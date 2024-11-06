データ・ストレージには主に3つの形式があります。
ストレージ管理は非常に基本的な概念であるため、このフレーズには他の意味があるのも驚くべきことではありません。もう1つのタイプの「ストレージ管理」は、個人が生活空間に含めることができる以上の資産を所有している場合に、個人用財産のストレージを追加で提供する業種・業務に関連しています。このようなストレージのレンタル施設があちこちに登場しているという事実は、把握している対象よりも多くの物を蓄積している人々が増えているという事実を物語っています。
この状況は、ほとんどの組織が直面しているデータワークロードの増加に似ています。時代遅れの個人所有物が入った箱に囲まれている人々と同様に、一部の企業は、ますます多くのデータを蓄積するためにしばしばつまずいています。そして多くの場合 企業はその余分なデータをどう扱うべきかを知りません場合によっては、レーダーから完全に外れてしまい、組織が投資したデータセットを見失ってしまうこともあります。
ストレージ管理の原因は、さまざまな種類のストレージ・デバイスやシステムによって適切にサポートされています。
組織がデータに溺れ、効果的なストレージ管理ストラテジーを持たない場合、２つの問題のあるシナリオが同時に展開されます。第一に、取得したリソースが開発されない場合、機会の損失が発生することです。収集されたデータを十分に活用しないことで、企業がどれだけの損失を被ることがあるかは計り知れません。その収集したデータのどこかに、組織の将来の鍵や、画期的な増収への道が開ける可能性があります。
また、未使用のままの大量のデータを維持することが賢明ではない理由がもう1つあります。データには一定の価値があり、サイバー脅威の標的になります。
データは、データ自身の破壊を目的として、または企業やそのオペレーティング システムに対するサイバー攻撃の一環として、破損される可能性があります。ですから、維持されるデータはすべて安全に保たれ、明確な責任にならないようにする必要があります。
コメディアンのスティーブン・ライト氏は、ユーモアに心を揺さぶる不条理を注入する才能を持っていました。同氏の古典的な観察の1つは、ストレージ管理の核心について直接語っています。「すべてを持つことはできません。どこに置くつもりですか？」
ライト氏のこの一言は、大規模かつ増加する企業が直面しているストレージ管理の問題の両方の側面を要約しています。これの根本的な問題は、コンピューター・データに関して、組織はすべて、あるいは少なくとも必要な可能性のあるデータはすべてある、と考えるようになっているのです。もちろん、IT業界は、ストレージなどのあらゆる組織のニーズに応える新製品を生み出すことで、これらの取り組みをサポートしています。現在はそのためのアプリとプラットフォームがありますその結果、コンピューター・データのブームは、プロバイダーがこのように急増するコンピューター・データの流入の管理、分析、分析を支援するために設計するアプリケーション、プログラム、プラットフォームの数が爆発的に増加していることと一致しています。
つまり それが状況なのです。現在、はるかに多くのデータが作成されています。企業はこうしたデータを常に蓄積しています。現在、データを評価するデータが存在します。このデータでは、収集されたデータをさまざまな角度から研究して、そこから考えられるすべての情報を収集します。これは、ライト氏の「方程式」の第2部に直接つながります。つまり、世界中のすべてのデータが管理されていますが、それをどこに保管するのでしょうか。
データ管理およびデータ処理ソフトウェアの増加に伴い、ストレージ リソースの種類が複数になり、データを保管できる場所も無数に存在するため、考えられる答えは多数あります。しかし、それはストレージ・ソリューションを選択するほど簡単ではありません。管理ソフトウェアは「万能」の提案として見なされるべきではありません。企業によってデータ・ストレージのニーズは異なります。
そしてお金です。ストレージには多くの機会がありますが、無料で提供されるものはほとんどありません。ストレージ・ソリューションがオンプレミス・サーバーやその他のストレージ・ハードウェアへの投資に依存している場合でも、ストレージ管理ソフトウェアが使用されている場合でも、クラウド・ストレージ・オプションを追求している場合でも、常に検討すべき料金体系面があります。
さらに、コストに関する以外にも、自問すべき重要な質問があります。
Q：特にデータ・アクセスに関しては、すべてのストレージ・ソリューションが同じように機能するわけではありません。一部のストレージ環境では、ウェアハウスに保存された情報の取得が他のストレージ環境よりも高速になりますか。
A： はい。一般に、高性能ストレージ管理は、システムの最適化、レイテンシーの短縮、高スループット、およびデータ・アクセス速度の高速化によって実現される効率の最大化への取り組みを反映しています。
Q:保管中のデータに適用できるAIベースの機能の種類と、それを実行するのはどの程度簡単ですか?
