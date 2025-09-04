8 minuti
L'edge artificial intelligence (edge AI) e la cloud artificial intelligence (cloud AI) sono due tipi di distribuzioni di intelligenza artificiale (AI) diventate ormai critiche per lo sviluppo della maggior parte delle moderne applicazioni di AI.
Sebbene in alcuni aspetti si assomiglino, ci sono anche differenze cruciali che vale la pena considerare quando le si valuta per determinati scopi aziendali.
Con edge AI si intende il processo di utilizzo di algoritmi e modelli AI su dispositivi edge o Internet of Things (IoT) come smartphone, termostati e dispositivi di monitoraggio della salute indossabili. L'edge AI prende il nome dall'edge computing, un tipo di elaborazione distribuita che avvicina le applicazioni alle fonti di dati.
La cloud AI, invece, è un tipo di AI che, per funzionare, dipende dal cloud computing, cioè l'accesso su richiesta alle risorse di calcolo virtuali su internet.
Sebbene entrambe supportino l'elaborazione avanzata dei dati e l'analisi, sono diverse nel modo in cui eseguono i modelli AI e dove memorizzano ed elaborano i dati, offrendo loro applicazioni e benefici diversi.
L'edge AI è un tipo di AI che implementa algoritmi di intelligenza artificiale sui dispositivi "perimetrali" di una rete, ovvero vicini al confine con il mondo reale, dove poi perde la connettività. Questi dispositivi, comunemente denominati dispositivi edge o Internet of Things (IoT), includono smartwatch, smartphone, sensori industriali e monitor di stato di salute indossabili.
L'edge AI utilizza determinati tipi di algoritmi per elaborare i dati più vicino alla fonte anziché spostarli prima nel cloud. In questo modo abilita un processo decisionale in tempo reale, una funzionalità importante nei dispositivi che alimenta.
L'edge AI sta diventando popolare anche come metodo per ottimizzare i workflow in settori complessi come la supply chain e la gestione della supply chain, perché permette alle aziende di ridurre il traffico e la latenza attraverso le loro reti.
A differenza di altri tipi di AI, i dispositivi edge AI possono funzionare anche offline, il che li rende ideali per applicazioni che non devono dipendere da una connessione a internet costante per funzionare.
Con cloud AI si intende un tipo di intelligenza artificiale che si basa sull'infrastruttura cloud per l'elaborazione e l'analisi dei dati. Nella cloud AI, i dati vengono raccolti alla fonte e spostati nel cloud tramite una connessione internet, dove possono accedere alle risorse virtuali connesse per il trattamento, l'analisi e il data storage.
Anche se è più vecchia e non è considerata così avanzata come l'edge AI, la cloud AI ha ancora molte applicazioni per le aziende moderne. Aiuta gli sviluppatori a implementare applicazioni AI troppo complesse e ad alta intensità di calcolo per essere distribuite all'edge. Alcuni esempi includono la formazione di modelli di deep learning (DL) e alcuni tipi di elaborazione del linguaggio naturale (NLP) per l'analisi delle tendenze e l'analytics predittiva.
Sia i modelli di edge AI che quelli di cloud AI sono addestrati tramite machine learning, una branca dell'AI che è diventata la spina dorsale della maggior parte dei sistemi di AI moderni.
Tuttavia, sebbene lo scopo dell'edge AI e quello della cloud AI sia elaborare e analizzare i dati per potenti applicazioni di intelligenza artificiale, svolgono queste attività in diversi modi: l'edge AI elabora i dati a livello locale su dispositivi di piccole dimensioni, mentre la cloud AI utilizza tutta la potenza di calcolo del cloud. Diamo uno sguardo più da vicino a ciascuna di esse.
L'edge AI utilizza modelli AI addestrati per identificare gli oggetti utilizzando reti neurali e deep learning. Mentre l'edge AI stessa viene implementata sui dispositivi, i processi di formazione utilizzati per creare i suoi modelli dipendono da un'infrastruttura cloud centralizzata. Per l'elaborazione in tempo reale di grandi volumi di dati, essenziali per scopi di formazione, sono necessari i data center .
