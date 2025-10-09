ランサムウェア攻撃の範囲と複雑さは世界中で拡大しています。FBIの最近のレポートによると、ランサムウェアに関する苦情の数は昨年で11%増加し、調整損失は1,200万米ドルを超えています。1

包括的なサイバー復旧ストラテジーは、ネットワーク共有プロトコル、つまりバックアップデータをシステムとネットワークに復元する方法を決定する階層化されたプロセスに従って、組織がランサムウェア攻撃から復旧できるように支援します。

最新のサイバーリカバリーは、バックアップ・データの整合性を確保するのに役立ちます。そのために、サイバー攻撃の影響を受けたシステムを隔離し、再感染を防ぐための階層化されたアプローチを実装しています。