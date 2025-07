AI nel settore bancario

L'IBM Institute for Business Value (IBV) ha pubblicato una guida per le banche che desiderano incorporare strumenti e pratiche di AI nelle loro operazioni nel suo report Global Outlook for Banking 2025.2 Alcune delle azioni chiave sono:

Adatta il modello di business per cogliere appieno i vantaggi della digitalizzazione dei servizi finanziari. Rivedi le tue strategie aziendali trasformando il modo in cui ti rivolgi ai clienti. Amplia le tue funzionalità per servire i clienti con servizi finanziari integrati, consentendo loro di effettuare operazioni bancarie sempre e ovunque. Migliora le offerte di consulenza con l'AI per generare nuove entrate derivanti da commissioni di servizio, rivolgendoti ai consumatori, alle imprese e ad ambiti specializzati come l'investment banking. Rivaluta le iniziative di pagamento come elemento fondamentale per generare nuovi dati utili a rafforzare la gestione del rischio basata sull'AI in tutto l'ecosistema.

Promuovi l'efficienza operativa utilizzando l'AI. Concentrati sui workload ad alto impatto per semplificare e migliorare le offerte, rendendole perfettamente digital-friendly. Impiega l'AI per ridefinire i processi end-to-end, promuovendo l'efficienza e l'innovazione. Progetta soluzioni per l'hybrid cloud, in modo da ottimizzare i costi e semplificare le operazioni.

Rinnova la tua cultura di gestione del rischio: tutti i professionisti del settore devono diventare esperti nell'uso dell'AI per la gestione del rischio. Accelera lo sviluppo software con l'AI, ma non sottovalutare il rischio di una maggiore complessità: investi in una governance chiara della piattaforma per gestire sicurezza, conformità e resilienza man mano che l'innovazione cresce. Dai priorità alla governance dei dati per garantire riservatezza, integrità e disponibilità, assicurandoti che i modelli AI siano basati su solidi framework per attenuare rischi come violazioni dei dati, incertezze legali e derive dei modelli.

Implementa programmi di formazione efficaci che tengano il passo con i progressi tecnologici. Riteniamo che l'AI rappresenti un vantaggio nell'automazione e un'opportunità di potenziamento e che consenta ai professionisti del settore bancario di ripensare il loro ruolo in un settore digitalmente trasformato.

Questo vale sia in ambito aziendale che tecnologico. Le banche potrebbero avere difficoltà a trovare le competenze giuste e non possono permettersi di ritardare la riqualificazione dei dipendenti, che spesso sono bloccati in attività di routine e incapaci di tenere il passo con l'innovazione.

Avanza con l'AI o rimani indietro. Nell'era dell'AI, le banche devono articolare chiaramente la propria strategia aziendale per distinguersi dai concorrenti: l'innovazione tecnologica da sola non basta. Passare dall'innovazione con l'AI all'innovazione basata su AI richiede un approccio "AI-first", con la piattaforma di AI al centro di tutte le strategie aziendali e operative