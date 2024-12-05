ミッションクリティカルなアプリケーションとは

企業の事業継続性の維持、データの安全な保存、従業員と顧客間のコミュニケーションの実現など、企業の能力に直接影響を与えるアプリケーションは、ミッションクリティカルである必要があると考えられます。ここでは、これらのそれぞれの特徴と、それらがさまざまなシナリオでどのように適用されるかを詳しく見ていきます。

事業継続性：ミッションクリティカルなアプリケーションに障害が発生すると、企業が導入したビジネス・プロセスに重大なリスクをもたらすことになります。これが組織に及ぼす影響の一般的な例としては、大幅なダウンタイムの発生、顧客や従業員の安全への悪影響、生産性の中断などが挙げられます。

データ・ストレージ：多くの企業、特に機密性の高い顧客データを保管しなければならない業種・業務で事業を展開する企業は、自社のデータセンターをミッションクリティカルであると認識しています。データセンターが侵害されると、顧客情報が漏洩し、金銭詐欺や評判の失墜につながる可能性があります1。

ユーザー依存：ほとんどのミッションクリティカルなアプリケーションは、従業員、顧客、またはその両方の組み合わせによって広く使用されています。SlackやiMessageなどのクラウド・メッセージング・アプリのようなミッションクリティカル・アプリケーションに障害が発生すると、通常のビジネス・プロセスが中断され、何日も復旧できない場合があります。