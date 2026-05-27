Cosa sono i sistemi distribuiti?

I sistemi distribuiti sono l'opposto funzionale dei sistemi centralizzati. Mentre i sistemi distribuiti utilizzano un insieme di dispositivi per supportare le operazioni, i sistemi centralizzati si affidano a un server principale.

In un sistema centralizzato, un nodo centrale coordina la maggior parte o tutte le operazioni. I client di solito inviano richieste a quel nodo, e il nodo decide come elaborarle. Questa dinamica rende il sistema più comprensibile perché l'autorità è in un unico posto.

Tuttavia, un singolo nodo significa un unico punto di guasto. In un sistema centralizzato, se il server centrale non funziona, l'intero sistema non è disponibile, quindi la centralizzazione può presentare problemi significativi in situazioni in cui l'elevata disponibilità è importante.

I sistemi centralizzati spesso scalano verticalmente. Se un team IT intende migliorare il server principale, lo farà aggiungendo più processori, memoria o storage. Purtroppo, la crescita verticale non è una pratica sostenibile a lungo termine. Col tempo, richiede troppe risorse hardware e diventa troppo costoso.

Pertanto, i sistemi centralizzati sono più adatti a situazioni in cui la semplicità architettonica e la supervisione centralizzata contano più di una resilienza elevatissima. La centralizzazione è comunemente utilizzata per reti informatiche più piccole, sistemi aziendali interni, server di file e applicazioni client-server dove un'autorità necessita di un controllo stretto.

In un sistema distribuito, nessuna singola macchina detiene il controllo totale. Più nodi collaborano e ogni nodo può gestire parte del workload o memorizzare parte dei dati. La struttura è intrinsecamente più flessibile, ma richiede il coordinamento tra i nodi.

I sistemi distribuiti sono più tolleranti ai guasti perché gli altri nodi possono continuare a lavorare se un nodo si guasta. Un sistema distribuito è comunque soggetto ai guasti, ma tende a degradarsi in modo più graduale rispetto a un sistema centralizzato.

I sistemi distribuiti si basano sulla scala orizzontale, in cui il sistema aggiunge più macchine per soddisfare la crescente domanda di risorse.

Di conseguenza, gli ambienti distribuiti sono spesso preferiti in situazioni in cui molti utenti, grandi set di dati o una distribuzione geografica rendono una singola macchina centrale poco pratica. I sistemi distribuiti sono comuni per i servizi web, le piattaforme cloud, le reti blockchain e i servizi su larga scala che richiedono elevata disponibilità e scalabilità.