¿Qué es el mantenimiento reactivo?

El mantenimiento reactivo, a veces denominado mantenimiento correctivo, se refiere a una estrategia de mantenimiento de equipos en la que el mantenimiento solo se realiza una vez que un activo se ha descompuesto. Este enfoque se basa en la creencia de que los costos sostenidos durante el tiempo de inactividad de los activos o debido a reparaciones necesarias suelen ser inferiores a los de mantener un programa de mantenimiento global. Junto con el mantenimiento preventivo y predictivo, el mantenimiento reactivo es una de las estrategias de mantenimiento más utilizadas en la actualidad.
Si bien las estrategias de mantenimiento preventivo y predictivo se adhieren a programas de mantenimiento regulares para evitar el mal funcionamiento de los activos, el mantenimiento reactivo solo prescribe reparaciones una vez que un activo ha fallado. Un activo se define como algo útil o valioso para una organización. El término puede incluir activos físicos y no físicos, como infraestructura y equipos, capital y personas.
El mantenimiento preventivo y predictivo se consideran estrategias de mantenimiento proactivas y se adaptan mejor a las organizaciones que poseen activos complejos y tienen capital que están listos para invertir en un programa de mantenimiento general. Por otro lado, el mantenimiento reactivo es más adecuado para organizaciones con activos no críticos y de bajo costo que no interrumpen los procesos normales de negocio cuando se desglosan.
Hay tres tipos diferentes de mantenimiento reactivo.
Mantenimiento de emergencia: El mantenimiento de emergencia es un tipo de mantenimiento de activos no planificado que se implementa cuando una pieza de equipo vital se ha averiado. Debido a la prioridad que se da a la reparación de un equipo con trabajos de mantenimiento de emergencia, es habitual que esta estrategia provoque interrupciones y retrasos.
Mantenimiento de averías: Al igual que el mantenimiento de emergencia, el mantenimiento de averías es una respuesta no planificada a un activo que repentinamente necesita ser reparado. Debido a la naturaleza inesperada del mantenimiento de averías, es común que sea costoso y que consume mucho tiempo.
Mantenimiento hasta el fallo: el mantenimiento hasta el fallo es una estrategia de mantenimiento que permite deliberadamente que los activos funcionen hasta que se estropeen. En algunos casos, ya se compró un activo de reemplazo y está listo para instalarse. La estrategia solo es efectiva con equipos que pueden reemplazarse o repararse rápidamente sin detener la producción durante un periodo de tiempo significativo.
Al igual que cualquier enfoque de mantenimiento ampliamente utilizado, existen ventajas y desventajas de ejecutar una estrategia de mantenimiento reactivo. Si bien es bueno para activos de bajo costo y baja prioridad, el mantenimiento reactivo puede tener un impacto negativo en los ciclos de vida de activos más grandes y complejos, generalmente en los que las organizaciones confían para las operaciones comerciales normales.
Requiere poca o ninguna planificación: cuando está reaccionando ante una avería en lugar de anticiparla y prepararse para ella, no necesita tomarse tiempo para capacitar y preparar a su personal.
Costo mínimo de implementación: todos los recursos financieros necesarios para ejecutar una estrategia de mantenimiento reactiva solo se utilizan cuando un activo se ha descompuesto, por lo que casi no hay costo inicial.
Menos empleados a tiempo completo necesarios: el mantenimiento reactivo no requiere mucho trabajo hasta que un activo se descompone, liberando personal y recursos para otros fines comerciales.
Sin detenimientos regulares: Dado que no se detiene la producción de forma rutinaria para reparar un activo, no es necesario planificar detenimientos.
Tiempo de inactividad no planificado: Cuando no repara sus activos con regularidad, corre el riesgo de sufrir fallos inesperados en los equipos que pueden provocar costosas interrupciones. El equipo muy necesario puede estar inutilizable hasta que se haya reparado adecuadamente y se haya devuelto a las condiciones normales de funcionamiento.
Reparaciones costosas: si un activo es fundamental para las operaciones normales de su negocio, cerrarlo para mantenerlo puede ser costoso. Además de las paradas de trabajo, también hay costos asociados con la contratación de técnicos necesarios para realizar reparaciones.
