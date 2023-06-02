L'AI generativa, esemplificata dall'esplosione di soluzioni avanzate per modelli linguistici di grandi dimensioni sul mercato e vista più recentemente con il lancio di IBM® watsonx, offre opportunità entusiasmanti nella consulenza finanziaria e nell'analisi dei dati. Mentre il futuro inesplorato dell'AI generativa offre opportunità in ambienti finanziari deterministici, configurare correttamente questi modelli può semplificare concetti finanziari complessi e consentire una comprensione più semplice per i clienti. Le istituzioni finanziarie devono utilizzare con attenzione l'AI generativa per trovare il giusto equilibrio tra innovazione e uso etico. Ecco perché IBM sottopone tutte le sue tecnologie AI a processi e protocolli rigorosi per offrire soluzioni affidabili.

In un settore così altamente regolamentato come quello bancario, è ancora più importante per i clienti avere questo accesso a strumenti, tecnologia, infrastruttura e competenze di consulenza per costruire i propri (o per mettere a punto e adattare i modelli AI disponibili) sui propri dati e implementarli su larga scala in un ambiente più affidabile e aperto per guidare il successo aziendale. La differenziazione competitiva e il valore aziendale unico potranno derivare sempre più dalla capacità di adattamento di un modello AI ai dati e alle conoscenze di dominio uniche di un'azienda.