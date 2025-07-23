Cos'è un controller Kubernetes Ingress?

Inizialmente sviluppato da Google e donato alla Cloud Native Computing Foundation (CNCF) nel 2015, Kubernetes ora supporta l'infrastruttura IT essenziale per la maggior parte delle aziende Fortune 500, rendendo la gestione dei controller Ingress un elemento critico per le operazioni aziendali. Secondo un sondaggio del 2022, il 96% delle organizzazioni utilizza Kubernetes o sta valutando questa tecnologia per gli ambienti di produzione.1

Prima di Kubernetes, le applicazioni venivano in genere eseguite su server dedicati o macchine virtuali (VM), rendendo la scalabilità costosa e dispendiosa in termini di tempo. Kubernetes ha introdotto i container, unità leggere e portatili che impacchettano le applicazioni con tutte le relative dipendenze.

Kubernetes ha rivoluzionato i workflow DevOps e l'implementazione delle applicazioni introducendo l'orchestrazione dei container su larga scala. Questa piattaforma open source automatizza l'implementazione, il ridimensionamento e la gestione delle applicazioni containerizzate su infrastrutture distribuite, consentendo una collaborazione fluida tra i team di sviluppo e operativi.

Kubernetes organizza le applicazioni in pod, le unità distribuibili più piccole composte da uno o più container (in genere container Docker). Questi pod attraversano i nodi di lavoro all'interno dei cluster, mentre un piano di controllo coordina tutte le operazioni del cluster. I servizi forniscono identità di rete stabili per gruppi di pod, consentendo modelli di comunicazione affidabili.

I controller Ingress sono in genere implementati come pod specializzati che monitorano lo stato del cluster tramite l'API Kubernetes. Questi controller tengono traccia delle modifiche nelle risorse Ingress, ovvero oggetti di configurazione che definiscono le regole di indirizzamento del traffico, e aggiornano automaticamente le loro tabelle di routing per riflettere le nuove implementazioni delle applicazioni o gli aggiornamenti delle configurazioni.