Cos'è l'osservabilità cloud-native?

L'osservabilità cloud-native si differenzia dall'osservabilità tradizionale per il suo focus specifico sulle sfide poste dai sistemi cloud. In questi sistemi, container, macchine virtuali e altre risorse possono essere provisionati e cancellati in un attimo, creando enormi quantità di dati talvolta effimeri.

Le soluzioni di osservabilità cloud-native aiutano le organizzazioni a tracciare i punti dati chiave in questo sistema mutabile, il che a sua volta supporta il processo DevOps e i suoi piccoli, frequenti e spesso automatizzati aggiornamenti.

Le piattaforme di osservabilità cloud-native raccolgono dati dall'ambiente di cloud ibrido di un'organizzazione, che può includere servizi di più fornitori (come Microsoft Azure e Amazon Web Services), server onsite e i numerosi strumenti e risorse che supportano (come microservizi o strumenti di orchestrazione in container come Kubernetes). Forniscono insight attuabili su metriche come il traffico di rete e la latenza e le correlazioni tra tali metriche tra le piattaforme, spesso automatizzando le riparazioni necessarie e la visualizzazione dei dati raccolti.

Ad esempio, una piattaforma di osservabilità basata su cloud potrebbe raccogliere metriche di latenza da una macchina virtuale ospitata su un server cloud, log dai container orchestrati da Kubernetes di quella macchina virtuale che descrivono le chiamate API e informazioni su eventi di rete come il deployment di una nuova applicazione. Può quindi presentare i dati raccolti come un grafico o un grafico ed eseguire un'analisi delle cause principali, fornendo agli amministratori una comprensione concreta di cosa causa i tempi di inattività.

Molte piattaforme moderne utilizzano intelligenza artificiale (AI) e machine learning (ML) per alimentare queste funzionalità automatizzate. Secondo un report del 2025 di 451 ricerca, il 71% delle organizzazioni che utilizzano soluzioni di osservabilità utilizzano le proprie caratteristiche di AI, con un aumento del 26% rispetto al 2024.1

Molti strumenti di osservabilità cloud-native popolari sono open source, come OpenTelemetry, Jaeger e Prometheus. Permettendo alla comunità di sviluppatori di apportare correzioni specifiche per piattaforma o applicazione man mano che sorgono problemi, gli strumenti open source offrono alle organizzazioni maggiore flessibilità in ambienti cloud-native a volte imprevedibili, e una maggiore capacità di collegare i loro strumenti a vari sistemi e application programming interface (API).