Cos'è Java Spring Boot?

Per quanto capace e completo, Spring Framework richiede comunque un notevole dispendio di tempo e competenze significative per configurare, impostare e implementare applicazioni Spring. Spring Boot riduce tale sforzo con tre importanti funzionalità.

Configurazione automatica



Per configurazione automatica si intende che le applicazioni vengono inizializzate con dipendenze preimpostate che non hai bisogno di configurare manualmente. Poiché è dotato di funzionalità integrate di configurazione automatica, Java Spring Boot è in grado di configurare automaticamente in base alle tue impostazioni sia lo Spring Framework sottostante che i pacchetti di terze parti (attenendosi alle best practice, il che contribuisce ad evitare errori). Anche se è possibile sostituire questi valori predefiniti dopo che l'inizializzazione è stata completata, la funzione di configurazione automatica di Java Spring Boot ti consente di iniziare rapidamente a sviluppare applicazioni basate su Spring e a ridurre la possibilità di errori umani.

Approccio categorico



Spring Boot utilizza un approccio categorico per aggiungere e configurare le dipendenze iniziali in base alle esigenze del tuo progetto. Basandosi su una sua valutazione, Spring sceglie i pacchetti da installare e i valori predefiniti da utilizzare, piuttosto che lasciare all'utente il compito di prendere tutte queste decisioni e configurare tutto manualmente.

Potrai definire le esigenze del tuo progetto nel corso del processo di inizializzazione, durante il quale potrai scegliere tra più dipendenze iniziali, denominate Spring Starter, che coprono i casi di utilizzo generici. Puoi eseguire Spring Boot Initializr compilando un semplice modulo web, senza alcuna codifica.

Ad esempio, la dipendenza iniziale 'Spring Web' ti consente di creare applicazioni web basate su Spring con una configurazione minima aggiungendo al progetto tutte le dipendenze necessarie, come il server web Apache Tomcat. 'Spring Security' è un altra dipendenza iniziale molto diffusa che aggiunge automaticamente le funzioni di controllo degli accessi e autenticazione alla tua applicazione.

Spring Boot include più di 50 Spring Starter e sono disponibili molti altri starter di terze parti.

Applicazioni autonome



Spring Boot aiuta gli sviluppatori a creare applicazioni che sono semplicemente da eseguire. In particolare, ti consente di creare applicazioni autonome che vengono eseguite autonomamente integrando un server web come ad esempio Tomcat o Netty nell'applicazione durante il processo di inizializzazione, senza quindi dover fare affidamento su un server web esterno. Potrai così avviare la tua applicazione su qualsiasi piattaforma semplicemente utilizzando il comando Esegui. (Puoi decidere di rinunciare a questa funzione per creare applicazioni senza un server web integrato).