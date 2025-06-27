Kubernetes, nota anche come k8s o kube, è una piattaforma di orchestrazione di container che automatizza l'implementazione, il ridimensionamento e la manutenzione delle applicazioni per un pool di risorse. Invece di gestire direttamente i server, i team DevOps e IT utilizzano Kubernetes per eseguire applicazioni in container, ovvero unità software leggere e autonome che includono tutto il necessario per eseguire un'applicazione.

Secondo un report di CNCF, Kubernetes è il secondo progetto open source più grande al mondo (dopo Linux) e lo strumento di orchestrazione dei container primario per il 71% delle aziende Fortune 100.

Docker è lo strumento più utilizzato per creare immagini di container. In Kubernetes, i contenitori sono raggruppati in unità chiamate pod, che sono le unità implementabili più piccole e possono contenere uno o più contenitori. Kubernetes pianifica questi pod su un cluster di macchine note come nodi.

I pod e le relative risorse sono organizzati in namespace, che forniscono una separazione logica per la gestione di team, progetti o ambienti diversi all'interno dello stesso cluster. Kubernetes gestisce le funzionalità chiave dei cluster, come il bilanciamento del carico, il failover, la scalabilità e l'ingegneria della piattaforma, eliminando gran parte della complessità dell'infrastruttura di basso livello.

All'interno di un cluster Kubernetes, i servizi spesso devono comunicare tra loro e talvolta con sistemi esterni. Kubernetes gestisce e controlla il traffico in modo da isolare i componenti interni per migliorare le prestazioni e la sicurezza. Di conseguenza, sia il traffico in entrata che quello in uscita devono essere definiti, gestiti e configurati in modo esplicito.