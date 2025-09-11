セールス・インテリジェンスとは、営業パフォーマンスや意思決定を改善するためにデータを収集することです。潜在顧客、顧客、競合他社、市場環境に関する情報を体系的に収集し、営業チームが案件を特定し、アプローチをパーソナライズし、リアルタイムデータを活用してより効果的に取引を成立させられるよう支援します。

セールス・インテリジェンスが通常は未加工データの収集を伴うのに対し、セールス・アナリティクスは営業プロセス全体を改善するための実行可能な洞察を明らかにします。理想的には、この2つのプロセスが連動して機能し、営業担当者が業務を効率化し、より生産的に活動できるようにします。

これらの方法を活用することで、営業チームは特定かつ関連性の高い情報を用いて、潜在顧客や状況ごとに戦略を調整します。このデータ駆動型アプローチにより、営業担当者はターゲットとなる顧客の課題、購買行動、意思決定プロセスを理解し、最終的に成功につながる成果を得ることができます。さらに予測分析を活用することで、営業チームはさまざまな営業ツールを用いて、市場環境の変化に備えることも可能となります。