Dificultad presupuestaria: planificar su presupuesto de mantenimiento en torno a fallas de activos grandes y costosas cuando no se sabe qué activo fallará o cuándo, o cuánto tiempo llevará repararlo, es un desafío para muchas organizaciones.
Retrasos en la búsqueda de las piezas necesarias: Sin un plan de mantenimiento o un almacén lleno de repuestos, abastecer lo que necesita para realizar una reparación crítica podría llevar meses. Cuando un activo crítico se descompone, el mantenimiento puede retrasarse hasta que las piezas necesarias para repararlo estén disponibles.
Condiciones operativas inseguras: Cuando los activos no se marcan intencionalmente como parte de una estrategia de mantenimiento reactiva o de ejecución a falla, los trabajadores corren el riesgo de operar equipos inseguros.
Mal rendimiento: los activos que no se reparan con regularidad no se estropean de golpe, sino que su calidad se degrada con el paso de días, meses e incluso años. Es poco probable que los activos sometidos a estrés continuo sin mantenimiento de rutina funcionen a niveles óptimos.
Altos costos de energía: Cuando el rendimiento de los activos disminuye, también lo hace la eficiencia de los activos. Los activos que funcionan durante más tiempo sin un mantenimiento adecuado consumen más energía, lo que incrementa los costos y contribuye a aumentar la huella de carbono.
Si bien las grandes empresas que dependen de activos complejos como parte de sus operaciones diarias se están alejando en gran medida del mantenimiento reactivo hacia estrategias más proactivas, preventivas y predictivas, todavía hay casos en los que el mantenimiento reactivo tiene sentido, especialmente para organizaciones más pequeñas donde los costos iniciales de una estrategia preventiva o predictiva son prohibitivos. Estos son algunos ejemplos.
Muchas organizaciones que dependen de los vehículos como parte de su actividad principal confían en el mantenimiento reactivo para mantenerlos en funcionamiento. Aunque a largo plazo vean el valor de cambiar a otra estrategia, los recursos necesarios para iniciar una estrategia de mantenimiento preventivo o predictivo pueden estar sencillamente fuera de su alcance. Dado que los activos en cuestión (vehículos) son relativamente baratos y fáciles de reparar, es más rentable que algunas organizaciones esperen hasta que se descompongan y los arreglen.
La industria hotelera implementa estrategias de mantenimiento reactivo para cuidar muchos de sus activos, incluidos HVAC, máquinas de lavandería, ascensores, calderas y sistemas de tarjetas de acceso. Al igual que con el ejemplo de infraestructura, muchos de estos activos simplemente no pueden repararse hasta que muestren signos visibles de falla. Por ejemplo, una tarjeta de acceso que permite que un huésped acceda a una habitación se considera "en funcionamiento" hasta que ya no pueda funcionar. Dado que reparar o reemplazar la tarjeta de acceso es rentable y fácil de realizar para un empleado, un enfoque de mantenimiento reactivo es mejor.
Cuando se trata de arreglar carreteras, interestatales, puentes, subvías, líneas ferroviarias y otros activos críticos de infraestructura de transporte, la mayoría de los programas de mantenimiento estatales y federales utilizan un enfoque de mantenimiento reactivo. Esto se debe en gran medida a que el desgaste normal es difícil de arreglar en las estructuras hasta que se vuelve evidente después de que se produjo una falla. Un buen ejemplo de esto son las líneas que demarcan carriles en una carretera: no se pueden pintar hasta que se hayan desvanecido con el tiempo y el uso.
Para las organizaciones que poseen y operan activos más complejos, el mantenimiento reactivo puede ser costoso e ineficiente. Se requiere una estrategia más proactiva e integral, como el mantenimiento preventivo o predictivo.
El mantenimiento preventivo utiliza registros de mantenimiento, listas de verificación, órdenes de trabajo y métricas de rendimiento para ayudar a los técnicos a detectar oportunidades para realizar el mantenimiento planificado de los activos antes de que se rompan. Con capacidades como aprendizaje automático, analytics de datos y monitoreo del estado de los activos, los programas modernos de mantenimiento preventivo ayudan a reducir los costos de mantenimiento, optimizar las actividades de mantenimiento y aumentar la expectativa de vida útil de los activos.
Muchas estrategias de mantenimiento preventivo dependen de enfoques de gestión de activos empresariales (EAM) y software de mantenimiento como un sistema de gestión de mantenimiento computarizado (CMMS) para aumentar la estabilidad de los activos, garantizar el cumplimiento, gestionar las tareas de mantenimiento y resolver problemas que puedan afectar la producción.
