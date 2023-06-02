Nel mutevole panorama in dei servizi finanziari, abbracciare l'AI e l'innovazione su larga scala è diventato un imperativo per le banche, per rimanere competitive. Con la potenza dell'AI e del machine learning, le istituzioni finanziarie possono utilizzare l'analytics predittiva, il rilevamento delle anomalie e i modelli di apprendimento condiviso per migliorare la stabilità del sistema, rilevare le frodi e offrire esperienze di livello superiore e incentrate sul cliente. Nel 2023, l'attenzione si è spostata sui servizi finanziari digitali, che comprendono la finanza incorporata, l'AI generativa e la migrazione delle app dalla Cina in un fenomeno globale. E tutto questo bilanciando l'adozione di una strategia di multicloud ibrido. Affinché le banche rimangano rilevanti e competitive in questo nuovo mondo, è fondamentale che si adattino alle nuove tendenze, comprendano l'importanza dell'open finance e trasformino i loro sistemi core. In definitiva, le banche devono iniziare a modernizzare il proprio core attraverso tecnologie come il multicloud ibrido e l'AI.
L'AI generativa, esemplificata dall'esplosione di soluzioni avanzate per modelli linguistici di grandi dimensioni sul mercato e vista più recentemente con il lancio di IBM® watsonx, offre opportunità entusiasmanti nella consulenza finanziaria e nell'analisi dei dati. Mentre il futuro inesplorato dell'AI generativa offre opportunità in ambienti finanziari deterministici, configurare correttamente questi modelli può semplificare concetti finanziari complessi e consentire una comprensione più semplice per i clienti. Le istituzioni finanziarie devono utilizzare con attenzione l'AI generativa per trovare il giusto equilibrio tra innovazione e uso etico. Ecco perché IBM sottopone tutte le sue tecnologie AI a processi e protocolli rigorosi per offrire soluzioni affidabili.
In un settore così altamente regolamentato come quello bancario, è ancora più importante per i clienti avere questo accesso a strumenti, tecnologia, infrastruttura e competenze di consulenza per costruire i propri (o per mettere a punto e adattare i modelli AI disponibili) sui propri dati e implementarli su larga scala in un ambiente più affidabile e aperto per guidare il successo aziendale. La differenziazione competitiva e il valore aziendale unico potranno derivare sempre più dalla capacità di adattamento di un modello AI ai dati e alle conoscenze di dominio uniche di un'azienda.
La finanza integrata è emersa come una tendenza in rapida crescita, rivoluzionando il modo in cui i clienti interagiscono con i prodotti e i servizi finanziari. Le banche ora hanno l'opportunità di integrare senza soluzione di continuità le funzionalità finanziarie in vari contesti, come il commercio online, l'acquisto di auto e gli ecosistemi digitali emergenti, senza interrompere i workflow dei clienti. Integrando servizi finanziari nelle attività quotidiane, le banche possono offrire esperienze iper-personalizzate e convenienti, migliorando la soddisfazione e la fedeltà dei clienti.
Le super app, popolari in Cina, hanno il potenziale di rimodellare il panorama dei servizi finanziari a livello globale. Consolidando più applicazioni e servizi sotto un'unica entità, le super app offrono ai clienti un ecosistema completo che integra perfettamente l'identità digitale, il pagamento istantaneo e le funzionalità basate sui dati. Con la crescente diffusione della finanza integrata e la diffusione delle API di open banking, la visione delle super app sta diventando realtà. Gli istituti finanziari devono adattarsi a questa tendenza emergente e partecipare attivamente agli ecosistemi digitali in evoluzione per offrire maggiore valore e soddisfare le aspettative in evoluzione dei clienti.
L'open banking è stato oggetto di discussione per diversi anni, con le normative PSD2 che hanno guidato i progressi iniziali. Ora l'open finance, un'estensione di PSD2, è destinata ad aprire ancora più servizi e a favorire un'economia basata sulle API. Con l'open finance, le banche sono costrette ad aprire ulteriori API oltre ai conti di pagamento, abilitando una maggiore innovazione e concorrenza nel settore finanziario. Questo passaggio verso economie basate sui dati pone la finanza integrata al centro dei servizi finanziari. Le banche lungimiranti non solo rispettano i requisiti normativi, ma sfruttano anche in modo proattivo l'open finance per distribuire i loro servizi in modo efficiente e raggiungere i clienti ovunque si trovino.
In questo nuovo paradigma di finanza digitale basata su AI, la modernizzazione dei sistemi core diventa fondamentale per le banche per offrire esperienze senza interruzioni, utilizzare le tecnologie emergenti e rimanere competitive. I sistemi legacy tradizionali spesso non hanno la flessibilità, la scalabilità e l'agilità necessarie per supportare l'integrazione della finanza incorporata, dell'AI generativa e dell'open finance. Trasformando i sistemi principali, le banche possono creare una solida base che consente l'integrazione delle nuove tecnologie, facilita l'ecosistema efficiente guidato da API e migliora l'esperienza del cliente.
Il multicloud ibrido svolge un ruolo cruciale nel facilitare questo cambiamento. Consente alle banche di utilizzare la scalabilità e la flessibilità dei cloud service pubblici, mantenendo al contempo il controllo sui dati sensibili tramite cloud privato e infrastrutture on-premise. Adottando un approccio multicloud ibrido, le banche possono trasformare i loro sistemi core, utilizzare le funzionalità di AI e machine learning, garantire la sicurezza dei dati e la conformità e integrarsi perfettamente con servizi e API di terze parti. L'hybrid cloud offre l'agilità e la scalabilità necessarie per supportare la rapida implementazione di nuovi servizi digitali, offrendo al contempo il controllo e la personalizzazione richiesti dalle istituzioni finanziarie.
Tuttavia, trasformare i sistemi core e passare a un'infrastruttura di hybrid cloud non è una soluzione unica per tutti. Ogni banca ha esigenze uniche, patrimoni tecnologici già esistenti e obiettivi strategici. È fondamentale allineare la roadmap della tecnologia delle soluzioni fintech con la strategia della banca, inclusa la strategia digitale. Questo allineamento garantisce un vantaggio competitivo, sostenibilità e una convergenza fluida tra le due roadmap. La collaborazione tra banche, fornitori fintech e IBM può facilitare questo allineamento e aiutare le banche a navigare nelle complessità della trasformazione digitale.
Il settore dei servizi finanziari sta vivendo una profonda trasformazione guidata dall'AI, dall'innovazione digitale e dal passaggio ai servizi finanziari digitali. La finanza integrata, l'AI generativa, l'ascesa delle super app e l'open finance stanno rimodellando le esperienze del cliente e creando nuove opportunità per gli istituti finanziari. Per utilizzare appieno queste tendenze trasformative, le banche devono trasformare i loro sistemi core e adottare un'infrastruttura multicloud ibrido. Questa trasformazione non solo consente una perfetta integrazione di nuove tecnologie, ma migliora anche l'efficienza operativa, l'agilità e la sicurezza dei dati. Mentre le banche intraprendono questo viaggio, l'allineamento strategico tra la roadmap tecnologica e la strategia bancaria complessiva è fondamentale.
