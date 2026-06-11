Cos'è la governance dei dati nel settore bancario?

Il sistema finanziario mondiale è una vasta e interconnessa rete internazionale. Di conseguenza, molte banche operano sotto requisiti normativi internazionali sovrapposti.

Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (BCBS) si definisce il principale organismo mondiale di definizione degli standard in materia di regolamentazione prudenziale bancaria. Ha sede presso il più antico istituto bancario internazionale del mondo (la Bank for International Settlements, fondata nel 1930). I suoi 45 membri includono i principali regolatori finanziari del mondo, come la Federal Reserve degli Stati Uniti, la Banca Centrale Europea e la Bank of Japan.

Alcuni anni dopo la crisi finanziaria del 2008, il BCBS ha emesso il suo standard numero 239 (BCBS 239)4, che riguarda esplicitamente la governance dei dati. Lo standard mirava a rafforzare la gestione del rischio delle banche attraverso valutazioni del rischio migliorate, qualità dei dati e aggregazione di dati. Originariamente rivolto alle "banche di importanza sistemica globale" (G-SIB), poi alle "banche di importanza sistemica domestica" (D-SIB), le aspettative dello standard sono state adottate in tutto il settore bancario. Un rapporto McKinsey del 2024 su BCBS ha citato un "rinnovato interesse" per lo standard e una "crescente pressione sulle banche affinché soddisfino le aspettative delle autorità di regolamentazione locali", di cui la multa inflitta dall'OCC a Citibank è solo un esempio.5

A queste normative bancarie internazionali si aggiunge un insieme di regolamenti generali e locali privacy dei dati e sicurezza dei dati (alcuni specifici per il settore bancario, altri trasversali a tutti i settori). Ad esempio, l'ampio Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) dell'UE richiede alle banche (o a qualsiasi azienda) di sapere quali dati personali possiedono, perché li possiedono, quanto sono accurati e come li proteggono.

Negli Stati Uniti, alcuni stati hanno leggi specifiche riguardanti banche e dati. Nello Stato di New York, la regolamentazione sulla cybersecurity (23 NYCRR Part 500)6 impone che banche e compagnie assicurative operanti a New York adottino rigorose misure di sicurezza e valutazioni dei rischi. La legge richiede inoltre controlli di accesso, inventari degli asset con proprietà e classificazione dei dati, politiche di conservazione e pianificazione della risposta agli incidenti.

A volte la legislazione regionale e settoriale si intreccia in modi complessi. Ad esempio, il Consumer Privacy Act (CCPA) della California influisce ampiamente su come le aziende che operano nello stato gestiscono i dati personali, anche in modi che possono influenzare alcune banche. Allo stesso tempo, la sua applicazione è limitata. Ad esempio, la legge esenta alcune informazioni personali già regolamentate dal Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA) federale del 1999.

In sintesi, la governance dei dati conforme nel settore bancario è soggetta a un complesso reticolo di normative che si applicano a varie giurisdizioni (internazionali, locali) e tipi di dati (dati generali dei clienti, dati finanziari).