El mantenimiento predictivo se basa en las capacidades de monitoreo basadas en condiciones de mantenimiento preventivo con capacidades de monitoreo en tiempo real que permiten la evaluación y reevaluación continuas de la condición de un activo. Con un enfoque de mantenimiento predictivo, los sensores recopilan datos en tiempo real que luego se introducen en el software EAM y CMMS habilitado para IA, donde las herramientas avanzadas de análisis de datos identifican, detectan y abordan los problemas de mantenimiento a medida que ocurren.
Además, se pueden utilizar algoritmos para crear modelos que ayuden a detectar posibles problemas en el futuro y resolverlos antes de que provoquen averías en los equipos. Se ha demostrado que los programas de mantenimiento predictivo reducen el tiempo de inactividad de los activos en un 35 a 50 por ciento y aumentan la vida útil de los activos en un 20 a 40 por ciento.1
Tanto EAM como CMMS desempeñan un papel importante en las estrategias de mantenimiento preventivo y predictivo.
La gestión de activos empresariales, o EAM, es un enfoque para la gestión del rendimiento de activos (APM) que combina software, sistemas y servicios para ayudar a los técnicos a mantener estratégicamente sus activos. Hoy en día, con todo, desde tuberías hasta rascacielos conectados a través del Internet de las cosas (IoT), los análisis avanzados y la inteligencia artificial (IA) se han vuelto cada vez más importantes para EAM. Los datos recopilados de los sensores se analizan en segundos con técnicas de IA que generan información sobre por qué los equipos podrían no funcionar correctamente.
La CMMS recopila información de activos críticos en un solo lugar donde puede ser de mejor uso para los técnicos de mantenimiento. El componente clave de CMMS es una base de datos que organiza la información crítica de los activos junto con los recursos necesarios para dar soporte al mantenimiento de los activos. El software CMMS se utiliza ampliamente en muchas industrias diferentes, incluidas la fabricación, el transporte, la construcción y la energía.
Adoptar enfoques de mantenimiento preventivo y predictivo puede generar muchos beneficios para las organizaciones dispuestas a realizar la inversión inicial.
Al sistematizar rigurosamente el mantenimiento y las inspecciones, los programas de mantenimiento preventivo y predictivo ayudan a garantizar que los activos alcancen sus ciclos de vida completos.
Los programas de mantenimiento preventivo y predictivo aumentan el tiempo de actividad de los activos, mejoran la gestión de proveedores y las capacidades de flujo de trabajo y ayudan a organizar los equipos de mantenimiento para que sean más productivos.
El mantenimiento preventivo y predictivo permite a los líderes de mantenimiento monitorear el rendimiento y las condiciones de los activos en tiempo real para detectar oportunidades de mantenimiento preventivo antes de que falle un activo crítico.
El mantenimiento preventivo y predictivo permite a los equipos considerar más que solo la condición de un activo al tomar una decisión sobre el mantenimiento, incluidos factores como recursos, problemas de seguridad de los trabajadores, riesgos de seguridad y tiempo de inactividad proyectado.
Las grandes organizaciones saben cuántos requisitos de almacenamiento y administración de datos pueden variar de una región a otra. El mantenimiento preventivo y predictivo ayuda a garantizar que sus procesos estén en cumplimiento sin importar dónde haga negocios.
Las soluciones de mantenimiento de activos más completas de la actualidad están equipadas con funciones tecnológicas avanzadas como IoT, analytics y supervisión mejorados por IA y capacidades basadas en la nube. IBM® Maximo Application Suite es una plataforma totalmente integrada que ayuda a las empresas a evolucionar sus operaciones de mantenimiento desde la programación cronometrada hasta el mantenimiento predictivo basado en condiciones y basado en la condición, informado por información en tiempo real.
Obtenga el máximo valor de sus activos empresariales con Maximo Application Suite. Es una única plataforma integrada basada en la nube que utiliza IA, IoT y analíticas para optimizar el rendimiento, extender los ciclos de vida de los activos y reducir el tiempo de inactividad operativo y los costos.
1 Quantifying the value of predictive maintenance” (enlace externo a ibm.com), Nucleus Research, 8 de mayo de 2023