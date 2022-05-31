Hay una explosión de datos en torno a los procesos de gestión de activos. Estos datos son invaluables, pero solo se pueden utilizar si se pueden analizar adecuadamente. Hoy en día,más de dos tercios de los datos no se utilizan debido a la complejidad de integrar múltiples plataformas, dispositivos y activos, y a los procesos lentos y laboriosos necesarios para hacerlos consumibles. ¿El resultado? Rendimiento operativo deficiente y problemas de confiabilidad, que se manifiestan sobre todo en tiempos de inactividad y defectos.
Aquí es donde entra en juego la gestión de activos inteligente.
Las soluciones de gestión inteligente de activos (IAM) utilizan datos e inteligencia artificial para optimizar el rendimiento de los activos críticos y automatizar las operaciones empresariales.
Aquí tiene seis razones por las que su compañía necesita una gestión de activos hoy mismo:
inteligente se centra en la automatización de los procesos operativos. Esto agiliza el mantenimiento y la gestión de activos para reducir cuellos de botella y trabajo manual, mejorando el tiempo de actividad, la productividad y los costos.
En el mundo de la gestión de edificios y espacios, las empresas están utilizando soluciones integradas de gestión del lugar de trabajo que utilizan datos, IoT e IA. Estas soluciones ayudan a las organizaciones a diseñar un lugar de trabajo seguro y flexible, aumentar el compromiso de los empleados e impulsar la eficiencia operativa.
La gestión inteligente de activos ayuda a aumentar los ingresos a través de una mayor disponibilidad y confiabilidad de los activos.
Las empresas mineras, por ejemplo, utilizan vehículos autónomos para ciertas tareas. El equipamiento se puede monitorear de forma remota, a veces desde el otro lado del mundo, para verificar la presión o temperatura del aceite adecuadas y mantener el activo funcionando correctamente. Los robots que trabajan en minas subterráneas pueden operar sin tiempo de inactividad, lo que mitiga los riesgos de seguridad de condiciones peligrosas como incendios, inundaciones, colapsos o contaminantes atmosféricos tóxicos.
La gestión inteligente de activos facilita el despliegue de las mejores prácticas de la industria, como operaciones más sostenibles.
Las soluciones de IAM pueden incorporar IA, datos meteorológicos, analytics de riesgos climáticos y capacidades de contabilidad de carbono, lo que permite a las organizaciones gastar menos recursos en curar estos datos complejos y más en analizarlos para obtener insights y tomar medidas.
La gestión inteligente de activos significa construir un sistema de operaciones que rige las operaciones empresariales, las finanzas y la producción en todos los niveles de una organización, desde los altos ejecutivos hasta la primera línea y a lo largo de la cadena de suministro.
Las cambiantes condiciones económicas y regulatorias desafían a las empresas de petróleo y gas a encontrar constantemente mejores formas de monitorear, administrar y mantener los activos mientras mantienen a los empleados seguros.
Kuwait Oil Company necesitaba una solución de gestión de activos que pudiera integrar esta amplia gama de procesos bajo un solo paraguas. La empresa mejoró sus objetivos de producción a través de una mayor eficiencia al desplegar una solución IBM Maximo for Oil and Gas, no solo en sus operaciones de extracción y perforación de petróleo, sino en todas las operaciones, incluidas las operaciones marinas y el hospital de empleados.
La gestión de activos integra los datos de activos en aplicaciones sin código y código bajo para Inspección visual, monitoreo remoto de activos y mantenimiento predictivo, eliminando silos para proporcionar visibilidad en toda la organización, todo ello sin necesidad de científicos de datos.
El año pasado, IBM ayudó a Toyota a moverse del mantenimiento reactivo basado en ciclos al mantenimiento proactivo y centrado en la confiabilidad. Ahora la empresa automotriz puede detectar anomalías y medir el estado del equipamiento en todo momento, al tiempo que predice y corrige fallas antes de que ocurran.
Vea cómo IBM ayudó a Toyota a construir una fábrica más inteligente
La gestión inteligente de activos es igual a una arquitectura de datos simple y segura con una plataforma de gestión de activos abierta y extensible, para actuar en cualquier dato, en cualquier nube, en cualquier lugar.
Comience a aprovechar al máximo sus operaciones. Permítanos ayudarle a crear una solución inteligente de gestión de activos con IBM Maximo, IBM Environmental Intelligence Suite y TRIRIGA.
Identifique el mejor software de gestión del rendimiento de activos (APM) que se adapte a sus necesidades.
Descubra cómo su organización puede lograr un valor significativo utilizando IBM Maximo para gestionar su flota de activos.
Aumente el tiempo de actividad, mejore la productividad, reduzca los costos de mantenimiento y cree operaciones más resilientes con la solución de gestión de activos unificada de IBM.
Descubra cómo Sund & Bælt utiliza el software Maximo de IBM para supervisar y gestionar sus infraestructuras críticas.
Descubra cómo VPI avanza en el camino hacia el cero neto con el software IBM Maximo.
Saque el máximo partido a los activos de su empresa con IBM Maximo Application Suite, un conjunto integrado de software inteligente. Gestione y monitoree los activos de forma más eficaz mediante el uso de analytics avanzados, IA y automatización, incluido el mantenimiento predictivo para mejorar la fiabilidad de los activos.