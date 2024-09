Le innovazioni nell'AI creeranno enormi opportunità rivoluzionarie nel modo in cui le aziende reclutano e assumono. Per Silver Egg Technology, fornitore di soluzioni di raccomandazione basate sull'AI con sede in Giappone, è stato cruciale essere davanti a questa ondata. Le aziende più piccole spesso non dispongono del personale HR giusto per selezionare e rispondere prontamente ai candidati. Ciò può rendere il processo di colloquio e offerta incredibilmente lento e inefficiente.

Un tempo eccessivo per "aggiudicarsi" i candidati qualificati significa che le persone più valide possono sfuggire alle maglie della rete o essere inviate altrove. Ciò si traduce in una diminuzione della qualità delle assunzioni che, in ultima analisi, influisce sulla soddisfazione dei dipendenti e dei clienti. Trovare e assumere le persone giuste è spesso il principale ostacolo alla crescita e al successo continui di un'azienda.