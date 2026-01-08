IBMニュースレター
企業は、AI、ML、高度な分析のビジネスの可能性を活用するために、データ・ストレージ・インフラストラクチャーをモダナイズしています。しかし、データやワークロードが複数の地域に分散していること、AIのトレーニングやワークロードの推論に必要な時間が増えていることなどが課題となっています。これらの問題に加え、グラフィックス処理ユニット（GPU）などのオンデマンド参考情報のコストと希少性も加わります。
IBMビジネスバリュー研究所（IBV）の調査によると、経営者の62%が3年以内に組織全体でAIを活用すると予想しています。しかし、ITインフラがすべてのAIニーズを満たしていると答えたのはわずか8%でした。
将来を見据えて、このインフラが高度なAIモデルのデータ量と計算需要を管理できると考えているのは、調査済み対象者のわずか42%に過ぎません。同様に、大規模なリアルタイム推論のサポートを期待しているのはわずか46％です。
AIワークロードには、モデルのトレーニング、微調整、推論を遅らせるデータ処理のボトルネックを軽減できるシステムが必要です。また、増え続けるデータセット、特に生成AIや大規模言語モデル（LLM）ワークロードに関連するデータセットを処理するためのスケーラブルなストレージシステムも必要です。
こうした要求に応えるため、AIストレージは、アプリケーションプログラミングインターフェイス（API）を通じて、オープンソースおよび独自仕様のMLおよびディープラーニングフレームワークとシームレスに統合できます。この機能により、LLMトレーニング、モデル開発が加速され、AIシステム全体の全体的な性能が向上します。
詳細は「AIのためのインフラストラクチャー : ストレージが重要な理由」をご覧ください。
従来のデータ・ストレージは一般的なビジネスアプリケーションに使用されますが、AIストレージは複雑でデータ集約型のAIモデルを効率的かつ費用対効果の高い方法でトレーニングおよび実行するための基盤となります。
従来のストレージは構造化データと非構造化データの両方を扱いますが、分散システム上でモデルをトレーニングしたり大規模に推論を実行したりするためではなく、予測可能なパターンを持つ一般的なビジネス ワークロード向けに設計されています。
AIストレージとは、データレイク、クラウドストレージ、データベースを含む、AIインフラシステムのトレーニングや実行に必要なデータを保存・管理するためのシステムを指し、大量の非構造化デー（画像、音声、ビデオ、センサーデータなど）を処理します。
これらのタイプのデータには、特にモデルのトレーニングと推論中に、高いIOPS（1秒あたりの入力/出力操作）と超低遅延を実現するストレージ・システムが必要です。
まとめると、従来のストレージとAIストレージの主な違いは、ワークロードの仕様に集約されます。従来のストレージは一貫性があり予測可能なオペレーションのために構築されましたが、AIワークロードはライフサイクル全体にわたって独自の厳しい要件があります。
AIシステムのライフサイクルの各段階—データ取り込み、トレーニング、推論、モデルの更新—には独自のストレージ・ニーズがあり、ペタバイト単位のストレージ容量と高速メモリが求められます。
AIストレージは、データ・パイプラインを使用して、収集から前処理、モデルの使用まで、継続的なデータ・フローを促進します。オブジェクトストレージやパラレルファイルシステムなど、複数のストレージノードで並列にデータを処理するスケーラブルなアーキテクチャを採用しています。この機能により、AIアプリケーションは必要な高速でリアルタイム・データを処理できるようになります。
コストとパフォーマンスのバランスを取るために、AIストレージには通常、ストレージ層が含まれます。頻繁にアクセスされるデータ（ホット層）は高速キャッシュとフラッシュ・ストレージに保存され、クリティカルでないデータ（ウォームまたはコールド）は長期保存のために費用対効果が高く低速のストレージに保管されます。
AIストレージは、AIワークフローとインフラストラクチャーのパフォーマンスを最適化する次のような重要なメリットを提供します。
AIストレージは、多様なデータ集約型AI、ML、高性能コンピューティング（HPC）ワークフローにおいて重要な役割を果たします。さらに、業種特有のユースケースもいくつかあります。
小売業者はAIストレージを使用して、販売取引、顧客とのやり取り、ソーシャルメディア、IoT（モノのインターネット）デバイスによって生成される大量のデータとメタデータを管理します。このプロセスにより、リアルタイムのインベントリー最適化、パーソナライズされた推奨事項、需要予測が可能になります。
ヘルスケアでは、 AIストレージが創薬を加速し、AI（NVIDIA BioNeMo、 IBM watsonx®など）を通じて臨床意思決定のサポートをサポートしながら、膨大なゲノム・データ・セット、医療画像ファイル、電子医療記録を処理します。
NetflixやAmazonなどのストリーミング・サービスは、AIデータ・ストレージを使用して視聴履歴データを大規模に処理し、パーソナライズされたコンテンツを配信するリアルタイムのレコメンデーション・エンジンを実現しています。
AIストレージは、文書、写真、非構造化データへの迅速なアクセスを可能にすることで、自動化された引受および請求処理をサポートします。このアプローチにより、自然言語処理（NLP）と画像認識モデルにより、リスクのアセスメントが加速され、保険金請求の処理が迅速化されます。
