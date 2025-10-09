サイバーリカバリーは、ディザスタリカバリー（DR）の一種であり、組織が機密データを盗んだり破壊したりする試みからいかにして回復するかに焦点を当てています。
サイバーリカバリーソリューションは、サイバー攻撃後にクリティカルなシステムを復元するために、クリティカルなデータのコピーをバックアップするバックアップ環境、ソフトウェア、コンポーネントを使用します。
サイバーセキュリティーや災害復旧のより広範な分野とは異なり、サイバー・リカバリーは、悪意のあるアクターによる標的型サイバー攻撃を軽減することに焦点を当てています。悪意のあるアクター（脅威アクターとも呼ばれる）は、デジタル・デバイスやシステムに損害を与えようとするグループまたは個人です。最新のサイバー復旧ソリューションに投資する組織は、このような攻撃を受けた後、完全かつ迅速に復旧することを期待しています。
サイバー攻撃の頻度と巧妙性が増すにつれ、企業は以前よりもより積極的なアプローチを取るようになりました。ファイアウォールやリアルタイムの脅威検知・対応といった従来型の防御も依然として重要ですが、ランサムウェア攻撃や高度なマルウェアといった新しい脅威に対処するソリューションも普及しつつあります。
AI、生成AI（gen AI）、モノのインターネット（IoT）のようなデータが豊富な新しいテクノロジーは、それらが必要とするデータ量のために、企業の脅威のランドスケープをより困難なものにしています。サイバー復旧ソリューションは、サイバー・インシデント後のデータを安全に維持し、事業継続性を回復する上で重要な役割を果たします。
最新のサイバー・リカバリーは、通常、次の5つのステップに分類されます。
ここでは、各ステップを詳しく見ていきます。
成功するサイバーリカバリーのワークフローを確立するための最初のステップは、貴重なデータの安全で不変なコピーを作成すること、つまり複製と呼ばれるプロセスです。
バックアップ・データを作成するために、組織はデータをコピーし、その後の変更を追跡して実行するチェンジ・データ・キャプチャー（CDC）のような実績のあるレプリケーション・テクノロジーに依存しています。
重要なデータのバックアップは、復旧プロセスの中核です。隔離された環境にコピーされたバックアップデータは、エアギャップされたデバイス（インターネットから物理的に切り離されたストレージまたはコンピューティングシステム）にバックアップする必要があります。
サイバー・リカバリーの3つ目のステップは、サイバー攻撃後の復旧プロセスを加速するための、幅広く複雑なタスクのオーケストレーションです。
これらのタスクには、セキュアな環境でのワークフロー立ち上げ、ミッションクリティカルなアプリケーションの復旧、マルウェアがシステムを通じてさらに拡散する前に悪意のあるIPアドレスをブロックすることなどが含まれます。
検証と同様、最新のオーケストレーションでは、さまざまなタスクを高速化し、復旧プロセスに影響を与える人為的エラーの可能性を最小限に抑えるためにオートメーションに大きく依存しています。
修復は、攻撃後に重要なデータとワークロードを本番環境に復元するプロセスです。
サイバー・リカバリー・ソリューションの導入やストラテジーの実施前に、組織は通常、リカバリー機能を評価し、優先的かつ迅速なリカバリーに必要なミッションクリティカルなシステムを特定します。
ミッションクリティカルなシステムとは、事業運営の復旧に不可欠なシステムのことです。修復フェーズでは、基幹業務システムが他の非必須サービスよりも先に復旧リソースを受け取るのが一般的です。
最後に、システムの機能が復元された後、さまざまなコンポーネントをすべて既存のビジネス・プロセスやワークフローと再統合する必要があります。このプロセスが統合と呼ばれます。
