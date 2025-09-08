Soluzioni di governance dei dati

Crea una base di dati governati per accelerare i risultati legati ai dati e soddisfare i requisiti di sicurezza, privacy e conformità

Fidati dei tuoi dati. Fidati della tua AI.

Scopri come una solida governance dell'AI e dei dati conferisce precisione, equità e sicurezza a ogni decisione. Leggi il nostro blog per scoprire perché la governance è la base per l'innovazione.

Aumenta la fiducia. Offri risultati.

La governance dei dati è la disciplina di gestione dei dati che si concentra sulla qualità, la sicurezza e la disponibilità dei dati di un'organizzazione. La governance dei dati contribuisce a garantire l'integrità e la sicurezza dei dati definendo e implementando politiche, standard e procedure per l'acquisizione, la proprietà, lo storage, l'elaborazione e l'utilizzo dei dati. 
Abbatti i silos di dati

Accedi ai dati nei silos aziendali on-premise e nel cloud senza spostarli.
Mantieni i dati privati e al sicuro

Salvaguarda l'utilizzo dei dati a livello globale con l'applicazione di criteri per tutti i dati.
Dai il controllo ai consumatori di dati

Consenti agli utenti di accedere a dati attendibili attraverso interfacce personalizzate (Code, Canvas, No Code), a prescindere dalle loro capacità.
Migliora la produttività

Crea un data fabric in grado di collegare i dati a bassa integrazione distribuiti in un ambiente di cloud ibrido.

Prodotti e servizi in primo piano

IBM watsonx.governance

Il toolkit IBM® watsonx.governance si integra perfettamente con i tuoi sistemi esistenti per accelerare un'AI responsabile. I workflow automatizzati rendono operative le best practice definite nei programmi di governance dell'AI.

 IBM® watsonx.data intelligence

IBM watsonx.data intelligence scopre, rende accurati e governa gli asset di dati, trasformando le informazioni non elaborate in insight di AI significativi e accurati, negli ambienti on-premise e cloud.

Guardium AI Security

Guardium AI Security offre una soluzione robusta e di livello aziendale per gestire la sicurezza degli asset AI.

 Consulenza per dati e AI

IBM® Consulting aiuta i clienti a "fare l'AI giusta" per creare valore in tutta l'azienda e a "fare l'AI bene" per ridurre i rischi nella creazione del valore.

Casi d'uso

Prepara, pulisci e gestisci i tuoi dati e l'AI all'interno dello stesso strumento.
Crea modelli, riduci le distorsioni e distribuisci in modo collaborativo e senza abbandonare la piattaforma.

Impara a costruire framework di governance solidi
Ottieni visibilità sull'esposizione al rischio con strumenti automatizzati e monitoraggio in tempo reale: scopri le vulnerabilità, correggi gli errori di configurazione e crea un'AI affidabile attraverso una governance e una sicurezza proattive.

Risorse

2024 Gartner Magic Quadrant™ for Augmented Data Quality Solutions
Scopri perché IBM è stata nominata per la 17ª volta consecutiva Leader nel Gartner Magic Quadrant for Augmented Data Quality Solutions 2024.
AI per le aziende: sblocca il ROI per tutta la tua AI attraverso la governance
L'analisi dei fornitori di IDC MarketScape per lo spazio ML Ops valuta vari fornitori sul mercato e mette in evidenza i punti di forza di IBM in termini di governance dell'AI, implementazione flessibile e funzionalità no-code/low-code.
Data governance per i leader
Questo ebook analizza diversi argomenti relativi alla governance dei dati e alla privacy, come scalabilità, definizione e implementazione di standard a livello di organizzazione e data lineage.
IBM Match 360
Consolida serie di dati provenienti da diverse origini per fornire una vista a 360 gradi delle entità basate sull'apprendimento automatico (ML) e con Master Data Management.
Fasi successive

Ricevi consigli dai colleghi del settore, parla di best practice con esperti di governance e qualità dei dati e rimani aggiornato in merito alle novità sui prodotti e alle risorse utili.

 Esplora l'intelligence di watsonx.data