A: データ階層化、異常検知（セキュリティ対策の強化）、データ重複排除、ストレージ使用の最適化など、保存されているデータにはさまざまな種類の AI を適用できます。使いやすさは管理ソフトウェア製品によって異なります。
Q: 保管された情報はどの程度安全ですか。また、そのデータは時間が経っても回復力を保ちますか。それとも、保管されたデータには、避けられないデータ損失を含む独自のライフサイクルに基づいた「有効期限」がありますか？
A： 残念なことだが、データは時間とともに減衰するものだ。すべてのデータはデータの減衰の影響を受け、それによって信頼性と有用性がますます低くなります。これは、組織が堅牢なストレージ管理プログラムを通じてデータ資産を維持することがさらに重要になっています。
ご覧のとおり、これは通常、単にストレージ容量の制限を回避する方法を見つけたり、ストレージ容量を追加するための準備をしたりするだけではありません。重要なのは、現在および予測可能な将来の組織のストレージ・ニーズに最も適合するストレージ・ソリューションを見つけることです。
データ・ストレージ・システムの主要な概念を把握するのは、それほど複雑ではありません。基本的には、次のように動作します。組織は、安全に保管する必要があるデータ資産を保有していますが、その情報を取得する必要がある場合、従業員メンバーがアクセスできるようにする必要があります。資産は、データセンターと呼ばれる物理的な施設にあるストレージ アレイ (ディスク・アレイと呼ばれることもあります) に転送またはコピーされます。ディスク・アレイは、サーバーやアプリケーションで使用するデータをウェアハウスに複数のディスク・ドライブに依存する集中型ストレージ・システムです。
ディスク・アレイにデータを配置したら、そのデータを高速なデータ・アクセスをサポートする方法で編成する必要があります。ファイル・システムは、ユーザーがナビゲートしやすく論理的に整理された、コンピューターのOSが簡単に使用できるように標準化された方法（アルファベット順組織や分岐図の使用など）を使用して順序の感覚を与えることでこの目的を果たします。ファイル システムは、組織のソリッドステート・ドライブ (SSD) 、ハード ディスク ドライブ (HDD)、またはフラッシュ ドライブ、磁気テープ、光ディスクなどの他のストレージ メディア上に存在します。
アプリケーション・プログラミング・インターフェース (API)の使用は、ストレージ管理の目標を支援するもう 1 つの方法です。APIを使用すると、ユーザーはローカルベースのアプリケーションからクラウドベースのシステムに保存されているデータにアクセスして、操作できるようになります。API は、自動化、データ抽出技術、異なるソフトウェア システム間でのデータ共有など、さまざまな方法でプロセスを支援します。
さらに、APIはゲートキーパーとして機能し、ブラウザ・トラフィックからのストレージ・アクセス要求を管理することで、開発タスクを支援し、拡張性を高め、セキュリティを強化します。たとえば、Windows Storage Management API は、ストレージ管理とMicrosoftのWindows OSの間のブリッジとして機能します。
ストレージ サービスは、ストレージ ハードウェアやストレージ ソフトウェアへの多額の投資や会社の人件費の支出を避けたい組織にとって、もう 1 つの選択肢です。代わりに、これらの企業は、オンライン・サブスクリプション・サービスのように運営されるストレージ・サービスを購読する。企業に優先順位がある場合、ベンダーのインフラストラクチャーを使用してそのニーズを解決することができます。
ストレージ サービスは仮想化されたクラウド環境で実行され、共有ストレージ プールからストレージ領域に定期的にアクセスする仮想マシン (VM)のユーティリティを活用します。ストレージ管理ソフトウェアは、VMとその運用方法に対する制御を維持します。
ストレージ管理をしっかり考えて実行すると、多くのメリットを解き放つため、それらを分類してグループ化するのに役立ちます。
組織のストレージ管理のニーズがハードウェア手段を通じて満たされるか、クラウドストレージを通じて満たされるかにかかわらず、ストレージ管理を通じて実現されるコスト削減は大幅なメリットがあります。
ハードウェアという側面では、スマートなストレージ管理により、企業は設備のコストがかかるアップグレードをする必要がなくなります。組織がストレージをクラウド戦略に基づいて使用している場合、ストレージ管理によってクラウド・ストレージを最適化することができ、コスト削減に直接的な影響を与える可能性があります。
