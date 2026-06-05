La gestión de activos con IA consiste en la integración de la inteligencia artificial (IA), machine learning (ML) y automatización en los procesos tradicionales de gestión de activos.
La gestión de activos impulsada por IA está revolucionando cómo los administradores de activos, los gerentes de operaciones y los equipos de mantenimiento mantienen las operaciones en funcionamiento.
La gestión de activos impulsada por IA abarca una variedad de áreas, incluyendo la gestión de carteras, la gestión de patrimonios, la gestión de riesgos, la gestión de inversiones y el cumplimiento. Las soluciones de gestión de activos impulsadas por IA son aplicables a todas las carteras de activos, incluyendo bienes inmobiliarios e instalaciones, fabricación, energías renovables, activos de TI y recursos digitales. La gestión de activos puede referirse a los servicios financieros o al lado operativo de una empresa. Este artículo tiene como objetivo cubrir la gestión de activos de IA para equipamiento e infraestructura físicos críticos.
Las soluciones unificadas de gestión de activos y gestión de las instalaciones utilizan IA generativa para la gestión de activos, combinada con IA tradicional, para optimizar flujos de trabajo, automatizar el seguimiento y mitigar las limitaciones de la fuerza laboral. Estos modelos fundacionales se basan en modelos de lenguaje grandes (LLM) y se entrenan con una gran cantidad de datos.
La tecnología está alejando a las organizaciones del mantenimiento programado o reactivo para llevarlas a la supervisión continua de activos basada en datos. A través de análisis predictivos y el monitoreo del rendimiento en tiempo real, las organizaciones pueden maximizar el valor de sus activos.
Los sistemas inteligentes de IA para activos físicos están transformando toda la ecuación empresarial de las organizaciones y ayudando a los directores ejecutivos (CEO) a aumentar la eficiencia operativa y la confiabilidad.
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Las empresas modernas se enfrentan a una mayor complejidad, un costoso tiempo de inactividad no planificado y big data. Las condiciones de mercado tumultuosas y las tendencias impredecibles están dificultando que las organizaciones planifiquen con antelación. Las soluciones impulsadas por IA pueden mitigar y prevenir estos desafíos antes de que se conviertan en problemas operativos, amplificando procesos importantes, como la gestión de integridad de los activos (AIM) y el seguimiento de los activos.
En los últimos años, ha quedado claro que más organizaciones están reconociendo el valor de las plataformas de IA. Según un informe del IBM Institute for Business Value, el 71 % de los ejecutivos dice que la IA generativa cambia fundamentalmente la forma en que gestionarán los activos. Del mismo modo, el 72 % dice que aumenta el valor estratégico de la gestión de activos físicos para su empresa.
En todas las industrias, la avería de equipamiento es uno de los retos operativos más disruptivos y costosos que un equipo puede enfrentar. Los modelos de IA pueden mitigar las fallas del equipamiento mediante el mantenimiento predictivo y el forecasting de posibles interrupciones.
El equipamiento de operaciones moderno genera más datos de sensores de los que los equipos de mantenimiento pueden procesar. Las soluciones de gestión de activos de IA pueden optimizar el procesamiento de datos y utilizarlos para impulsar una toma de decisiones más estratégica y decisiones de inversión más inteligentes.
Otros desafíos incluyen el envejecimiento de la infraestructura y una brecha en el conocimiento institucional a medida que el personal experimentado se retira. Las herramientas de IA ofrecen opciones de tecnología escalables que pueden abordar estas brechas y aplicar ese conocimiento a escala.
La gestión de activos de IA implica varios pasos clave y tecnologías básicas de IA para impulsar el proceso.
Los dispositivos del Internet de las Cosas (IoT), sensores y drones producen continuamente grandes cantidades de datos. Estos datos son vitales para el proceso de gestión del rendimiento de activos porque son la fuente del poder del que depende todo lo demás.
Los diferentes tipos de sensores capturan diferentes tipos de datos, como vibración, temperatura, presión, acústica y niveles de fluidos. Es importante reconocer que los datos de los sensores sirven como capa de entrada para el proceso de gestión de activos. Los resultados de la IA están directamente vinculados a datos limpios y continuos.
Los modelos de machine learning (ML) aprenden a partir de datos históricos de cómo se ve lo “normal” y monitorean los datos entrantes para detectar desviaciones.
Las plataformas de gestión de activos empresariales integran IA y ML de forma nativa para marcar problemas ocultos y detectar anomalías antes de que causen tiempo de inactividad no planificado. Esencialmente, el ML le da a cada equipamiento su propio monitor de estado continuo, y está en sintonía con cómo se comporta el activo.
Al igual que el machine learning, los análisis predictivos utilizan datos históricos y datos en tiempo real para pronosticar cuándo un activo o componente está en declive o al borde de la falla.
Los análisis predictivos utilizan algoritmos de IA para analizar datos y calcular la vida útil restante de los componentes y programar el mantenimiento específico según sea necesario. Este nivel de insight permite a los equipos de mantenimiento dejar de depender de calendarios fijos y programar el trabajo en función del estado real de los activos.
El procesamiento de lenguaje natural (PLN) lee e interpreta datos no estructurados, como registros de mantenimiento, notas de técnicos, órdenes de trabajo e informes de fallas. La tecnología puede mostrar patrones en miles de registros de texto y convertirlos en insights que de otro modo permanecerían ocultos.
La adopción de IA y PLN puede permitir a los usuarios buscar historiales de reparación y recomendar soluciones con facilidad.
La IA generativa ayuda a los equipos de gestión de activos con las tareas y los flujos de trabajo diarios. La IA generativa se centra menos en la predicción y más en entregar contenido original, como órdenes de trabajo o informes de mantenimiento.
La tecnología ayuda a los gerentes de activos a actuar más rápido sobre los insights generados por IA y reduce la carga administrativa. La IA generativa no está destinada a reemplazar el juicio o las habilidades humanas: maneja la recopilación de información y las tediosas tareas de comunicación que restan tiempo al trabajo de mantenimiento real.
La IA agéntica está por venir, pero aún no es una tecnología convencional para la gestión de activos.
Los gerentes de activos utilizan IA en todo el proceso de gestión de activos para automatizar tareas y predecir fallas. Sin embargo, la IA agéntica es un sistema de IA completo que puede realizar secuencias de acciones de forma autónoma de principio a fin. Este tipo de aplicación de IA aún requiere supervisión y aprobación humanas para decisiones importantes.
Los equipos de operaciones y mantenimiento pueden beneficiarse de la gestión de activos con IA a lo largo de su flujo de trabajo. Algunos casos de uso comunes en el mundo real incluyen la automatización de tareas, la asignación de presupuestos y la planificación de inversiones en activos:
La gestión de activos con IA es aplicable en todos los equipos e industrias. El uso dependerá de los objetivos y el propósito de la organización:
La gestión de activos impulsada por IA puede beneficiar a muchos stakeholders, tanto dentro como fuera de una organización. Las nuevas tecnologías están brindando nuevas oportunidades de crecimiento y resultados operativos:
La nueva tecnología genera gran entusiasmo, pero integrar un sistema de IA en un proceso tradicional de gestión de activos puede ser un reto:
Las organizaciones que buscan adoptar la gestión de activos impulsada por IA pueden usar un enfoque paso a paso. El proceso de implementación variará ligeramente según la organización, pero usted puede seguir estos pasos generales para aprovechar al máximo los beneficios:
Es posible que los activos no cambien, pero la forma en que una organización los gestiona ciertamente sí, gracias a las nuevas opciones de tecnología que ingresan al espacio de gestión de activos:
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