Una volta implementati, i modelli di edge AI "imparano" nel tempo, migliorando gradualmente le proprie capacità finché non riescono a individuare i dati che non sono in grado di elaborare a livello locale, che vengono quindi spostati nel cloud. Attraverso questo metodo di feedback costante, il modello di edge AI iniziale che è stato implementato viene infine sostituito da uno nuovo addestrato nel cloud nel tempo.
A differenza dell'edge AI, la cloud AI si affida alla massiccia potenza di calcolo e alle capacità di storage dell'infrastruttura cloud per la sua funzionalità. In genere, questi servizi cloud sono offerti da grandi fornitori globali come Amazon (AWS), Google e Microsoft.
Questo approccio rende la cloud AI una scelta migliore rispetto all'edge AI per le attività ad alta intensità di calcolo come la big data analytics, il calcolo ad alte prestazioni (HPC) e la formazione di foundation model per applicazioni di AI avanzate come visione artificiale e NLP.
Integrando i sistemi AI nelle piattaforme cloud pubbliche e private, la cloud AI aiuta le organizzazioni a implementare applicazioni di AI avanzate a livello aziendale. Queste applicazioni servono a vari scopi, come l'ottimizzazione dei processi aziendali, la generazione di approfondimenti e l'implementazione di chatbot per il servizio clienti.
Esistono differenze importanti tra edge AI e cloud AI che le rendono più o meno adatte ai diversi casi d'uso.
La cloud AI è in grado di utilizzare la potenza delle risorse di calcolo virtuali come unità di elaborazione centrale (CPU), unità di elaborazione grafica (GPU) e data center tramite internet. Questa capacità significa che offre maggiori capacità di calcolo rispetto all'edge. L'edge AI si basa esclusivamente sulla potenza di calcolo delle risorse che si adattano ai dispositivi edge o IoT.
L'edge AI riduce notevolmente la latenza, il tempo e le risorse necessari per il trasferimento dei dati, elaborandoli localmente anziché in un data center. La cloud AI si affida a server remoti e data center per l'elaborazione, aumentando drasticamente la latenza dell'infrastruttura che utilizza.
Come la latenza, anche l'utilizzo della larghezza di banda (una misurazione del traffico di rete) è notevolmente influenzato dalla scelta tra edge AI e cloud AI. L'edge AI è considerata a bassa larghezza di banda perché elabora i dati localmente. La cloud AI è considerata ad elevata larghezza di banda perché richiede una rete per la trasmissione dei dati ai server e ai data center remoti.
L'edge AI è considerata più sicura della cloud AI perché memorizza i dati sensibili a livello locale, sul dispositivo in cui vengono raccolti, salvati ed elaborati. La cloud AI, invece, sposta i dati sensibili attraverso il cloud e sulle reti, aumentandone la potenziale esposizione a parti non autorizzate.
Ora che le aziende che si affrettano a creare nuove applicazioni di AI e AI generativa (gen AI), l'interesse per i modelli di cloud AI ed edge AI è alle stelle.
Secondo un recente report, il mercato globale dell'edge AI era valutato a 20,45 miliardi di dollari nel 2023, e dovrebbe raggiungere quasi 270 miliardi di dollari entro il 2032.1 Praticamente nello stesso periodo, il mercato globale della cloud AI dovrebbe passare da 78 miliardi di dollari a quasi 590 miliardi di dollari.2
Ecco uno sguardo più da vicino ai benefici aziendali di entrambi i tipi di AI e al modo in cui le aziende li utilizzano per raggiungere i propri obiettivi.
I casi d'uso dell'edge AI e della cloud AI a livello aziendale sono molto diversi, dati i punti di forza specifici di ciascuno dei modelli. Ecco quelli più popolari per ciascuna tipologia.