ストレージ管理の性能上のメリットは、主に運用速度を中心に展開します。これは、情報を取得できる必要があるスタッフにとって、より高速なデータ・アクセスにつながります。
さらに、性能上のメリットには、データセットが資産でいっぱいになるにつれて、その必要性がますます高まるデータ転送速度の高速化などが含まれます。クラウド・ストレージのその他の性能上のメリットは、柔軟な拡張性と、チーム・メンバー間の共有コラボレーションの促進です。
サイバー犯罪者からの脅威が進化するにつれて、セキュリティーはストレージ管理のますます重要な部分になりつつあります（そして今後もそうし続けるでしょう）。データには継続的な保護が必要であり、一元化されたデータ・ストレージは、データ侵害に対する保護措置を講じることで、データ損失に対する効果的な予防策を提供します。最悪の事態が発生して企業がクリティカルなデータの損失に見舞われた場合、効果的なストレージ管理によってデータを主要な場所に保管し、冗長性を確保することで、災害復旧作業を適切に支援できます。
ストレージ アズ ア サービス (STaaS) はクラウドを通じて動作し、任意の数のストレージおよびコンピューティング リソースへのアクセスを提供します。STaaSを通じて、組織はハードウェア、ソフトウェア、またはその両方の組み合わせに全面的に投資することなく、クラウド・サービスのさまざまなメリットを引き出すことができます。
このタイプのストレージ向けサブスクリプション・モデルには、使いやすさ、実際に使用されたストレージ分のみの課金、必要に応じた拡張性の向上など、さまざまなメリットがあります。さらに、このようなストレージ サービスは非常に汎用性が高く、データ・レプリケーションが最も重要となる災害復旧活動の際にその汎用性が発揮されます。
Dell、ヒューレット・パッカード・エンタープライズ（HPE）、IBM、NetApp、Pure Storageなど、多数のベンダーがSTaaSをテーマにした製品を提供しています。
さらに、Microsoft Azure や Amazon Web Services (AWS) などのクラウド・サービスを提供するパブリッククラウドベンダーもあります。
さらに別のオプションであるハイブリッドクラウドモデルでは、プライベートクラウド ストレージとパブリッククラウド ストレージを使用できるため、企業は 2 種類のストレージのメリットを最大限に活用でき、異なるデータ タイプを複数のクラウドに保存できます。
幸いにも、企業のストレージ管理に関する効果的な計画を立てるのに役立つ、留意できる重要原則がいくつかあります。悪いニュースは、すべてが1つのタイプまたは別のタイプの継続的な参加を必要としていることです。資産をより大きなストレージに移動したり、新しいタイプのデータ管理に適応させたりするだけでは十分ではありません。これらは通常、無視したり、低い優先度を割り当てたりすべきではありません。
以下は、注目に値するいくつかのアイデアです。
「全体像」の視点からストレージ管理を研究します。データのライフサイクルと、組織がその情報を保持するのに本当に必要な期間を検討します。
さらに、データ侵害やその他の破壊的な出来事によりデータが失われた場合、企業はデータの回復または交換がどの程度必要になるかを評価する必要もあります。また 通常のデータ検索速度はどうでしょうか。ストレージ管理ストラテジーを現実的なデータ・アクセス時間に合わせることが重要です。
ディスク使用レベルを定期的に監視し、ストレージ管理をさまざまな角度から検討し、必要に応じて戦略的な軌道修正を行うことが重要です。これらの修正には通常、将来のアクションのために不要であるとみなされるファイルの削除が含まれます。これは、多くの場合、キャッシュ・ファイル、完全なバックアップ情報、または一時ファイルの削除を意味します。同じトークンによって、保持する価値がなくなったと見なされるプログラムは、ストレージを解放するために破棄される必要があります。
不要な材料を取り除くことができたら、保管されている材料を最適な状態に保つための努力が必要になります。これは、まずファイルを見つけられるようにすることで実現できます。これは、ある種の整理された構造を使用してファイルを保管することによって実現されます。
移動が正常に完了すると、それらの資産を圧縮してストレージ容量を節約できます。データは暗号化によって保護され、データのバックアップによって保護される必要があります。
