama de activos empresariales, desde equipamiento sencillo como computadoras portátiles y dispositivos móviles hasta sensores de Internet de las cosas (IoT) de última generación. Las empresas de todos los tamaños y de una amplia variedad de industrias dependen de la visibilidad de los activos para gestionar sus entornos de TI más complejos y establecer programas eficaces de gestión de activos de TI (ITAM).
Con el auge de la computación en la nube, el software como servicio (SaaS) y el trabajo remoto, la visibilidad de los activos es esencial para gestionar los recursos, optimizar el rendimiento de los activos y proteger la infraestructura de TI frente a costosas filtraciones de datos. Según un informe reciente de IBM, el costo promedio de una filtración de datos en Estados Unidos aumentó en un 9 % en 2025 para alcanzar un máximo histórico de 10 millones de dólares.
Como parte de sus iniciativas de transformación digital, muchas organizaciones modernas están integrando cada vez más las herramientas digitales en su enfoque de la gestión del rendimiento de activos (APM) de TI.
Una visibilidad eficaz de los activos de TI ayuda a los equipos de seguridad a realizar un seguimiento del rendimiento de los activos en tiempo real y a pasar de enfoques de mantenimiento reactivo y obsoletos a otros más modernos, proactivos y predictivos.
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La visibilidad del estado y el rendimiento de los activos es un pilar fundamental de los entornos de TI modernos, ya que permite compartir datos a través de redes complejas que abarcan miles de dispositivos y endpoints. Las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial (IA) y el machine learning (ML), han transformado la manera en que los equipos de seguridad y mantenimiento supervisan sus activos.
En el pasado, la infraestructura de TI estaba centralizada, y los activos físicos a menudo se mantenían en el mismo espacio físico. Sin embargo, las organizaciones modernas dependen de tecnologías y equipamientos más nuevos y menos estáticos, como plataformas SaaS, sensores IoT, dispositivos móviles y servicios basados en la nube, muchos de los cuales están virtualizados. Las soluciones virtualizadas tienen superficies de ataque considerablemente más amplias, lo que hace que su gestión sea más compleja.
La visibilidad de los activos de TI ayuda a las organizaciones a mejorar los procesos fundamentales que permiten mantener y proteger tanto los activos físicos como los virtuales, garantizando así un alto nivel de rendimiento a lo largo de todo su ciclo de vida.
A través de la integración de nuevas tecnologías como sensores de IoT, automatización de IA y analytics en los procesos de actividad principal, la visibilidad moderna de activos de TI ayuda a las empresas a lograr una visibilidad completa de sus activos y procesos.
A continuación, analizamos con más detalle cómo estas tecnologías ayudan a proporcionar visibilidad sobre los cuatro componentes fundamentales de la infraestructura de TI moderna.
La visibilidad de los activos físicos de TI como servidores, computadoras portátiles, dispositivos móviles y sensores de IoT se logra mediante una combinación de monitoreo de endpoints y descubrimiento de activos.
Gracias a los datos en tiempo real y a potentes herramientas de visualización, los responsables de TI pueden realizar un seguimiento de la ubicación, el rendimiento y el estado de los activos en tiempo real, llevar a cabo actualizaciones del sistema de forma remota y asignar tareas de mantenimiento.
Para supervisar aspectos relacionados con el software y los componentes SaaS, como las máquinas virtuales (VM), las licencias de software y las vulnerabilidades, los responsables de TI recurren a potentes herramientas de supervisión automatizada y plataformas de observabilidad equipadas con las últimas tecnologías.
La visibilidad de los componentes y dispositivos SaaS ayuda a garantizar que los servicios por suscripción funcionen tal como están diseñados.
Los entornos de TI modernos se basan cada vez más en activos virtuales altamente escalables, como máquinas virtuales, contenedores y microservicios. Establecer y mantener la visibilidad de este tipo de activos es crítico para optimizar la asignación de recursos y establecer una postura de seguridad de red confiable a nivel empresarial.
Las herramientas de gestión de identidad y acceso (IAM) equipadas con visibilidad de activos ayudan a los equipos de seguridad informática a validar la identidad de los usuarios, tanto humanos como máquinas, que buscan acceder a aplicaciones y recursos empresariales.
La visibilidad de la identidad es crítica para aspectos de la ciberseguridad, como la detección de amenazas, la respuesta a incidentes y la aplicación de políticas de seguridad sólidas.
Para crear un programa eficaz de visibilidad de activos de TI, los equipos deben establecer métricas cuantificables para medir el éxito. Estos son algunos indicadores clave de rendimiento (KPI) de uso común para la visibilidad de los activos:
A continuación, se presentan algunos de los beneficios más populares de la visibilidad moderna de los activos de TI:
Establecer una visibilidad completa del estado, la seguridad y el rendimiento de los activos puede ser un desafío. Estos son algunos problemas comunes que enfrentan las empresas:
A pesar de los desafíos, la implementación de un programa eficaz de visibilidad de activos de TI aún está al alcance de las empresas dispuestas a invertir el tiempo y los recursos. A continuación, presentamos un método probado de cinco pasos para crear uno.
Antes de que se puedan monitorear los activos, las empresas deben saber cuántos tienen y dónde están ubicados. El primer paso para crear un programa eficaz de visibilidad de activos es elaborar una lista del hardware, el software y los activos de red que deben supervisarse.
Durante esta etapa, las empresas a menudo confían en herramientas automatizadas de descubrimiento de activos que pueden escanear redes y recopilar información sobre endpoints, dispositivos IoT y recursos virtuales para el monitoreo.