統合中に、攻撃中にオフラインになった可能性のあるさまざまなセキュリティソリューションとデータソースが再接続されます。効果的なサイバー復旧戦略は、ビジネス全体が完全かつ効率的な復旧を行えるように、組織全体のインシデント対応計画と密接に一致する必要があります。
サイバー・リカバリーに対する強力なアプローチにより、現代の企業は、急速に進化する今日のランドスケープにうまく対処し、幅広いサイバー脅威に対するレジリエンスを高めることができます。サイバー・リカバリーの主なメリットは次のとおりです。
サイバー復旧に投資する組織では、サイバー攻撃からの完全な復旧を迅速かつ効果的に行うことが一般的に大幅に改善されます。ランサムウェア攻撃（個人または企業のデータを効果的に人質に取るマルウェア）が増加しています。
2025年度データ侵害のコストに関する調査によると、ランサムウェア攻撃による被害額は昨年だけで平均500万米ドルを超えています。適切に設計された包括的なサイバー復旧ソリューションは、最も巧妙なランサムウェア攻撃を受けた後でも、組織がクリティカルなデータを復元するのに役立ちます。
サイバー攻撃からの復旧には、ダウンタイムを最小限に抑えることは重要です。ダウンタイムが長引けば、収益の損失、ビジネス・プロセスの大幅な混乱、風評被害につながります。
サイバー攻撃がクリティカルなシステムに影響を与えた場合、サイバー復旧はダウンタイムを制限し、組織が迅速に復旧できるようにする上で重要な役割を果たします。
高度なサイバー・リカバリー・ソリューションは、何層ものデータ保護を備えており、高度な攻撃の一環としてデータ・バックアップが標的にされた場合でも、データの損失を防ぐことができます。
ネットワーク上を流れるデータ量に対処するための規制が増える中、サイバー・リカバリー機能は、組織が複雑な法的フレームワークに従い、罰金を科せられたり、機密データが漏えいしたりしないようにするのに役立ちます。
今日の高度なサイバー復旧ツールは、データを保護するだけでなく、使いやすいダッシュボードを通じてデータ復元プロセスを監視する組織の能力も強化します。ITチームは、システムの健全性を監視し、複雑なワークフローを追跡し、サイバー・リカバリー計画を実践することもできます。こうした機能により、全体的なサイバー・レジリエンス（サイバー・インシデントに耐え、回復する能力）が強化されます。
ハイブリッドクラウドやパブリッククラウド環境でデプロイされるアプリケーションが増えるにつれ、サイバーリカバリー戦略やツールは高い適応性を持つことが証明されつつあります。
最新のサイバー・ソリューションは、クラウド、オンプレミス、Software as a Service（SaaS）など、さまざまなIT環境やプラットフォームにシームレスに統合できるように設計されています。サイバー・リカバリー・ソリューションは柔軟性があるため、新たな脅威に適応する際に、変化する組織のニーズに合わせて進化することができます。
サイバー・リカバリーは、世界で最も成功している多くの組織の中核事業オペレーションにおいて重要な役割を果たしています。最新のサイバー・リカバリー・ソリューションは、IT環境を保護し、ミッションクリティカルなシステムをさまざまなサイバー脅威から保護します。ここでは、エンタープライズ・レベルでのサイバー・リカバリーの主なユースケースを紹介します。
ランサムウェア攻撃の範囲と複雑さは世界中で拡大しています。FBIの最近のレポートによると、ランサムウェアに関する苦情の数は昨年で11%増加し、調整損失は1,200万米ドルを超えています。1
包括的なサイバー復旧ストラテジーは、ネットワーク共有プロトコル、つまりバックアップデータをシステムとネットワークに復元する方法を決定する階層化されたプロセスに従って、組織がランサムウェア攻撃から復旧できるように支援します。
最新のサイバーリカバリーは、バックアップ・データの整合性を確保するのに役立ちます。そのために、サイバー攻撃の影響を受けたシステムを隔離し、再感染を防ぐための階層化されたアプローチを実装しています。
