¿Qué es el mantenimiento reactivo?

Si bien las estrategias de mantenimiento preventivo y predictivo se adhieren a programas de mantenimiento regulares para evitar el mal funcionamiento de los activos, el mantenimiento reactivo solo prescribe reparaciones una vez que un activo ha fallado. Un activo se define como algo útil o valioso para una organización. El término puede incluir activos físicos y no físicos, como infraestructura y equipos, capital y personas.

El mantenimiento preventivo y predictivo se consideran estrategias de mantenimiento proactivas y se adaptan mejor a las organizaciones que poseen activos complejos y tienen capital que están listos para invertir en un programa de mantenimiento general. Por otro lado, el mantenimiento reactivo es más adecuado para organizaciones con activos no críticos y de bajo costo que no interrumpen los procesos normales de negocio cuando se desglosan.

Hay tres tipos diferentes de mantenimiento reactivo.

Mantenimiento de emergencia: El mantenimiento de emergencia es un tipo de mantenimiento de activos no planificado que se implementa cuando una pieza de equipo vital se ha averiado. Debido a la prioridad que se da a la reparación de un equipo con trabajos de mantenimiento de emergencia, es habitual que esta estrategia provoque interrupciones y retrasos.

Mantenimiento de averías: Al igual que el mantenimiento de emergencia, el mantenimiento de averías es una respuesta no planificada a un activo que repentinamente necesita ser reparado. Debido a la naturaleza inesperada del mantenimiento de averías, es común que sea costoso y que consume mucho tiempo.

Mantenimiento hasta el fallo: el mantenimiento hasta el fallo es una estrategia de mantenimiento que permite deliberadamente que los activos funcionen hasta que se estropeen. En algunos casos, ya se compró un activo de reemplazo y está listo para instalarse. La estrategia solo es efectiva con equipos que pueden reemplazarse o repararse rápidamente sin detener la producción durante un periodo de tiempo significativo.