Con cloud AI si intende un tipo di intelligenza artificiale che si basa sull'infrastruttura cloud per l'elaborazione e l'analisi dei dati. Nella cloud AI, i dati vengono raccolti alla fonte e spostati nel cloud tramite una connessione internet, dove possono accedere alle risorse virtuali connesse per il trattamento, l'analisi e il data storage.

Anche se è più vecchia e non è considerata così avanzata come l'edge AI, la cloud AI ha ancora molte applicazioni per le aziende moderne. Aiuta gli sviluppatori a implementare applicazioni AI troppo complesse e ad alta intensità di calcolo per essere distribuite all'edge. Alcuni esempi includono la formazione di modelli di deep learning (DL) e alcuni tipi di elaborazione del linguaggio naturale (NLP) per l'analisi delle tendenze e l'analytics predittiva.