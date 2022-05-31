Hay una explosión de datos en torno a los procesos de gestión de activos. Estos datos son invaluables, pero solo se pueden utilizar si se pueden analizar adecuadamente. Hoy en día,más de dos tercios de los datos no se utilizan debido a la complejidad de integrar múltiples plataformas, dispositivos y activos, y a los procesos lentos y laboriosos necesarios para hacerlos consumibles. ¿El resultado? Rendimiento operativo deficiente y problemas de confiabilidad, que se manifiestan sobre todo en tiempos de inactividad y defectos.

Aquí es donde entra en juego la gestión de activos inteligente.

Las soluciones de gestión inteligente de activos (IAM) utilizan datos e inteligencia artificial para optimizar el rendimiento de los activos críticos y automatizar las operaciones empresariales.

Aquí tiene seis razones por las que su compañía necesita una gestión de activos hoy mismo: