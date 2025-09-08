Soluzioni di governance dei dati

Crea una base di dati governati per accelerare i risultati legati ai dati e soddisfare i requisiti di sicurezza, privacy e conformità
La governance dei dati è la disciplina di gestione dei dati che si concentra sulla qualità, la sicurezza e la disponibilità dei dati di un'organizzazione. La governance dei dati contribuisce a garantire l'integrità e la sicurezza dei dati definendo e implementando politiche, standard e procedure per l'acquisizione, la proprietà, lo storage, l'elaborazione e l'utilizzo dei dati.
Accedi ai dati nei silos aziendali on-premise e nel cloud senza spostarli.
Salvaguarda l'utilizzo dei dati a livello globale con l'applicazione di criteri per tutti i dati.
Consenti agli utenti di accedere a dati attendibili attraverso interfacce personalizzate (Code, Canvas, No Code), a prescindere dalle loro capacità.
Crea un data fabric in grado di collegare i dati a bassa integrazione distribuiti in un ambiente di cloud ibrido.
Il toolkit IBM® watsonx.governance si integra perfettamente con i tuoi sistemi esistenti per accelerare un'AI responsabile. I workflow automatizzati rendono operative le best practice definite nei programmi di governance dell'AI.
IBM watsonx.data intelligence scopre, rende accurati e governa gli asset di dati, trasformando le informazioni non elaborate in insight di AI significativi e accurati, negli ambienti on-premise e cloud.
Guardium AI Security offre una soluzione robusta e di livello aziendale per gestire la sicurezza degli asset AI.
IBM® Consulting aiuta i clienti a "fare l'AI giusta" per creare valore in tutta l'azienda e a "fare l'AI bene" per ridurre i rischi nella creazione del valore.
Ricevi consigli dai colleghi del settore, parla di best practice con esperti di governance e qualità dei dati e rimani aggiornato in merito alle novità sui prodotti e alle risorse utili.