サイバーリカバリーソリューションを採用することで、組織は複雑なサイバー攻撃に耐え、その後すぐにデータやシステムを回復する能力を高めることができます。サイバーリカバリーソリューションは、仮想サンドボックス、エアギャップデータバックアップ、ポイントインタイムリカバリー、変更不可能ストレージなどの高度な技術に依存しています。
ダウンタイムを削減する上では、レジリエントなデータストラテジーが重要です。ダウンタイムは、全体的な経済的影響を考えると、サイバー攻撃の最も有害な側面の1つです。最近のレポートによると、ダウンタイムが1時間発生すると、組織は平均で30万米ドルのコストがかかるといいます。2
分離された復旧は、サイバー・リカバリーの一特徴で、安全な「分離」された環境を使用して攻撃後にデータを復元します。これらの隔離された環境はサイバー・リカバリーの重要な部分であり、システムやプロセスが復元時にマルウェアやランサムウェアに感染しないようにします。
高度なサイバー復旧アプローチでは、「クリーン」バックアップ、つまりすべてのネットワークから隔離されているバックアップからクリティカルデータを復元します。一部のアプローチには、変更不可能ストレージに保存されたデータ・コピーからマルウェアやランサムウェアの脅威を検知できる自動スキャン機能も含まれています。
ハイブリッド・クラウド環境（パブリック、プライベート、オンプレミスのITインフラを組み合わせたIT環境）の台頭により、サイバーリカバリー・ソリューションの重要性が高まっています。これらのソリューションは、攻撃後にクラウド上のデータとシステムの整合性を復元するためのクリティカルなツールとなります。
最新のサイバー復旧ソリューションは、複数のプラットフォームや復旧ワークフローの種類に対応できるツールを備え、ハイブリッドクラウドの需要に応えるようにカスタマイズされています。
ハイブリッド・サイバー復旧ソリューションは、オンプレミス・インフラストラクチャーの高速性と独立性と、SaaS（アーキテクチャー）とツールを利用した仮想クラウド・リソースの拡張性と柔軟性を兼ね備えています。
新しいテクノロジーにより、最も高度な組織でさえサイバー攻撃を検知して撃退することがより困難になっています。その結果、より多くの企業が、計画、リハーサル、適応を駆使してセキュリティーを向上させる事前対応型のサイバーセキュリティー・アプローチに目を向けています。
プロアクティブなサイバー復旧により、エンタープライズは現在の計画やソリューションがさまざまな脅威に対してどのように機能するかをテストできます。例えば、定期的な脆弱性スキャンに投資している組織は、攻撃の前にセキュリティの弱点に対処し、実際の攻撃に直面した際にははるかに準備を整えることができます。事前対応型のサイバーセキュリティの例としては、ペネトレーションテスト、多要素認証（MFA）プロトコルの導入、頻繁で最新のソフトウェアパッチのインストールなどがあります。
最新のサイバー・リカバリー・ソリューションは、悪意のある攻撃者が組織内部に到達し、データを盗むための新たな方法の増加に直面しています。最先端のサイバー・リカバリーおよびセキュリティー・ソリューションでさえ、サイバー脅威のリスクを排除することはできませんが、完全な復旧の可能性を高めることは可能です。さらに、有害なデータ侵害の可能性を減らすのにも役立ちます。
残念ながら、より大きな攻撃対象領域—サイバー攻撃に対する組織の脆弱性の測定—は、生成AIやIoTのようなデータが豊富なテクノロジーを使用する代償のように見える。しかし、AIとMLの機能によりサイバー復旧の自動化が進んでおり、対応時間が短縮され、復旧プロセスが効率化されています。ダウンタイムを最小限に抑え、データ損失を防ぐことは、脅威がどのように進化するかに関係なく、今後も組織にとって最優先事項であり続ける可能性が最も高いでしょう。
今日、サイバー・リカバリーの未来を形作る3つの重要なトレンドが、AIの利用の増加、変更不可能ストレージのより深い統合、サイバーセキュリティーにおける自動化とオーケストレーションの採用の増加です。
