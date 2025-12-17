予測精度のリアルタイムでの改善、在庫高の管理、データに基づくビジネスに関する決断に役立ちます。先見性のある組織は、人工知能（AI）ツール、機械学習（ML）、予測分析、自動化といった技術に注目しています。

これらの新しい技術は、サプライチェーン管理に対する組織の早期対応を促し、顧客ニーズの予測精度の向上をもたらしています。組織内の他の分野同様、予測手法もAIの影響により変化・進化しつつあります。AI主導の分析、セールス・インテリジェンス、AI搭載在庫管理はその代表例です。

最近のIBM Institute for Business Valueレポートでは、今後数年間にサプライチェーン活動でAIが果たす重要な役割が強調されています。実際、調査対象となった最高サプライチェーン責任者（CSCO）の64％が、生成AIによってサプライチェーンのワークフローが様変わりしていると回答しています。さらに、バーチャル・アシスタントが意思決定を下す割合が2026年までに21％増加するとも予測しています。

「変革は、材料の単純な移動にとどまらず、あらゆるビジネス上の意思決定でサプライチェーン・コストを測定し、当該コストが決断の前提として考慮されるようにすることにまで及ぶ」とレポートは指摘しています。