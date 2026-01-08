従来のデータ・ストレージは一般的なビジネスアプリケーションに使用されますが、AIストレージは複雑でデータ集約型のAIモデルを効率的かつ費用対効果の高い方法でトレーニングおよび実行するための基盤となります。

従来のストレージは構造化データと非構造化データの両方を扱いますが、分散システム上でモデルをトレーニングしたり大規模に推論を実行したりするためではなく、予測可能なパターンを持つ一般的なビジネス ワークロード向けに設計されています。

AIストレージとは、データレイク、クラウドストレージ、データベースを含む、AIインフラシステムのトレーニングや実行に必要なデータを保存・管理するためのシステムを指し、大量の非構造化デー（画像、音声、ビデオ、センサーデータなど）を処理します。

これらのタイプのデータには、特にモデルのトレーニングと推論中に、高いIOPS（1秒あたりの入力/出力操作）と超低遅延を実現するストレージ・システムが必要です。

まとめると、従来のストレージとAIストレージの主な違いは、ワークロードの仕様に集約されます。従来のストレージは一貫性があり予測可能なオペレーションのために構築されましたが、AIワークロードはライフサイクル全体にわたって独自の厳しい要件があります。