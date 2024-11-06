コメディアンのスティーブン・ライト氏は、ユーモアに心を揺さぶる不条理を注入する才能を持っていました。同氏の古典的な観察の1つは、ストレージ管理の核心について直接語っています。「すべてを持つことはできません。どこに置くつもりですか？」

ライト氏のこの一言は、大規模かつ増加する企業が直面しているストレージ管理の問題の両方の側面を要約しています。これの根本的な問題は、コンピューター・データに関して、組織はすべて、あるいは少なくとも必要な可能性のあるデータはすべてある、と考えるようになっているのです。もちろん、IT業界は、ストレージなどのあらゆる組織のニーズに応える新製品を生み出すことで、これらの取り組みをサポートしています。現在はそのためのアプリとプラットフォームがありますその結果、コンピューター・データのブームは、プロバイダーがこのように急増するコンピューター・データの流入の管理、分析、分析を支援するために設計するアプリケーション、プログラム、プラットフォームの数が爆発的に増加していることと一致しています。

つまり それが状況なのです。現在、はるかに多くのデータが作成されています。企業はこうしたデータを常に蓄積しています。現在、データを評価するデータが存在します。このデータでは、収集されたデータをさまざまな角度から研究して、そこから考えられるすべての情報を収集します。これは、ライト氏の「方程式」の第2部に直接つながります。つまり、世界中のすべてのデータが管理されていますが、それをどこに保管するのでしょうか。

データ管理およびデータ処理ソフトウェアの増加に伴い、ストレージ リソースの種類が複数になり、データを保管できる場所も無数に存在するため、考えられる答えは多数あります。しかし、それはストレージ・ソリューションを選択するほど簡単ではありません。管理ソフトウェアは「万能」の提案として見なされるべきではありません。企業によってデータ・ストレージのニーズは異なります。

そしてお金です。ストレージには多くの機会がありますが、無料で提供されるものはほとんどありません。ストレージ・ソリューションがオンプレミス・サーバーやその他のストレージ・ハードウェアへの投資に依存している場合でも、ストレージ管理ソフトウェアが使用されている場合でも、クラウド・ストレージ・オプションを追求している場合でも、常に検討すべき料金体系面があります。

さらに、コストに関する以外にも、自問すべき重要な質問があります。

Q：特にデータ・アクセスに関しては、すべてのストレージ・ソリューションが同じように機能するわけではありません。一部のストレージ環境では、ウェアハウスに保存された情報の取得が他のストレージ環境よりも高速になりますか。

A： はい。一般に、高性能ストレージ管理は、システムの最適化、レイテンシーの短縮、高スループット、およびデータ・アクセス速度の高速化によって実現される効率の最大化への取り組みを反映しています。

Q:保管中のデータに適用できるAIベースの機能の種類と、それを実行するのはどの程度簡単ですか?

A: データ階層化、異常検知（セキュリティ対策の強化）、データ重複排除、ストレージ使用の最適化など、保存されているデータにはさまざまな種類の AI を適用できます。使いやすさは管理ソフトウェア製品によって異なります。

Q: 保管された情報はどの程度安全ですか。また、そのデータは時間が経っても回復力を保ちますか。それとも、保管されたデータには、避けられないデータ損失を含む独自のライフサイクルに基づいた「有効期限」がありますか？

A： 残念なことだが、データは時間とともに減衰するものだ。すべてのデータはデータの減衰の影響を受け、それによって信頼性と有用性がますます低くなります。これは、組織が堅牢なストレージ管理プログラムを通じてデータ資産を維持することがさらに重要になっています。

ご覧のとおり、これは通常、単にストレージ容量の制限を回避する方法を見つけたり、ストレージ容量を追加するための準備をしたりするだけではありません。重要なのは、現在および予測可能な将来の組織のストレージ・ニーズに最も適合するストレージ・ソリューションを見つけることです。