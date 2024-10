Con l'adozione crescente dell'AI, le aziende devono investire tempo e risorse considerevoli per implementarla con efficacia nelle loro soluzioni. La tecnologia di AI generativa di IBM affronta queste sfide rendendo l'AI accessibile e consumabile, consentendo ai fornitori di software indipendenti (ISV) di implementare con facilità l'AI for Business e concentrarsi invece sulle loro competenze. Per utilizzare la tecnologia AI di IBM e creare soluzioni basate su AI più velocemente e a costi inferiori non devi necessariamente essere un esperto. Il portfolio dell'AI incorporabile di IBM infatti ti permette di integrare in modo più agevole un'AI affidabile nelle tue applicazioni commerciali, ridurne il time-to-market e implementarle in qualsiasi ambiente multicloud ibrido.

watsonx.ai Lightweight Engine

IBM ha recentemente lanciato watsonx.ai Lightweight Engine, progettato specificamente per le aziende. La nuova release di watsonx.ai Lightweight Engine ti permette di accedere a una serie di foundation model adatti allo scopo, tra cui foundation model open source, proprietari e personalizzati e API di livello aziendale. Ti è così possibile ridurre l'impronta complessiva e la potenza di calcolo necessaria e fornire al contempo funzionalità di inferenza AI su scala enterprise.