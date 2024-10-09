Le differenze tra architettura monolitica e a microservizi sono varie e complesse. Ognuna offre vantaggi unici e non è possibile dire quale sia migliore rispetto all'altra.
L'approccio monolitico è il modello software tradizionale. Quello a microservizi riflette lo sviluppo software più recente, ma non ha reso obsoleta l'architettura monolitica.
Supponiamo che tu abbia iniziato a lavorare per una startup tecnologica e che ti sia stato affidato il compito di implementare un piano IT per la nuova azienda. Ti trovi di fronte a un'infinità di decisioni da prendere, ma nessuna di queste è così fondamentale o di vasta portata come quella fra architettura monolitica o architettura a microservizi. La scelta dell'architettura software non deve essere fatta a caso o senza una chiara comprensione delle esigenze iniziali ed eventuali di trattamento dei dati dell'organizzazione, perché qualsiasi approccio scelto avrà effetti profondi sulla capacità dell'organizzazione di eseguire in modo significativo i propri obiettivi di business.
Quindi la posta in gioco è considerevole. E poiché sei il nuovo Direttore IT, si tratta anche di una decisione importante per te personalmente che, se scelto in maniera oculata, potrebbe condurti a un percorso di carriera brillante.
Quale sceglierai? Per prima cosa, vediamo le tue opzioni.
Come affermato, l'architettura monolitica è il modello di sviluppo software tradizionale. In esso, una base di codice svolge più funzioni (cioè funzioni aziendali). Il kernel del computer le controlla tutte. Nelle applicazioni monolitiche, tutto il codice richiesto per l'intera applicazione viene mantenuto in una posizione centrale.
Le applicazioni monolitiche di solito contengono i seguenti componenti:
L'utilizzo dell'architettura monolitica offre numerosi benefici:
L'uso dell'architettura monolitica presenta anche possibili problemi:
L'altro modello di sviluppo software (i microservizi) è uno stile architettonico cloud-native. Con i microservizi, un'applicazione si basa su più componenti o servizi singoli a regime di accoppiamento libero. Le applicazioni di microservizi hanno il proprio stack tecnologico, ovvero una raccolta di tecnologie che lavorano insieme per portare a termine un determinato lavoro.
Il vantaggio principale dei microservizi è che il sistema può essere facilmente aggiornato per affrontare nuove funzionalità aziendali all'interno dell'applicazione, senza impattare l'intero sistema. Questo può tradursi in un notevole risparmio di tempo e manodopera.
I vantaggi dei microservizi sono numerosi, perché si adattano sia alla costante crescita aziendale che ai nuovi cambiamenti tecnologici:
I microservizi offrono benefici definiti, ma la loro complessità crea alcuni problemi:
Prima di procedere al confronto diretto tra architettura monolitica e architettura a microservizi, è opportuno approfondire la questione con alcuni dettagli storici per fornire un contesto più ampio.
In un certo senso, è difficile far risalire l'origine dell'architettura monolitica a una singola data: più la tecnologia è complicata, più difficile può essere individuare la sua esatta creazione. E vale anche per le architetture monolitiche, che iniziarono a svilupparsi intorno alla metà del XX secolo.
International Business Machines (IBM®) è stato uno dei principali attori in questo primo sviluppo critico. Secondo Pier-Jean Malandrino, collaboratore di DZone, "... aziende come IBM sono state determinanti nella definizione delle prime architetture software attraverso lo sviluppo dei computer mainframe negli anni '60 e '70".1
Le architetture monolitiche non erano perfette: erano spesso scritte in linguaggi ultra-basici ed erano destinate ad essere lette da una singola macchina. Poiché solo una macchina conteneva l'intero sistema, tutti i componenti del computer erano strettamente collegati. La scalabilità era inesistente o a malapena possibile, e di solito richiedeva la ricostruzione completa di un sistema.
Tuttavia, se l'architettura monolitica appare grezza (col senno di poi), è in parte perché esisteva già prima di qualsiasi altro sistema di architettura software e si è dimostrata costantemente utile e addirittura resistente nel tempo. Il fatto che le architetture monolitiche vengano ancora utilizzate settant'anni dopo la loro introduzione la dice lunga, in un settore in cui l'unica cosa che di solito rimane è il cambiamento incessante.
L'architettura monolitica ha resistito, ma non è più l'unico sceriffo in città, e non lo è più da tempo. Con il progredire degli anni '80, il software engineering ha sperimentato una spinta verso la modularità e l'uso di linguaggi di programmazione orientati agli oggetti. Negli anni '90, il palcoscenico era stato preparato per i sistemi distribuiti che avrebbero potuto utilizzare al meglio i recenti progressi nel network computing.
Ciò ha portato allo sviluppo dei microservizi, che sono diventati ampiamente utilizzati dopo l'inizio del cloud computing e delle tecnologie di containerizzazione negli anni 2000. L'architettura a microservizi è stata creata per migliorare il modello monolitico, adattandola alla scalabilità rapida e ai sistemi decentralizzati.
Ora, negli anni 2020, lo sviluppo del software si basa su un'architettura monolitica o su un'architettura a microservizi. Sulla base di ciò che ci aspettiamo dal cambiamento tecnologico, il nostro pensiero iniziale potrebbe essere quello di presumere che la tecnologia che è arrivata più di recente sia superiore e, in alcune circostanze, è sicuramente così.
Tuttavia, fare questo tipo di generalizzazione è pericoloso, soprattutto perché non è vero. Esistono ancora numerose situazioni informatiche che beneficiano della semplicità del modello di architettura monolitica.
Entrambe le architetture software hanno i loro vantaggi e svantaggi e le aziende devono valutare attentamente entrambi i tipi e considerare le loro esigenze di sviluppo delle applicazioni previste prima di adottare un sistema o l'altro.
Come si confrontano l'architettura monolitica e l'architettura a microservizi se viste attraverso il prisma delle fasi operative chiave?
Esiste un'offerta quasi illimitata di casi d'uso che possono essere raggiunti utilizzando un'architettura monolitica o un'architettura a microservizi. Questi sono alcuni dei più diffusi:
Qualsiasi implementazione su larga scala di un'architettura monolitica o di un'architettura a microservizi sarà inevitabilmente fuorviante se la sua progettazione viene completata alla cieca, senza prima considerare la parte più importante dell'equazione: le esigenze particolari della tua startup tecnologica.
In qualità di direttore IT, questa è l'attività più critica nella pianificazione delle decisioni relative all'infrastruttura software. Sapere quando utilizzare un determinato stile architettonico è fondamentale, così come capire il sistema più adatto in base agli usi necessari.
L'esercizio di autoanalisi è molto prezioso perché è tuo compito non solo selezionare il sistema architettonico ottimale per la tua organizzazione, ma anche stimare con precisione il sistema architettonico di cui la tua azienda avrà bisogno nei mesi e negli anni a venire. In un certo senso, ti viene affidato il compito di prevedere il futuro.
Quindi, anche se un'architettura monolitica potrebbe sembrare perfettamente ideale per la sua startup, spetta a te progettare la crescita futura. E se si prevede un'espansione dilagante, potrebbe rivelarsi più saggio andare avanti e investire in un'architettura a microservizi. Ci sono numerose variabili da considerare:
