インテリジェント・ストレージとは

言い換えれば、エンタープライズ・エコシステム全体にわたる広範なストレージ管理を提供するスマート・ソフトウェア・レイヤーです。主要な機能として、予測分析、自律型データ階層化、自動ソフトウェア更新、プロアクティブなトラブルシューティングがあります。

今日の組織は、特に人工知能（AI）と機械学習（ML）の導入が加速するにつれて、拡大し続けるデータ集約型のワークロードに直面しています。これらの高度な分析ワークロードをサポートし、新たなビジネス・チャンスを活用するために、データ・ストレージ・インフラストラクチャー のモダナイズが進んでいます。

インテリジェントなストレージの必要性は急速に高まっています。Fortune Business Insightsによると、世界のデータ・ストレージ市場は2026年の2,985.4億米ドルから2034年までに9,845.6億米ドルに成長し、年平均成長率（CAGR）は16.10%になると予測されています。¹

この拡大は、IoT（モノのインターネット）デバイス、クラウド・コンピューティング、AIアプリケーションから得られる膨大なデータ、およびローカルなデータ処理機能を必要とするエッジのデータによって推進されます。これに対応するため、組織はこの複雑さを管理するために、ソフトウェア定義ストレージ（SDS）やインテリジェント・ストレージ・システムのような先進的なソリューションに目を向けています。