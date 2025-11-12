電源が除去されるとデータが失われるDRAM（ダイナミック・ランダム・アクセス・メモリー）などの揮発性メモリーとは異なり、NAND は浮遊ゲートに電荷を閉じ込めることで情報を保持する不揮発性メモリーです。

NAND型フラッシュ・メモリーは、フローティング・ゲート・トランジスタと呼ばれる特別なコンポーネントを使用してデータを格納します。これらのトランジスタは、「NOT」および「AND」オペレーションを使用してバイナリ信号（1と0）を処理する基本的なデジタル回路であるNAND論理ゲートのように機能する一連パターンに配置されています。

NAND型フラッシュの各メモリー・セルには、制御ゲートとフローティング・ゲートという2つの主要な部分が含まれており、酸化物材料の薄層で隔離されています。電荷を閉じ込めることができる小さなコンテナと考えてください。

NANDセルへの書き込み操作、ファウラー・ノルドハイム・トンネリングと呼ばれるプロセスを通じて電荷が適用されるときに始まります。この電荷により、電子はフローティング・ゲートに押し込まれ、そこで捕捉され、2進値を表します。データを消去するには、セルから電荷を除去し、捕捉された電子を解放するだけです。

NAND型フラッシュを効率化しているのは、ブロックベースのアーキテクチャーです。NANDは、一度に1ビットずつデータを書き込んだり消去したりするのではなく、大きなブロックで情報を処理します。このプロセスは、連続操作や大規模な保管に最適です。