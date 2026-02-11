¿Qué es la visibilidad de activos de TI?

Para las empresas digitales modernas, el monitoreo continuo y en tiempo real de estos activos es crucial para mantener una postura sólida de ciberseguridad y controlar la gestión de riesgos.

La visibilidad de los activos de TI puede aplicar a una amplia gama de activos empresariales, desde equipamiento sencillo como computadoras portátiles y dispositivos móviles hasta sensores de Internet de las cosas (IoT) de última generación. Las empresas de todos los tamaños y de una amplia variedad de industrias dependen de la visibilidad de los activos para gestionar sus entornos de TI más complejos y establecer programas eficaces de gestión de activos de TI (ITAM).

Con el auge de la computación en la nube, el software como servicio (SaaS) y el trabajo remoto, la visibilidad de los activos es esencial para gestionar los recursos, optimizar el rendimiento de los activos y proteger la infraestructura de TI frente a costosas filtraciones de datos. Según un informe reciente de IBM, el costo promedio de una filtración de datos en Estados Unidos aumentó en un 9 % en 2025 para alcanzar un máximo histórico de 10 millones de dólares.

Como parte de sus iniciativas de transformación digital, muchas organizaciones modernas están integrando cada vez más las herramientas digitales en su enfoque de la gestión del rendimiento de activos (APM) de TI.

Una visibilidad eficaz de los activos de TI ayuda a los equipos de seguridad a realizar un seguimiento del rendimiento de los activos en tiempo real y a pasar de enfoques de mantenimiento reactivo y obsoletos a otros más modernos, proactivos y predictivos.