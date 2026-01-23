Los programas modernos de AIM utilizan procesos establecidos y tecnologías de punta, como mantenimiento preventivo y mantenimiento predictivo, inteligencia artificial (IA) y el Internet de las cosas (IoT) para evitar que los activos fallen de manera inesperada y provoquen tiempo de inactividad.

Los programas de AIM ayudan a preservar la funcionalidad, la seguridad y la aptitud para el servicio (FFS) de los activos a través de estrategias de mantenimiento comprobadas e inspecciones periódicas basadas en riesgos (RBI).

Según un informe reciente, el mercado global de productos y soluciones de AIM se valoró en 25 mil millones de dólares el año pasado. Además, se espera que aumente a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de casi el 6 % en los próximos 5 años.1