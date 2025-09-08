Mentre i microservizi offrono vantaggi importanti per le applicazioni moderne, capire quando scegliere questa architettura richiede il confronto con gli approcci tradizionali.

Un'architettura monolitica costruisce un'applicazione come un'unica unità distribuibile dove tutte le funzioni aziendali sono integrate e condividono lo stesso codebase, database e ambiente di runtime. L'architettura dei microservizi suddivide un'applicazione in servizi più piccoli e indipendenti che comunicano tramite interfacce di programmazione dell'applicazione (API) ben definite, ognuna con il proprio database e ciclo di implementazione.

La differenza fondamentale tra questi metodi di progettazione è l'accoppiamento, ovvero la tenuta tra le diverse parti del sistema. I monoliti hanno un elevato accoppiamento interno ma sono semplici da implementare, mentre i microservizi hanno un accoppiamento libero tra i servizi ma requisiti di infrastruttura IT più complessi.

Gli ingegneri del software spesso scelgono un'architettura monolitica per applicazioni più piccole e semplici, come per le piccole imprese o le startup che desiderano controllare i costi e accelerare lo sviluppo. In scenari complessi che richiedono elevata scalabilità, resilienza e flessibilità (ad esempio, piattaforme di social media, applicazioni bancarie), i microservizi sono la scelta migliore.

Quando si decide quale approccio adottare, le organizzazioni devono valutare ciascuna in base ai propri requisiti specifici, tra cui le dimensioni del team, la complessità delle applicazioni, le esigenze di scalabilità e i livelli di maturità DevOps.

