貴社が最近、コンピューティング・ノードを購入して人工知能（AI）を試すことを決定したと想像してみてください。AIワークロードの準備を進める際には、特にストレージ システムなど、IT インフラストラクチャとテクノロジー ランドスケープの多くの側面を精査する必要があります。AIはデータによって駆動されるため、データがどのように保管されるかはAIプロジェクトの結果に大きな影響を与える可能性があります。それだけでなく、AIの 4 つの異なる段階 (取り込み、準備、トレーニング、推論) にはそれぞれ異なるストレージのニーズと要件があります。

残念ながら、一部の組織は AI のコンピューティング側に重点を置いており、ストレージ側を無視しています。このように焦点が絞られていると、AI プロジェクトの中断や完全な失敗につながる場合があります。AI のトレーニング段階を進めるには、膨大な量のデータが必要です。このデータは、トレーニング段階に「フィード」できるように、取り込み、保管、準備が必要です。トレーニングに必要なデータを取り込み、保管し、利用する機能がなければ、プロジェクトは失敗のリスクにさらされます。

AIプロジェクトには、優れた性能、拡張性、柔軟性を備えたストレージ インフラストラクチャが必要です。幸いなことに、今日のストレージ システムは AI プロジェクトのニーズに合わせて特別に構築できます。その良い例として、世界で最も強力なスーパーコンピューターの双璧である Sierra と Summit が挙げられます。

それでは、いくつかの要件を見てみましょう。