El software CMMS y EAM tiene un propósito similar: prolongar y mejorar el rendimiento de los activos, aumentar la eficiencia y confiabilidad operativas, y reducir los costos a través de un tiempo de actividad más productivo, menos tiempo de inactividad y una vida útil más larga de los activos. A pesar de cierta superposición, no son lo mismo y tienen diferencias clave en funcionalidad, enfoque y contexto empresarial, ofreciendo diferentes herramientas y recursos de gestión. En general, aunque la mayoría de los sistemas EAM tienen capacidades CMMS, solo las soluciones CMMS más avanzadas tienen alguna funcionalidad EAM. Algunas de las principales diferencias se describen a continuación, pero el alcance de estas varía según el proveedor.

CMMS se dedica a MRO (mantenimiento, reparación y operaciones) para activos físicos y equipamiento, rastreando las actividades de mantenimiento de activos de una empresa, la programación y los costos una vez que se ha instalado un activo. EAM, por otro lado, proporciona una mayor comprensión del costo del ciclo de vida y el valor de los activos mediante la gestión de todo el ciclo de vida de los activos de principio a fin. Ser capaz de rastrear activos, evaluarlos y monitorearlos, gestionar y optimizar su calidad y confiabilidad, y medir dónde están ocurriendo ineficiencias significa que una empresa puede aprovechar al máximo sus activos y evitar interrupciones innecesarias que podrían afectar el buen funcionamiento de sus operaciones.

EAM también proporciona datos sobre los costos de por vida, como compras, mantenimiento, reparación y servicio, que ayudan a las empresas a comprender el costo total de propiedad de los activos individuales. Aunque las soluciones de CMMS son cada vez más sofisticadas, no suelen incluir características adicionales como contabilidad financiera de alto nivel o costos asociados con la adquisición o el desmantelamiento.

EAM también se diferencia de CMMS en que EAM proporciona soporte en múltiples sitios de trabajo y geografías. La mayoría de las soluciones de CMMS solo brindan soporte para un solo sitio o para múltiples sitios. Eso puede ser una ventaja sustancial para industrias como la energía o el transporte masivo que gestionan carteras de activos muy distribuidos.

EAM cubre una variedad más amplia de funciones comerciales que CMMS; características como la gestión de contratos, la gestión de flotas, los esquemas, el seguimiento de garantías, el monitoreo de energía y las aplicaciones específicas de la industria no suelen estar cubiertas en los sistemas CMMS. EAM también puede trabajar con una gama más amplia de otro software empresarial, como análisis financiero, gestión de la cadena de suministro y adquisiciones, riesgo y cumplimiento y sustentabilidad. CMMS solo tiende a integrarse con otros sistemas para automatizar tareas repetitivas, aunque algunos incluyen capacidades de compra.

Dicho esto, implementar EAM puede costar más que CMMS en primera instancia, en gran parte debido a su mayor complejidad y los costos adicionales de configuración derivados de la integración con otras funciones comerciales. Los modelos SaaS están cambiando esto, acercando los costos de CMMS y EAM, lo que, junto con los beneficios adicionales de EAM, lo convierte en una opción cada vez más rentable.

Aunque los sistemas CMMS modernos pueden ofrecer más que solo mantenimiento y la línea entre CMMS y EAM se está desdibujando, siguen siendo soluciones distintas. CMMS puede verse como un subconjunto de EAM y potencialmente un camino para una gestión de activos a gran escala y más sólida. Los dos a menudo se usan juntos o CMMS puede ser suficiente para empresas con pequeñas carteras de activos y equipos de mantenimiento. Sin embargo, cuando las empresas buscan escalar y consolidar sistemas a escala en varios departamentos, las limitaciones de CMMS pueden afectar su valor general.

En última instancia, la elección del software depende de muchos factores, pero, en general, si busca comprender y gestionar un gran número de activos en múltiples ubicaciones a lo largo de todo su ciclo de vida e incorporar otras funciones empresariales como RR. HH. y finanzas, es probable que EAM sea la solución.