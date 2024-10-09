L'architettura monolitica ha resistito, ma non è più l'unico sceriffo in città, e non lo è più da tempo. Con il progredire degli anni '80, il software engineering ha sperimentato una spinta verso la modularità e l'uso di linguaggi di programmazione orientati agli oggetti. Negli anni '90, il palcoscenico era stato preparato per i sistemi distribuiti che avrebbero potuto utilizzare al meglio i recenti progressi nel network computing.

Ciò ha portato allo sviluppo dei microservizi, che sono diventati ampiamente utilizzati dopo l'inizio del cloud computing e delle tecnologie di containerizzazione negli anni 2000. L'architettura a microservizi è stata creata per migliorare il modello monolitico, adattandola alla scalabilità rapida e ai sistemi decentralizzati.

Ora, negli anni 2020, lo sviluppo del software si basa su un'architettura monolitica o su un'architettura a microservizi. Sulla base di ciò che ci aspettiamo dal cambiamento tecnologico, il nostro pensiero iniziale potrebbe essere quello di presumere che la tecnologia che è arrivata più di recente sia superiore e, in alcune circostanze, è sicuramente così.

Tuttavia, fare questo tipo di generalizzazione è pericoloso, soprattutto perché non è vero. Esistono ancora numerose situazioni informatiche che beneficiano della semplicità del modello di architettura monolitica.

Entrambe le architetture software hanno i loro vantaggi e svantaggi e le aziende devono valutare attentamente entrambi i tipi e considerare le loro esigenze di sviluppo delle applicazioni previste prima di adottare un sistema o l'altro.