Para obtener una visión completa del estado y el rendimiento de los activos, los sistemas de gestión de vulnerabilidades y de seguridad endpoint deben compartir datos.
Las plataformas modernas de ITAM suelen estar equipadas con un panel centralizado que puede consolidar la información y mostrarla en tiempo real, lo que ayuda a los gerentes a identificar oportunidades de mantenimiento y optimización de recursos.
La automatización basada en IA ayuda a garantizar que se recopilen y analicen constantemente datos en tiempo real de los activos críticos. La automatización de los flujos de trabajo con las herramientas y tecnologías más recientes ayuda a detectar dispositivos no autorizados, vulnerabilidades y amenazas cibernéticas antes de que provoquen una filtración de datos.
Las herramientas de automatización son un aspecto clave de la visibilidad moderna de los activos de TI, ya que hacen que la gestión del ciclo de vida de los activos sea más dinámica y eficiente.
Los programas eficaces de visibilidad de activos de TI definen de manera exhaustiva sus políticas de seguridad y cuentan con procesos claros para garantizar su cumplimiento.
Los gerentes de activos de TI establecen reglas claras con respecto a la propiedad de los activos, la operación y la recopilación de datos, creando marcos de políticas que garanticen el cumplimiento de los estándares de ciberseguridad y privacidad en todos los territorios relevantes.
Con el auge de las herramientas de automatización basadas en IA, es fácil pasar por alto la importancia del factor humano a la hora de desarrollar un programa de visibilidad de activos de TI. Cuando los equipos de TI no están capacitados en las herramientas y sistemas que se les confían, incluso los programas de visibilidad de activos mejor planificados fracasan.
Los gerentes y técnicos deben recibir capacitación sobre cómo interpretar los paneles, extraer insights de los datos e integrar la visibilidad de los activos en sus procesos de toma de decisiones y adquisiciones desde el principio.
Establecer la visibilidad de los activos de TI es un componente clave para ejecutar un programa de ITAM eficaz y se utiliza ampliamente en muchas industrias. A continuación, se presentan algunos de los casos de uso más comunes.
Los equipos de TI gestionan las vulnerabilidades de los activos mediante un seguimiento y un análisis minuciosos de los datos de los activos, con el fin de identificar qué sistemas y dispositivos corren un mayor riesgo que otros. Cuando se identifican estos activos y sus posibles vulnerabilidades, se pueden priorizar para la aplicación de parches y el mantenimiento en función del posible impacto empresarial de posibles fallas o tiempo de inactividad.
Una sólida visibilidad de los activos de TI ayuda significativamente a la respuesta a incidentes, una medida de qué tan bien los procesos y sistemas de una organización detectan y repelen los ataques cibernéticos. El monitoreo de activos ayuda a los equipos a aislar los endpoints afectados, evaluar la postura de seguridad e implementar la corrección en respuesta a un ataque en tiempo real, lo que aumenta la probabilidad de una recuperación rápida y eficaz.
Durante una auditoría, la visibilidad automatizada ayuda a simplificar el proceso de recopilación y verificación de informes de inventario de activos para demostrar el cumplimiento. La visibilidad sólida y automatizada de los activos puede transformar un enfoque manual y propenso a errores para la respuesta de auditoría en uno automatizado, continuo y altamente preciso, lo que ayuda a las organizaciones a evitar costosas multas.
Una fuerte visibilidad de los activos ayuda a garantizar que las suscripciones de SaaS estén actualizadas y autorizadas y con las licencias adecuadas. Los programas de visibilidad de activos de TI pueden supervisar las aplicaciones en la nube en tiempo real, lo que reduce los riesgos de seguridad, controla los costos y ayuda a los equipos a identificar el uso de aplicaciones sin licencia.
La visibilidad de los activos mejora drásticamente la seguridad endpoint en una red al proporcionar un inventario preciso y completo de todos los dispositivos y aplicaciones. Este proceso incluye dispositivos y aplicaciones no gestionados, conocidos como “TI en la sombra”, que los atacantes podrían explotar potencialmente en un ciberataque. Las herramientas eficaces de visibilidad de los activos de TI ayudan a los equipos de TI a detectar usuarios no autorizados y a neutralizar las amenazas de seguridad antes de que se propaguen por la red.
¿Cuál es la diferencia entre el descubrimiento activo y pasivo?
El descubrimiento activo es cuando se escanea una red en busca de dispositivos y endpoints con consultas o sondeos para identificar activos activos. El descubrimiento pasivo supervisa el tráfico de red e identifica los activos físicos y virtuales mediante la detección de su actividad.
Por lo general, los programas eficaces de visibilidad de activos de TI combinan ambos métodos.
¿Cuál es la diferencia entre ITAM y CSAM?
La ITAM (gestión de activos de TI) se concentra en los aspectos contractuales y operativos de los ciclos de vida de los activos, desde la adquisición de activos hasta la operación, optimización y retiro.
La CSAM (gestión de activos de ciberseguridad) se centra más en los aspectos de la gestión de activos que afectan directamente los resultados de seguridad, como las vulnerabilidades, el cumplimiento y la postura de seguridad.
Si bien ambas prácticas implican la recopilación, el análisis y el intercambio de datos de activos, la ITAM se concentra en los resultados comerciales, mientras que la CSAM se preocupa más por la seguridad.
¿Qué se debe incluir en un inventario de activos de TI?
Estos activos y recursos deben incluirse en un inventario completo de activos:
¿Cuáles son los cinco pilares de la gestión de activos de TI?
Existen cinco pilares comúnmente reconocidos en la ITAM:
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