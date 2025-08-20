¿Qué es el seguimiento de activos?

El seguimiento de activos forma parte de la gestión de activos fijos, que es el proceso de seguimiento y mantenimiento de todos los activos físicos, así como de la gestión de activos informáticos (ITAM), que es el seguimiento y la gestión integral de los activos informáticos. Los activos digitales se gestionan a través de un proceso separado: la gestión de activos digitales. La práctica más amplia de administración de activos abarca la estrategia de mantenimiento, o cómo las empresas minimizan el downtime de los equipos, mantienen a raya los costos de mantenimiento y aseguran que sus fábricas trabajen a su capacidad o cerca de ella.

El seguimiento moderno de activos aprovecha tanto el hardware como el software para seguir el movimiento de los activos y recibir datos de localización en tiempo real. El hardware incluye tecnología de rastreo como códigos de barras, códigos QR o identificación por radiofrecuencia (RFID). El software suele adoptar la forma de sistemas de seguimiento de activos y software de seguimiento de activos. El seguimiento de activos habilitado por estas tecnologías es fundamental para mejorar la gestión de inventario y encontrar eficiencias en los espacios de trabajo y fábricas cada vez más digitalizados de hoy. Entre los consumidores, cualquier persona que haya utilizado un escáner de código de barras en un carril de pago automático de comestibles ha interactuado con un sistema de seguimiento de activos.