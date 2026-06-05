La gestión de activos impulsada por IA está revolucionando cómo los administradores de activos, los gerentes de operaciones y los equipos de mantenimiento mantienen las operaciones en funcionamiento.

La gestión de activos impulsada por IA abarca una variedad de áreas, incluyendo la gestión de carteras, la gestión de patrimonios, la gestión de riesgos, la gestión de inversiones y el cumplimiento. Las soluciones de gestión de activos impulsadas por IA son aplicables a todas las carteras de activos, incluyendo bienes inmobiliarios e instalaciones, fabricación, energías renovables, activos de TI y recursos digitales. La gestión de activos puede referirse a los servicios financieros o al lado operativo de una empresa. Este artículo tiene como objetivo cubrir la gestión de activos de IA para equipamiento e infraestructura físicos críticos.

Las soluciones unificadas de gestión de activos y gestión de las instalaciones utilizan IA generativa para la gestión de activos, combinada con IA tradicional, para optimizar flujos de trabajo, automatizar el seguimiento y mitigar las limitaciones de la fuerza laboral. Estos modelos fundacionales se basan en modelos de lenguaje grandes (LLM) y se entrenan con una gran cantidad de datos.

La tecnología está alejando a las organizaciones del mantenimiento programado o reactivo para llevarlas a la supervisión continua de activos basada en datos. A través de análisis predictivos y el monitoreo del rendimiento en tiempo real, las organizaciones pueden maximizar el valor de sus activos.

Los sistemas inteligentes de IA para activos físicos están transformando toda la ecuación empresarial de las organizaciones y ayudando a los directores ejecutivos (CEO) a aumentar la eficiencia operativa y la confiabilidad.