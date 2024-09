Ora i clienti di Seismic che hanno bisogno di creare resoconti delle discussioni hanno a disposizione funzionalità di riepilogo delle riunioni e di raccomandazione migliori, in grado di soddisfare le loro esigenze, il tutto con il supporto di IBM watsonx.ai. Unendo le forze, le organizzazioni hanno aperto la strada alla fornitura di proposte di valore superiore nei rispettivi domini, promuovendo in ultima analisi l'innovazione in tutti i settori facendo affidamento su tecniche complete di gestione e analisi dei documenti. Integrando watsonx.ai, la piattaforma all'avanguardia di Seismic abilita un'elaborazione e un'analisi efficienti delle trascrizioni delle riunioni richieste dai clienti, garantendo una perfetta integrazione con i principali strumenti di collaborazione utilizzati dalle aziende, come Zoom, Microsoft Teams e Webex. Inoltre, Seismic ha riconosciuto le potenziali opportunità sinergiche offerte dalla partnership con IBM. "Promuovendo partnership con importanti aziende tecnologiche come IBM, Seismic rimane impegnata a fornire strumenti di ingegneria AI robusti, scalabili e intuitivi, progettati per soddisfare le esigenze aziendali man mano che si evolvono", sostiene McCarter.

Sono in corso altri progetti proof of concept che utilizzano le soluzioni watsonx per supportare funzionalità come la ricerca avanzata basata sulla gen AI e le funzionalità di linguaggio naturale per SQL. Seismic ha dimostrato interesse nell'adozione di ulteriori offerte di IBM, come l'utilizzo delle risorse di IBM watsonx.data, segnale delle prospettive di crescita reciproche e della possibilità di stabilire collaborazioni a lungo termine che offrono valore al cliente.