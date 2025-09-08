Soluzioni di governance dei dati

La governance dei dati è la disciplina di gestione dei dati che si concentra sulla qualità, la sicurezza e la disponibilità dei dati di un'organizzazione. La governance dei dati contribuisce a garantire l'integrità e la sicurezza dei dati definendo e implementando politiche, standard e procedure per l'acquisizione, la proprietà, lo storage, l'elaborazione e l'utilizzo dei dati.